Торговое состязание Bybit — призовой пул до 100 000 USDT

Bybit собрал в одном состязании трейдеров с разных платформ и разыгрывает между ними до 100 000 USDT. Соревноваться будем с комьюнити других платформ. В команду Veles попадает каждый, кто торгует нашими ботами на Bybit и зарегистрировался в акции, и каждая закрытая сделка добавляет объём к общему обороту, от которого зависит размер фонда. Менять в работе ничего не нужно: боты работают по вашим стратегиям, а объём и доходность попадают в зачёт автоматически. Призы разыгрываются в двух номинациях — за самый большой торговый объём и за самый высокий процент прибыли.

При регистрации на странице акции выбирайте Veles. Если укажете другого брокера, Bybit не зачтёт ваш торговый объём вовсе или зачтёт его сопернику, а изменить выбор после регистрации будет уже невозможно.

Зовите друзей, подключайте субаккаунты и запускайте ботов — чем больше нас в команде, тем крупнее наша доля наград.

Сроки

Регистрация открыта с 1 сентября по 4 октября.

Состязание продлится с 3 сентября по 4 октября UTC.

Bybit начислит победителям награды в период с 6 по 20 октября.

Как принять участие?

1. Зарегистрируйтесь на Bybit или войдите в существующий аккаунт.

2. Создайте API-ключ на Bybit и подключите его к Veles.

3. На странице акции в блоке «Select your linked Broker» найдите Veles, выберите его и зарегистрируйтесь.

4. Только зарегистрированные пользователи попадают в рейтинг и получают призы.

Два конкурса одновременно

В конкурсе по торговому объёму участвуют те, кто набрал суммарный объём от 100 000 USD.

В конкурсе по P&L(%) участвуют те, у кого на момент регистрации на балансе лежит не менее 100 USDT.

Bybit наградит 20 победителей — по 10 в каждом конкурсе.

Один участник может выиграть в обоих, если его объём войдёт в топ-10 и доходность тоже войдёт в топ-10.

Торгуйте и зарабатывайте

Боты Veles формируют торговый объём в штатном режиме — руками сделки открывать не нужно. Пока бот работает по выбранной стратегии, объём засчитывается в состязание автоматически, а результат стратегии одновременно идёт в зачёт конкурса по P&L(%). Каждая закрытая сделка приближает вас и к прибыли, и к призу.

Распределение наград

Награды выплачиваются в течение 14 дней после окончания состязания.

Размер награды определяется по торговому объёму участника и его показателю P&L(%).

Условия участия

Регистрация на странице акции обязательна — только после неё объём начинает засчитываться.

Участники, выбравшие чужого или неподключённого брокера, дисквалифицируются.

Для получения наград необходимо пройти верификацию личности Уровня 1 на Bybit.

Учитываются только объём и P&L(%), накопленные после регистрации в период проведения акции.

Чтобы претендовать на призы, нужно набрать от 100 000 USD суммарного объёма в конкурсе по объёму и держать на балансе не менее 100 USDT на момент регистрации в конкурсе по P&L(%).

Рейтинг обновляется ежедневно с задержкой на один день (T+1) и может меняться вплоть до подведения итогов.

При равном объёме у двух участников приоритет получает тот, кто достиг этого показателя раньше.

Bybit вправе дисквалифицировать участников за недобросовестные действия, включая массовую регистрацию аккаунтов ради бонусов, менять условия акции без предварительного уведомления и толковать их окончательно.

Субаккаунты

В акции можно участвовать и с основного аккаунта, и с субаккаунтов, но объём каждого считается отдельно.

Один пользователь регистрирует до 5 аккаунтов — один основной и четыре субаккаунта.

Если Bybit обнаружит у одного участника больше одного основного аккаунта, такой основной аккаунт лишается права на любые награды.

Как считается P&L(%)

P&L(%) = прибыль ÷ (начальный капитал + совокупная сумма депозитов) × 100%