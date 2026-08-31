Август 2026 | Итоги месяца с Veles

В августе на криптовалютный рынок вернулось внимание как институционалов, так и трейдеров. В результате вырос биткоин, ликвидность и волатильность вернулись, а вместе с ними — и большие возможности для тех, кто торгует вместе с Veles.

В этом месяце у нас вышло много значимых релизов: торговый терминал, тиковые бэктесты для всех клиентов, обновлённая аналитика бэктестов и расширенный функционал мобильных приложений. Отдельно порадовали пользователей подборками готовых ботов — на нефть, медь, акции, высоковолатильные активы, биткоин и по заявкам сообщества.

Подробнее об этом и других новостях августа читайте ниже.

Статистика Veles за август

Торговый объем: $328M

$328M Суммарная прибыль пользователей: $1.18M

$1.18M Рекордный день: $175K

$175K Закрытых сделок: 1.64M

1.64M Бэктестов рассчитали: 2.9M

Главные события августа

1. Запустили торговый терминал Veles

В торговом терминале Veles теперь доступна автоматическая и ручная торговля в одном месте. Попробовать можно здесь.

2. Бэктесты на тиках

Тиковые бэктесты стали доступны всем пользователям — и в вебе, и в мобильных приложениях. Подробно ознакомиться с обновлением можно в нашей статье.

3. Обновлённая аналитика бэктестов

Что нового:

Умные теги — сразу показывают, насколько стратегия хороша.

— сразу показывают, насколько стратегия хороша. Метрики сгруппированы по смыслу.

Точнее данные по сделкам.

Переключатель NET / GROSS — результаты можно смотреть в двух форматах: с учётом комиссий и без.

4. Что добавили в мобильные приложения: iOS и Android

В iOS:

удобное усреднение прямо с графика;

переключатель NET / GROSS в бэктестах.

В Android:

удобное усреднение прямо с графика;

переключатель NET / GROSS в бэктестах;

сохранение настроек графика;

индикатор тепловая карта ликвидаций.

5. Подборки ботов августа

В августе мы регулярно выкладывали готовые подборки под разные активы и запросы сообщества — можно сразу брать и запускать (предварительно протестируйте через новый бэктест), а можно использовать как основу для своих стратегий.

6. Посчитали, когда закончится медвежка по биткоину

Каждый раз, когда рынок падает, в чатах звучат одни и те же вопросы: когда дно? когда покупать? Обычно на них отвечают по ощущениям. Мы решили ответить данными, и результат нас поразил. Ответ можете прочитать в нашей статье.

Что дальше

Команда Veles продолжает работать над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам стабильную прибыль и максимум удовольствия от платформы. Сентябрь обещает быть не менее насыщенным — обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы первыми тестировать всё новое! Увидимся в следующем отчёте, и всем зелёного PNL!