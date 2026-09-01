Торговое состязание Bybit — призовой пул до 100 000 USDT
Bybit собрал в одном состязании трейдеров с разных платформ и разыгрывает между ними до 100 000 USDT. Соревноваться будем с комьюнити других платформ. В команду Veles попадает каждый, кто торгует нашими ботами на Bybit и зарегистрировался в акции, и каждая закрытая сделка добавляет объём к общему обороту, от которого зависит размер фонда. Менять в работе ничего не нужно: боты работают по вашим стратегиям, а объём и доходность попадают в зачёт автоматически. Призы разыгрываются в двух номинациях — за самый большой торговый объём и за самый высокий процент прибыли.
При регистрации на странице акции выбирайте Veles. Если укажете другого брокера, Bybit не зачтёт ваш торговый объём вовсе или зачтёт его сопернику, а изменить выбор после регистрации будет уже невозможно.
Зовите друзей, подключайте субаккаунты и запускайте ботов — чем больше нас в команде, тем крупнее наша доля наград.
Сроки
- Регистрация открыта с 1 сентября по 4 октября.
- Состязание продлится с 3 сентября по 4 октября UTC.
- Bybit начислит победителям награды в период с 6 по 20 октября.
Как принять участие?
1. Зарегистрируйтесь на Bybit или войдите в существующий аккаунт.
2. Создайте API-ключ на Bybit и подключите его к Veles.
3. На странице акции в блоке «Select your linked Broker» найдите Veles, выберите его и зарегистрируйтесь.
4. Только зарегистрированные пользователи попадают в рейтинг и получают призы.
Два конкурса одновременно
- В конкурсе по торговому объёму участвуют те, кто набрал суммарный объём от 100 000 USD.
- В конкурсе по P&L(%) участвуют те, у кого на момент регистрации на балансе лежит не менее 100 USDT.
- Bybit наградит 20 победителей — по 10 в каждом конкурсе.
- Один участник может выиграть в обоих, если его объём войдёт в топ-10 и доходность тоже войдёт в топ-10.
Торгуйте и зарабатывайте
Боты Veles формируют торговый объём в штатном режиме — руками сделки открывать не нужно. Пока бот работает по выбранной стратегии, объём засчитывается в состязание автоматически, а результат стратегии одновременно идёт в зачёт конкурса по P&L(%). Каждая закрытая сделка приближает вас и к прибыли, и к призу.
Распределение наград
- Награды выплачиваются в течение 14 дней после окончания состязания.
- Размер награды определяется по торговому объёму участника и его показателю P&L(%).
Условия участия
- Регистрация на странице акции обязательна — только после неё объём начинает засчитываться.
- Участники, выбравшие чужого или неподключённого брокера, дисквалифицируются.
- Для получения наград необходимо пройти верификацию личности Уровня 1 на Bybit.
- Учитываются только объём и P&L(%), накопленные после регистрации в период проведения акции.
- Чтобы претендовать на призы, нужно набрать от 100 000 USD суммарного объёма в конкурсе по объёму и держать на балансе не менее 100 USDT на момент регистрации в конкурсе по P&L(%).
- Рейтинг обновляется ежедневно с задержкой на один день (T+1) и может меняться вплоть до подведения итогов.
- При равном объёме у двух участников приоритет получает тот, кто достиг этого показателя раньше.
- Bybit вправе дисквалифицировать участников за недобросовестные действия, включая массовую регистрацию аккаунтов ради бонусов, менять условия акции без предварительного уведомления и толковать их окончательно.
Субаккаунты
- В акции можно участвовать и с основного аккаунта, и с субаккаунтов, но объём каждого считается отдельно.
- Один пользователь регистрирует до 5 аккаунтов — один основной и четыре субаккаунта.
- Если Bybit обнаружит у одного участника больше одного основного аккаунта, такой основной аккаунт лишается права на любые награды.
Как считается P&L(%)
P&L(%) = прибыль ÷ (начальный капитал + совокупная сумма депозитов) × 100%
- Прибыль = итоговый капитал аккаунта (включая нереализованный P&L и бонусы) − начальный капитал аккаунта (включая нереализованный P&L и бонусы) + сумма выводов за время состязания − сумма депозитов за время состязания.
- Сумма депозитов включает переводы, начисленные бонусы, комиссии, конвертацию активов и заёмные активы.
- Сумма выводов включает выводы, конвертацию активов и переданные в кредит активы.