Июль 2026 | Итоги месяца с Veles
Июль стал месяцем, когда мы полностью пересобрали систему тестирования стратегий и открыли доступ к мультипарной торговле — команда Veles продолжает расширять инструментарий для тех, кто ищет прибыльные подходы на любом рынке.
Подробнее об этом и других новостях июля читайте ниже.
Статистика Veles за июль
- Торговый объем: $256M
- Суммарная прибыль пользователей: $716K
- Рекордный день: $41.5K
- Закрытых сделок: 1.30M
- Бэктестов рассчитали: 2.31M
Главные события июля
1. Новые тарифы на бэктесты
Мы полностью переработали систему тарифов и подобрали самые эффективные наборы решений для пользователей Veles.
Теперь лимит измеряется не количеством запусков, а годами анализа и тратится по факту использования: например, бэктест на 1 пару за 5 лет спишет 5 лет, а Market Scan на 10 пар за 1 год — 10 лет.
Четыре тарифа под любые задачи:
Free — знакомство с платформой.
Starter ($15/мес) — базовый набор для регулярного тестирования.
Pro ($29/мес) — расширенные возможности для активных пользователей.
Quant ($69/мес, ранее $99) — масштабная оптимизация стратегий с подбором параметров, маркетсканом и (совсем скоро) генетической и AI-оптимизацией.
2. Релиз маркетскана
Запустили ранний доступ для ограниченной группы пользователей.
Теперь можно протестировать мультипарного бота сразу на наборе монет и увидеть, как стратегия работает на уровне портфеля: общая прибыль, максимальная просадка, вклад каждой пары.
Интерфейс подсветит лучшие связки — останется только выбрать монеты и запустить бота в один клик.
3. Реферальный сезон
Стартовал конкурс, в котором можно получить приз просто за то, что пригласил друзей в Veles. Победить может каждый — неважно, тысяча у вас рефералов или пока ни одного.
Три номинации:
«Абсолютный лидер»
«Лучший прорыв»
«Первый старт»
Победителей каждой категории ждут 200 USDT и подписка Starter для друга.
4. Новая категория ботов «Комьюнити»
На витрине появился отдельный раздел со стратегиями, которые создают и используют участники платформы. Теперь можно смотреть, как торгуют другие, брать идеи за основу и выстраивать собственный подход, опираясь на опыт других трейдеров.
5. Итоги «Гонки стратегий»
Также в июле мы объявили победителей конкурса «Бэктесты 2.0: Гонка стратегий» по всем четырём монетам (BTC, ETH, SOL, HYPE) — поздравляем призёров!
6. Автореинвестирование прибыли
Добавили возможность после каждой прибыльной сделки часть NET-прибыли автоматически возвращать в депозит бота. Следующие сделки открываются уже с увеличенным депозитом, и стратегия растёт вместе с результатом.
Как это работает:
- Включите реинвестирование в разделе «Депозит».
- Задайте процент — до 50% для фьючерсов, до 100% для спота.
- После каждой закрытой прибыльной сделки депозит бота будет увеличиваться.
Например: депозит бота $1 000 с реинвестом 20%. Закрыли сделку с NET-прибылью $50 — депозит бота пополнился на $10. Следующие сделки уже открываются с депозитом $1 010.
Убыточные сделки реинвестирование не затрагивает.
Что дальше
Команда Veles продолжает работать над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам стабильную прибыль и максимум удовольствия от платформы. Совсем скоро — новые крупные обновления. Скорее обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы первыми тестировать всё новое! Увидимся в следующем отчёте, и всем зелёного PNL!