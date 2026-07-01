Июнь 2026 | Итоги месяца с Veles
Пока криптовалютный рынок двигался в нисходящем тренде, наши пользователи стабильно торговали в плюс, а мы выпустили самое масштабное обновление за всю историю Veles и вывели алгоритмическую торговлю на новый уровень!
Подробнее об этом и других новостях июня читайте ниже.
Статистика Veles за июнь
- Торговый объем: $350M
- Суммарная прибыль пользователей: $979K
- Рекордный день: $79.0K
- Закрытых сделок: 1.58M
- Бэктестов рассчитали: 1.88M
Главные события июня
1. Гибкие индикаторы
Комбинируйте любые индикаторы, задавайте кастомные таймфреймы и запускайте самые нестандартные стратегии.
Гибкие индикаторы — это полноценный конструктор условий, где вы сами решаете, как и по какой логике работает ваш бот. Самое масштабное обновление в истории Veles.
Теперь вы можете:
Комбинировать любые индикаторы между собой. Условия входа и выхода из любых доступных инструментов в любой комбинации.
Задавать кастомные таймфреймы. Любой временной интервал от 1 минуты: 7m, 13m, 23h и любые другие под вашу стратегию. А также значительно расширен список таймфреймов: 2m, 10m, 30m, 2h, 3h, 1w, 1h, 3m.
Использовать группы условий с логикой «ИЛИ». Бот открывает и закрывает позиции, если сработает хотя бы одна из групп условий.
Выбирать новые типы отношений между индикаторами. Пересекает снизу, пересекает сверху, больше или меньше.
Теперь вы сами определяете логику работы бота: точнее настраиваете вход, гибче реагируете на рынок и тестируете эксклюзивные конфигурации, которые раньше были просто невозможны.
Новый функционал доступен всем пользователям Veles абсолютно бесплатно.
Также у нас в самом разгаре конкурс «Бэктесты 2.0: Гонка стратегий» — здесь вы можете соревноваться в качестве своих торговых стратегий и получить за это призы в USDT. Успевайте принять участие, конкурс продлится до 9 июля. Каждый может побороться за призы!
2. Торговый терминал Veles
Теперь доступна автоматическая и ручная торговля в одном месте.
Хотите попробовать одним из первых? Отправьте свой ID.
3. Бэктесты на Hyperliquid за полный год
Тестируйте стратегии на более длинном историческом периоде и запускайте ботов с максимальной точностью.
4. Новые индикаторы
Добавили Bollinger BandWidth, Scheduled Trading, SuperSmoother Эйлерса, Стохастический RSI, Облако Ишимоку. Подробную информацию об этих индикаторах можно узнать в нашей справке.
Что дальше
Команда Veles продолжает непрерывно трудиться над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам не только стабильную прибыль, но и максимальное удовольствие от использования платформы. Мы уже готовим для вас несколько крупных обновлений, которые презентуем совсем скоро. Скорее обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы лично затестить все новинки июня! Увидимся в следующем отчете, и всем зеленого PNL!