Июль 2026 | Итоги месяца с Veles

Июль стал месяцем, когда мы полностью пересобрали систему тестирования стратегий и открыли доступ к мультипарной торговле — команда Veles продолжает расширять инструментарий для тех, кто ищет прибыльные подходы на любом рынке.

Подробнее об этом и других новостях июля читайте ниже.

Статистика Veles за июль

Торговый объем: $256M

$256M Суммарная прибыль пользователей: $716K

$716K Рекордный день: $41.5K

$41.5K Закрытых сделок: 1.30M

1.30M Бэктестов рассчитали: 2.31M

Главные события июля

1. Новые тарифы на бэктесты

Мы полностью переработали систему тарифов и подобрали самые эффективные наборы решений для пользователей Veles.

Теперь лимит измеряется не количеством запусков, а годами анализа и тратится по факту использования: например, бэктест на 1 пару за 5 лет спишет 5 лет, а Market Scan на 10 пар за 1 год — 10 лет.

Четыре тарифа под любые задачи:

Free — знакомство с платформой.

Starter ($15/мес) — базовый набор для регулярного тестирования.

Pro ($29/мес) — расширенные возможности для активных пользователей.

Quant ($69/мес, ранее $99) — масштабная оптимизация стратегий с подбором параметров, маркетсканом и (совсем скоро) генетической и AI-оптимизацией.

2. Релиз маркетскана

Запустили ранний доступ для ограниченной группы пользователей.

Теперь можно протестировать мультипарного бота сразу на наборе монет и увидеть, как стратегия работает на уровне портфеля: общая прибыль, максимальная просадка, вклад каждой пары.

Интерфейс подсветит лучшие связки — останется только выбрать монеты и запустить бота в один клик.

3. Реферальный сезон

Стартовал конкурс, в котором можно получить приз просто за то, что пригласил друзей в Veles. Победить может каждый — неважно, тысяча у вас рефералов или пока ни одного.

Три номинации:

«Абсолютный лидер»

«Лучший прорыв»

«Первый старт»

Победителей каждой категории ждут 200 USDT и подписка Starter для друга.

4. Новая категория ботов «Комьюнити»

На витрине появился отдельный раздел со стратегиями, которые создают и используют участники платформы. Теперь можно смотреть, как торгуют другие, брать идеи за основу и выстраивать собственный подход, опираясь на опыт других трейдеров.

5. Итоги «Гонки стратегий»

Также в июле мы объявили победителей конкурса «Бэктесты 2.0: Гонка стратегий» по всем четырём монетам (BTC, ETH, SOL, HYPE) — поздравляем призёров!

6. Автореинвестирование прибыли

Добавили возможность после каждой прибыльной сделки часть NET-прибыли автоматически возвращать в депозит бота. Следующие сделки открываются уже с увеличенным депозитом, и стратегия растёт вместе с результатом.

Как это работает:

Включите реинвестирование в разделе «Депозит». Задайте процент — до 50% для фьючерсов, до 100% для спота. После каждой закрытой прибыльной сделки депозит бота будет увеличиваться.

Например: депозит бота $1 000 с реинвестом 20%. Закрыли сделку с NET-прибылью $50 — депозит бота пополнился на $10. Следующие сделки уже открываются с депозитом $1 010.

Убыточные сделки реинвестирование не затрагивает.

Что дальше

Команда Veles продолжает работать над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам стабильную прибыль и максимум удовольствия от платформы. Совсем скоро — новые крупные обновления. Скорее обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы первыми тестировать всё новое! Увидимся в следующем отчёте, и всем зелёного PNL!