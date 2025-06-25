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    • Грандиозный шанс для трейдеров
    Дата публикации: 25.06.2025
    Время на чтение: 3 минут(ы)
    Дата: 25.06.2025
    Чтение:: 3 минут(ы)
    Просмотры: 22

    Грандиозный шанс для трейдеров

    С 23 июня по 25 июля 2025 года Bybit проводит масштабный торговый конкурс с призовым фондом в 500 000 USDT! Veles Finance приглашает всех трейдеров присоединиться к этому событию и бороться за победу вместе с нами.

    Как принять участие?

    1️⃣ Зарегистрируйтесь на платформе Veles Finance, если ещё не с нами.

    2️⃣ Создайте торгового робота — ваш инструмент для успешной торговли.

    3️⃣ Перейдите по нашей ссылке и зарегистрируйтесь в конкурсе:

    Официальная ссылка на конкурс

    4️⃣ Торгуйте, побеждайте и делитесь успехами с нашим комьюнити!

    Почему стоит участвовать?

    ✅ Крупный призовой фонд — шанс выиграть часть $500 000.

    ✅ Поддержка Veles Finance — мы поможем вам раскрыть потенциал ваших стратегий.

    ✅ Опыт и рост — участие в таких конкурсах прокачивает навыки и открывает новые возможности.

    Не упустите шанс проявить себя и заработать солидный приз! Подключайтесь к Veles Finance, следуйте простым шагам и покоряйте рынок вместе с нами.

    Удачи в конкурсе! Пусть победит сильнейший! 💜

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    $5 на баланс Veles

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