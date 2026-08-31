Август 2026 | Итоги месяца с Veles
В августе на криптовалютный рынок вернулось внимание как институционалов, так и трейдеров. В результате вырос биткоин, ликвидность и волатильность вернулись, а вместе с ними — и большие возможности для тех, кто торгует вместе с Veles.
В этом месяце у нас вышло много значимых релизов: торговый терминал, тиковые бэктесты для всех клиентов, обновлённая аналитика бэктестов и расширенный функционал мобильных приложений. Отдельно порадовали пользователей подборками готовых ботов — на нефть, медь, акции, высоковолатильные активы, биткоин и по заявкам сообщества.
Подробнее об этом и других новостях августа читайте ниже.
Статистика Veles за август
- Торговый объем: $328M
- Суммарная прибыль пользователей: $1.18M
- Рекордный день: $175K
- Закрытых сделок: 1.64M
- Бэктестов рассчитали: 2.9M
Главные события августа
1. Запустили торговый терминал Veles
В торговом терминале Veles теперь доступна автоматическая и ручная торговля в одном месте. Попробовать можно здесь.
2. Бэктесты на тиках
Тиковые бэктесты стали доступны всем пользователям — и в вебе, и в мобильных приложениях. Подробно ознакомиться с обновлением можно в нашей статье.
3. Обновлённая аналитика бэктестов
Что нового:
- Умные теги — сразу показывают, насколько стратегия хороша.
- Метрики сгруппированы по смыслу.
- Точнее данные по сделкам.
- Переключатель NET / GROSS — результаты можно смотреть в двух форматах: с учётом комиссий и без.
4. Что добавили в мобильные приложения: iOS и Android
В iOS:
- удобное усреднение прямо с графика;
- переключатель NET / GROSS в бэктестах.
В Android:
- удобное усреднение прямо с графика;
- переключатель NET / GROSS в бэктестах;
- сохранение настроек графика;
- индикатор тепловая карта ликвидаций.
5. Подборки ботов августа
В августе мы регулярно выкладывали готовые подборки под разные активы и запросы сообщества — можно сразу брать и запускать (предварительно протестируйте через новый бэктест), а можно использовать как основу для своих стратегий.
- Подборка ботов на биткоин
- Бот на нефть
- Бот на медь
- Боты для работы с высоковолатильными активами
- Боты по заявкам сообщества
- Боты для акций
6. Посчитали, когда закончится медвежка по биткоину
Каждый раз, когда рынок падает, в чатах звучат одни и те же вопросы: когда дно? когда покупать? Обычно на них отвечают по ощущениям. Мы решили ответить данными, и результат нас поразил. Ответ можете прочитать в нашей статье.
Что дальше
Команда Veles продолжает работать над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам стабильную прибыль и максимум удовольствия от платформы. Сентябрь обещает быть не менее насыщенным — обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы первыми тестировать всё новое! Увидимся в следующем отчёте, и всем зелёного PNL!