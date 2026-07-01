Червень 2026 | Підсумки місяця з Veles

Поки криптовалютний ринок рухався в низхідному тренді, наші користувачі стабільно торгували в плюс, а ми випустили наймасштабніше оновлення в історії Veles і вивели алгоритмічну торгівлю на новий рівень!

Детальніше про ці та інші новини червня читайте нижче.

Статистика Veles за червень

Торговий обсяг: $350M

$350M Сумарний прибуток користувачів: $979K

$979K Рекордний день: $79.0K

$79.0K Закритих угод: 1.58M

1.58M Бектестів розраховано: 1.88M

Головні події червня

1. Гнучкі індикатори

Комбінуйте будь-які індикатори, задавайте кастомні таймфрейми і запускайте найнестандартніші стратегії.

Гнучкі індикатори — це повноцінний конструктор умов, де ви самі вирішуєте, як і за якою логікою працює ваш бот. Найбільш масштабне оновлення в історії Veles.

Тепер ви можете:

Комбінувати будь-які індикатори між собою. Умови входу і виходу з будь-яких доступних інструментів у будь-якій комбінації.

Задавати кастомні таймфрейми. Будь-який часовий інтервал від 1 хвилини: 7m, 13m, 23h і будь-які інші під вашу стратегію. А також значно розширено список таймфреймів: 2m, 10m, 30m, 2h, 3h, 1w, 1h, 3m.

Використовувати групи умов з логікою «АБО». Бот відкриває і закриває позиції, якщо спрацює хоча б одна з груп умов.

Обирати нові типи відносин між індикаторами. Перетинає знизу, перетинає зверху, більше або менше.

Тепер ви самі визначаєте логіку роботи бота: точніше налаштовуєте вхід, гнучкіше реагуєте на ринок і тестуєте ексклюзивні конфігурації, які раніше були просто неможливі.

Новий функціонал доступний усім користувачам Veles абсолютно безкоштовно.

Також у нас в самому розпалі конкурс «Бектести 2.0: Гонка стратегій» — тут ви можете змагатися в якості своїх торгових стратегій і отримати за це призи в USDT. Встигайте взяти участь, конкурс триватиме до 9 липня. Кожен може поборотися за призи!

2. Торговий термінал Veles

Тепер доступна автоматична і ручна торгівля в одному місці.

Хочете спробувати одним з перших? Надішліть свій ID.

3. Бектести на Hyperliquid за повний рік

Тестуйте стратегії на довшому історичному періоді і запускайте ботів з максимальною точністю.

4. Нові індикатори

Додали Bollinger BandWidth, Scheduled Trading, SuperSmoother Елерса, Стохастичний RSI, Хмару Ішимоку. Повну інформацію про ці індикатори можна дізнатися в нашій довідці.

Що далі

Команда Veles продовжує безперервно працювати над тим, щоб алгоритмічний трейдинг приносив вам не лише стабільний прибуток, а й максимальне задоволення від використання платформи. Ми вже готуємо для вас декілька великих оновлень, які презентуємо зовсім скоро. Швидше оновлюйте наші додатки в App Store і Google Play, щоб особисто протестувати всі новинки червня! Побачимось у наступному звіті, і всім зеленого PNL!