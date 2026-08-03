Липень 2026 | Підсумки місяця з Veles

Липень став місяцем, коли ми повністю перезібрали систему тестування стратегій та відкрили доступ до мультипарної торгівлі — команда Veles продовжує розширювати інструментарій для тих, хто шукає прибуткові підходи на будь-якому ринку.

Детальніше про це та інші новини липня читайте нижче.

Статистика Veles за липень

Торговий обсяг: $256M

$256M Сумарний прибуток користувачів: $716K

$716K Рекордний день: $41.5K

$41.5K Закритих угод: 1.30M

1.30M Бектестів розраховано: 2.31M

Головні події липня

1. Нові тарифи на бектести

Ми повністю переробили систему тарифів та підібрали найефективніші набори рішень для користувачів Veles.

Тепер ліміт вимірюється не кількістю запусків, а роками аналізу і витрачається за фактом використання: наприклад, бектест на 1 пару за 5 років спише 5 років, а Market Scan на 10 пар за 1 рік — 10 років.

Чотири тарифи під будь-які завдання:

Free — знайомство з платформою.

Starter ($15/міс) — базовий набір для регулярного тестування.

Pro ($29/міс) — розширені можливості для активних користувачів.

Quant ($69/міс, раніше $99) — масштабна оптимізація стратегій з підбором параметрів, маркетсканом і (зовсім скоро) генетичною та AI-оптимізацією.

2. Реліз маркетскана

Запустили ранній доступ для обмеженої групи користувачів.

Тепер можна протестувати мультипарного бота одразу на наборі монет і побачити, як стратегія працює на рівні портфеля: загальний прибуток, максимальна просадка, внесок кожної пари.

Інтерфейс підсвітить найкращі зв’язки — залишиться лише обрати монети та запустити бота в один клік.

3. Реферальний сезон

Стартував конкурс, у якому можна отримати приз просто за те, що запросив друзів у Veles. Перемогти може кожен — неважливо, тисяча у вас рефералів чи поки що жодного.

Три номінації:

«Абсолютний лідер»

«Найкращий прорив»

«Перший старт»

Переможців кожної категорії чекають 200 USDT і підписка Starter для друга.

4. Нова категорія ботів «Ком’юніті»

На вітрині з’явився окремий розділ зі стратегіями, які створюють і використовують учасники платформи. Тепер можна дивитись, як торгують інші, брати ідеї за основу та вибудовувати власний підхід, спираючись на досвід інших трейдерів.

5. Підсумки «Гонки стратегій»

Також у липні ми оголосили переможців конкурсу «Бектести 2.0: Гонка стратегій» за всіма чотирма монетами (BTC, ETH, SOL, HYPE) — вітаємо призерів!

6. Автореінвестування прибутку

Додали можливість після кожної прибуткової угоди частину NET-прибутку автоматично повертати в депозит бота. Наступні угоди відкриваються вже зі збільшеним депозитом, і стратегія росте разом із результатом.

Як це працює:

Увімкніть реінвестування в розділі «Депозит». Задайте відсоток — до 50% для ф’ючерсів, до 100% для спота. Після кожної закритої прибуткової угоди депозит бота буде збільшуватися.

Наприклад: депозит бота $1 000 з реінвестом 20%. Закрили угоду з NET-прибутком $50 — депозит бота поповнився на $10. Наступні угоди вже відкриваються з депозитом $1 010.

Збиткові угоди реінвестування не зачіпає.

Що далі

Команда Veles продовжує працювати над тим, щоб алгоритмічний трейдинг приносив вам стабільний прибуток і максимум задоволення від платформи. Зовсім скоро — нові великі оновлення. Швидше оновлюйте наші застосунки в App Store та Google Play, щоб першими тестувати все нове! Побачимось у наступному звіті, і всім зеленого PNL!