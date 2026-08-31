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Август 2026 | Итоги месяца с Veles
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Август 2026 | Итоги месяца с Veles

В августе на криптовалютный рынок вернулось внимание как институционалов, так и трейдеров. В результате вырос биткоин, ликвидность и волатильность вернулись, а вместе с ними — и большие возможности для тех, кто торгует вместе с Veles.

В этом месяце у нас вышло много значимых релизов: торговый терминал, тиковые бэктесты для всех клиентов, обновлённая аналитика бэктестов и расширенный функционал мобильных приложений. Отдельно порадовали пользователей подборками готовых ботов — на нефть, медь, акции, высоковолатильные активы, биткоин и по заявкам сообщества.

Подробнее об этом и других новостях августа читайте ниже.

Статистика Veles за август

  • Торговый объем: $328M
  • Суммарная прибыль пользователей: $1.18M
  • Рекордный день: $175K
  • Закрытых сделок: 1.64M
  • Бэктестов рассчитали: 2.9M

Главные события августа

1. Запустили торговый терминал Veles

В торговом терминале Veles теперь доступна автоматическая и ручная торговля в одном месте. Попробовать можно здесь.

2. Бэктесты на тиках

Тиковые бэктесты стали доступны всем пользователям — и в вебе, и в мобильных приложениях. Подробно ознакомиться с обновлением можно в нашей статье.

3. Обновлённая аналитика бэктестов

Что нового:

  • Умные теги — сразу показывают, насколько стратегия хороша.
  • Метрики сгруппированы по смыслу.
  • Точнее данные по сделкам.
  • Переключатель NET / GROSS — результаты можно смотреть в двух форматах: с учётом комиссий и без.

4. Что добавили в мобильные приложения: iOS и Android

В iOS:

  • удобное усреднение прямо с графика;
  • переключатель NET / GROSS в бэктестах.

В Android:

  • удобное усреднение прямо с графика;
  • переключатель NET / GROSS в бэктестах;
  • сохранение настроек графика;
  • индикатор тепловая карта ликвидаций.

5. Подборки ботов августа

В августе мы регулярно выкладывали готовые подборки под разные активы и запросы сообщества — можно сразу брать и запускать (предварительно протестируйте через новый бэктест), а можно использовать как основу для своих стратегий.

6. Посчитали, когда закончится медвежка по биткоину

Каждый раз, когда рынок падает, в чатах звучат одни и те же вопросы: когда дно? когда покупать? Обычно на них отвечают по ощущениям. Мы решили ответить данными, и результат нас поразил. Ответ можете прочитать в нашей статье.

Что дальше

Команда Veles продолжает работать над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам стабильную прибыль и максимум удовольствия от платформы. Сентябрь обещает быть не менее насыщенным — обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы первыми тестировать всё новое! Увидимся в следующем отчёте, и всем зелёного PNL!

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