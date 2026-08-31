Серпень 2026 | Підсумки місяця з Veles

У серпні на криптовалютний ринок повернулася увага як інституціоналів, так і трейдерів. Як результат, зріс біткоїн, повернулися ліквідність і волатильність, а разом з ними — і великі можливості для тих, хто торгує разом із Veles.

Цього місяця у нас вийшло багато значущих релізів: торговий термінал, тикові бектести для всіх клієнтів, оновлена аналітика бектестів і розширений функціонал мобільних застосунків. Окремо порадували користувачів добірками готових ботів — на нафту, мідь, акції, високоволатильні активи, біткоїн і за заявками спільноти.

Детальніше про це та інші новини серпня читайте нижче.

Статистика Veles за серпень

Торговий обсяг: $328M

$328M Загальний прибуток користувачів: $1.18M

$1.18M Рекордний день: $175K

$175K Закритих угод: 1.64M

1.64M Розрахували бектестів: 2.9M

Головні події серпня

1. Запустили торговий термінал Veles

У торговому терміналі Veles тепер доступна автоматична та ручна торгівля в одному місці. Спробувати можна тут.

2. Бектести на тиках

Тикові бектести стали доступні всім користувачам — і у вебі, і в мобільних застосунках. Детально ознайомитися з оновленням можна в нашій статті.

3. Оновлена аналітика бектестів

Що нового:

Розумні теги — одразу показують, наскільки стратегія хороша.

— одразу показують, наскільки стратегія хороша. Метрики згруповані за змістом.

Точніші дані щодо угод.

Перемикач NET / GROSS — результати можна дивитися у двох форматах: з урахуванням комісій і без.

4. Що додали в мобільні застосунки: iOS і Android

В iOS:

зручне усереднення прямо з графіка;

перемикач NET / GROSS у бектестах.

В Android:

зручне усереднення прямо з графіка;

перемикач NET / GROSS у бектестах;

збереження налаштувань графіка;

індикатор теплова карта ліквідацій.

5. Добірки ботів серпня

У серпні ми регулярно викладали готові добірки під різні активи та запити спільноти — можна одразу брати й запускати (попередньо протестуйте через новий бектест), а можна використовувати як основу для своїх стратегій.

6. Порахували, коли закінчиться ведмежий ринок по біткоїну

Щоразу, коли ринок падає, у чатах звучать одні й ті ж питання: коли дно? коли купувати? Зазвичай на них відповідають за відчуттями. Ми вирішили відповісти даними, і результат нас вразив. Відповідь можете прочитати в нашій статті.

Що далі

Команда Veles продовжує працювати над тим, щоб алгоритмічний трейдинг приносив вам стабільний прибуток і максимум задоволення від платформи. Вересень обіцяє бути не менш насиченим — оновлюйте наші застосунки в App Store і Google Play, щоб першими тестувати все нове! До зустрічі в наступному звіті, і всім зеленого PNL!