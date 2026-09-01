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Торгове змагання Bybit — призовий пул до 100 000 USDT
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Торгове змагання Bybit — призовий пул до 100 000 USDT

Bybit зібрав в одному змаганні трейдерів із різних платформ і розігрує між ними до 100 000 USDT. Змагатимемося з ком’юніті інших платформ. До команди Veles потрапляє кожен, хто торгує нашими ботами на Bybit і зареєструвався в акції, і кожна закрита угода додає обсяг до загального обороту, від якого залежить розмір фонду. Змінювати в роботі нічого не потрібно: боти працюють за вашими стратегіями, а обсяг і прибутковість потрапляють у залік автоматично. Призи розігруються в двох номінаціях — за найбільший торговий обсяг і за найвищий відсоток прибутку.

Під час реєстрації на сторінці акції обирайте Veles. Якщо вкажете іншого брокера, Bybit не зарахує ваш торговий обсяг взагалі або зарахує його супернику, а змінити вибір після реєстрації вже буде неможливо.

Кличте друзів, підключайте субрахунки та запускайте ботів — що більше нас у команді, то більша наша частка нагород.

Строки

  • Реєстрація відкрита з 1 вересня по 4 жовтня.
  • Змагання триватиме з 3 вересня по 4 жовтня UTC.
  • Bybit нарахує переможцям нагороди в період з 6 по 20 жовтня.

Як узяти участь?

1. Зареєструйтеся на Bybit або увійдіть в наявний акаунт.

2. Створіть API-ключ на Bybit і підключіть його до Veles.

3. На сторінці акції в блоці «Select your linked Broker» знайдіть Veles, оберіть його та зареєструйтеся.

4. Лише зареєстровані користувачі потрапляють у рейтинг і отримують призи.

Два конкурси одночасно

  • У конкурсі за торговим обсягом беруть участь ті, хто набрав сумарний обсяг від 100 000 USD.
  • У конкурсі за P&L(%) беруть участь ті, у кого на момент реєстрації на балансі є не менше 100 USDT.
  • Bybit нагородить 20 переможців — по 10 у кожному конкурсі.
  • Один учасник може виграти в обох, якщо його обсяг увійде в топ-10 і прибутковість також увійде в топ-10.

Торгуйте й заробляйте

Боти Veles формують торговий обсяг у штатному режимі — угоди вручну відкривати не потрібно. Поки бот працює за обраною стратегією, обсяг зараховується в змагання автоматично, а результат стратегії одночасно йде в залік конкурсу за P&L(%). Кожна закрита угода наближає вас і до прибутку, і до призу.

Розподіл нагород

  • Нагороди виплачуються протягом 14 днів після закінчення змагання.
  • Розмір нагороди визначається за торговим обсягом учасника та його показником P&L(%).

Умови участі

  • Реєстрація на сторінці акції обов’язкова — лише після неї обсяг починає зараховуватися.
  • Учасників, які обрали чужого або непідключеного брокера, дискваліфікують.
  • Для отримання нагород необхідно пройти верифікацію особи Рівня 1 на Bybit.
  • Враховуються лише обсяг і P&L(%), накопичені після реєстрації в період проведення акції.
  • Щоб претендувати на призи, потрібно набрати від 100 000 USD сумарного обсягу в конкурсі за обсягом і тримати на балансі не менше 100 USDT на момент реєстрації в конкурсі за P&L(%).
  • Рейтинг оновлюється щодня із затримкою на один день (T+1) і може змінюватися аж до підбиття підсумків.
  • За однакового обсягу в двох учасників пріоритет отримує той, хто досяг цього показника раніше.
  • Bybit має право дискваліфікувати учасників за недобросовісні дії, зокрема масову реєстрацію акаунтів заради бонусів, змінювати умови акції без попереднього повідомлення та тлумачити їх остаточно.

Субрахунки

  • В акції можна брати участь і з основного акаунта, і із субрахунків, але обсяг кожного рахується окремо.
  • Один користувач реєструє до 5 акаунтів — один основний і чотири субрахунки.
  • Якщо Bybit виявить в одного учасника більше ніж один основний акаунт, такий основний акаунт втрачає право на будь-які нагороди.

Як рахується P&L(%)

P&L(%) = прибуток ÷ (початковий капітал + сукупна сума депозитів) × 100%

  • Прибуток = підсумковий капітал акаунта (включно з нереалізованим P&L і бонусами) − початковий капітал акаунта (включно з нереалізованим P&L і бонусами) + сума виведень за час змагання − сума депозитів за час змагання.
  • Сума депозитів включає перекази, нараховані бонуси, комісії, конвертацію активів і позикові активи.
  • Сума виведень включає виведення, конвертацію активів і передані в кредит активи.

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