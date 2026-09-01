Торгове змагання Bybit — призовий пул до 100 000 USDT

Bybit зібрав в одному змаганні трейдерів із різних платформ і розігрує між ними до 100 000 USDT. Змагатимемося з ком’юніті інших платформ. До команди Veles потрапляє кожен, хто торгує нашими ботами на Bybit і зареєструвався в акції, і кожна закрита угода додає обсяг до загального обороту, від якого залежить розмір фонду. Змінювати в роботі нічого не потрібно: боти працюють за вашими стратегіями, а обсяг і прибутковість потрапляють у залік автоматично. Призи розігруються в двох номінаціях — за найбільший торговий обсяг і за найвищий відсоток прибутку.

Під час реєстрації на сторінці акції обирайте Veles. Якщо вкажете іншого брокера, Bybit не зарахує ваш торговий обсяг взагалі або зарахує його супернику, а змінити вибір після реєстрації вже буде неможливо.

Кличте друзів, підключайте субрахунки та запускайте ботів — що більше нас у команді, то більша наша частка нагород.

Строки

Реєстрація відкрита з 1 вересня по 4 жовтня.

Змагання триватиме з 3 вересня по 4 жовтня UTC.

Bybit нарахує переможцям нагороди в період з 6 по 20 жовтня.

Як узяти участь?

1. Зареєструйтеся на Bybit або увійдіть в наявний акаунт.

2. Створіть API-ключ на Bybit і підключіть його до Veles.

3. На сторінці акції в блоці «Select your linked Broker» знайдіть Veles, оберіть його та зареєструйтеся.

4. Лише зареєстровані користувачі потрапляють у рейтинг і отримують призи.

Два конкурси одночасно

У конкурсі за торговим обсягом беруть участь ті, хто набрав сумарний обсяг від 100 000 USD.

У конкурсі за P&L(%) беруть участь ті, у кого на момент реєстрації на балансі є не менше 100 USDT.

Bybit нагородить 20 переможців — по 10 у кожному конкурсі.

Один учасник може виграти в обох, якщо його обсяг увійде в топ-10 і прибутковість також увійде в топ-10.

Торгуйте й заробляйте

Боти Veles формують торговий обсяг у штатному режимі — угоди вручну відкривати не потрібно. Поки бот працює за обраною стратегією, обсяг зараховується в змагання автоматично, а результат стратегії одночасно йде в залік конкурсу за P&L(%). Кожна закрита угода наближає вас і до прибутку, і до призу.

Розподіл нагород

Нагороди виплачуються протягом 14 днів після закінчення змагання.

Розмір нагороди визначається за торговим обсягом учасника та його показником P&L(%).

Умови участі

Реєстрація на сторінці акції обов’язкова — лише після неї обсяг починає зараховуватися.

Учасників, які обрали чужого або непідключеного брокера, дискваліфікують.

Для отримання нагород необхідно пройти верифікацію особи Рівня 1 на Bybit.

Враховуються лише обсяг і P&L(%), накопичені після реєстрації в період проведення акції.

Щоб претендувати на призи, потрібно набрати від 100 000 USD сумарного обсягу в конкурсі за обсягом і тримати на балансі не менше 100 USDT на момент реєстрації в конкурсі за P&L(%).

Рейтинг оновлюється щодня із затримкою на один день (T+1) і може змінюватися аж до підбиття підсумків.

За однакового обсягу в двох учасників пріоритет отримує той, хто досяг цього показника раніше.

Bybit має право дискваліфікувати учасників за недобросовісні дії, зокрема масову реєстрацію акаунтів заради бонусів, змінювати умови акції без попереднього повідомлення та тлумачити їх остаточно.

Субрахунки

В акції можна брати участь і з основного акаунта, і із субрахунків, але обсяг кожного рахується окремо.

Один користувач реєструє до 5 акаунтів — один основний і чотири субрахунки.

Якщо Bybit виявить в одного учасника більше ніж один основний акаунт, такий основний акаунт втрачає право на будь-які нагороди.

Як рахується P&L(%)

P&L(%) = прибуток ÷ (початковий капітал + сукупна сума депозитів) × 100%