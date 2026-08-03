Липень 2026 | Підсумки місяця з Veles
Липень став місяцем, коли ми повністю перезібрали систему тестування стратегій та відкрили доступ до мультипарної торгівлі — команда Veles продовжує розширювати інструментарій для тих, хто шукає прибуткові підходи на будь-якому ринку.
Детальніше про це та інші новини липня читайте нижче.
Статистика Veles за липень
- Торговий обсяг: $256M
- Сумарний прибуток користувачів: $716K
- Рекордний день: $41.5K
- Закритих угод: 1.30M
- Бектестів розраховано: 2.31M
Головні події липня
1. Нові тарифи на бектести
Ми повністю переробили систему тарифів та підібрали найефективніші набори рішень для користувачів Veles.
Тепер ліміт вимірюється не кількістю запусків, а роками аналізу і витрачається за фактом використання: наприклад, бектест на 1 пару за 5 років спише 5 років, а Market Scan на 10 пар за 1 рік — 10 років.
Чотири тарифи під будь-які завдання:
Free — знайомство з платформою.
Starter ($15/міс) — базовий набір для регулярного тестування.
Pro ($29/міс) — розширені можливості для активних користувачів.
Quant ($69/міс, раніше $99) — масштабна оптимізація стратегій з підбором параметрів, маркетсканом і (зовсім скоро) генетичною та AI-оптимізацією.
2. Реліз маркетскана
Запустили ранній доступ для обмеженої групи користувачів.
Тепер можна протестувати мультипарного бота одразу на наборі монет і побачити, як стратегія працює на рівні портфеля: загальний прибуток, максимальна просадка, внесок кожної пари.
Інтерфейс підсвітить найкращі зв’язки — залишиться лише обрати монети та запустити бота в один клік.
3. Реферальний сезон
Стартував конкурс, у якому можна отримати приз просто за те, що запросив друзів у Veles. Перемогти може кожен — неважливо, тисяча у вас рефералів чи поки що жодного.
Три номінації:
«Абсолютний лідер»
«Найкращий прорив»
«Перший старт»
Переможців кожної категорії чекають 200 USDT і підписка Starter для друга.
4. Нова категорія ботів «Ком’юніті»
На вітрині з’явився окремий розділ зі стратегіями, які створюють і використовують учасники платформи. Тепер можна дивитись, як торгують інші, брати ідеї за основу та вибудовувати власний підхід, спираючись на досвід інших трейдерів.
5. Підсумки «Гонки стратегій»
Також у липні ми оголосили переможців конкурсу «Бектести 2.0: Гонка стратегій» за всіма чотирма монетами (BTC, ETH, SOL, HYPE) — вітаємо призерів!
6. Автореінвестування прибутку
Додали можливість після кожної прибуткової угоди частину NET-прибутку автоматично повертати в депозит бота. Наступні угоди відкриваються вже зі збільшеним депозитом, і стратегія росте разом із результатом.
Як це працює:
- Увімкніть реінвестування в розділі «Депозит».
- Задайте відсоток — до 50% для ф’ючерсів, до 100% для спота.
- Після кожної закритої прибуткової угоди депозит бота буде збільшуватися.
Наприклад: депозит бота $1 000 з реінвестом 20%. Закрили угоду з NET-прибутком $50 — депозит бота поповнився на $10. Наступні угоди вже відкриваються з депозитом $1 010.
Збиткові угоди реінвестування не зачіпає.
Що далі
Команда Veles продовжує працювати над тим, щоб алгоритмічний трейдинг приносив вам стабільний прибуток і максимум задоволення від платформи. Зовсім скоро — нові великі оновлення. Швидше оновлюйте наші застосунки в App Store та Google Play, щоб першими тестувати все нове! Побачимось у наступному звіті, і всім зеленого PNL!