Серпень 2026 | Підсумки місяця з Veles
У серпні на криптовалютний ринок повернулася увага як інституціоналів, так і трейдерів. Як результат, зріс біткоїн, повернулися ліквідність і волатильність, а разом з ними — і великі можливості для тих, хто торгує разом із Veles.
Цього місяця у нас вийшло багато значущих релізів: торговий термінал, тикові бектести для всіх клієнтів, оновлена аналітика бектестів і розширений функціонал мобільних застосунків. Окремо порадували користувачів добірками готових ботів — на нафту, мідь, акції, високоволатильні активи, біткоїн і за заявками спільноти.
Детальніше про це та інші новини серпня читайте нижче.
Статистика Veles за серпень
- Торговий обсяг: $328M
- Загальний прибуток користувачів: $1.18M
- Рекордний день: $175K
- Закритих угод: 1.64M
- Розрахували бектестів: 2.9M
Головні події серпня
1. Запустили торговий термінал Veles
У торговому терміналі Veles тепер доступна автоматична та ручна торгівля в одному місці. Спробувати можна тут.
2. Бектести на тиках
Тикові бектести стали доступні всім користувачам — і у вебі, і в мобільних застосунках. Детально ознайомитися з оновленням можна в нашій статті.
3. Оновлена аналітика бектестів
Що нового:
- Розумні теги — одразу показують, наскільки стратегія хороша.
- Метрики згруповані за змістом.
- Точніші дані щодо угод.
- Перемикач NET / GROSS — результати можна дивитися у двох форматах: з урахуванням комісій і без.
4. Що додали в мобільні застосунки: iOS і Android
В iOS:
- зручне усереднення прямо з графіка;
- перемикач NET / GROSS у бектестах.
В Android:
- зручне усереднення прямо з графіка;
- перемикач NET / GROSS у бектестах;
- збереження налаштувань графіка;
- індикатор теплова карта ліквідацій.
5. Добірки ботів серпня
У серпні ми регулярно викладали готові добірки під різні активи та запити спільноти — можна одразу брати й запускати (попередньо протестуйте через новий бектест), а можна використовувати як основу для своїх стратегій.
- Добірка ботів на біткоїн
- Бот на нафту
- Бот на мідь
- Боти для роботи з високоволатильними активами
- Боти за заявками спільноти
- Боти для акцій
6. Порахували, коли закінчиться ведмежий ринок по біткоїну
Щоразу, коли ринок падає, у чатах звучать одні й ті ж питання: коли дно? коли купувати? Зазвичай на них відповідають за відчуттями. Ми вирішили відповісти даними, і результат нас вразив. Відповідь можете прочитати в нашій статті.
Що далі
Команда Veles продовжує працювати над тим, щоб алгоритмічний трейдинг приносив вам стабільний прибуток і максимум задоволення від платформи. Вересень обіцяє бути не менш насиченим — оновлюйте наші застосунки в App Store і Google Play, щоб першими тестувати все нове! До зустрічі в наступному звіті, і всім зеленого PNL!