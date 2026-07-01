Июнь 2026 | Итоги месяца с Veles

Пока криптовалютный рынок двигался в нисходящем тренде, наши пользователи стабильно торговали в плюс, а мы выпустили самое масштабное обновление за всю историю Veles и вывели алгоритмическую торговлю на новый уровень!

Подробнее об этом и других новостях июня читайте ниже.

Статистика Veles за июнь

Торговый объем: $350M

$350M Суммарная прибыль пользователей: $979K

$979K Рекордный день: $79.0K

$79.0K Закрытых сделок: 1.58M

1.58M Бэктестов рассчитали: 1.88M

Главные события июня

1. Гибкие индикаторы

Комбинируйте любые индикаторы, задавайте кастомные таймфреймы и запускайте самые нестандартные стратегии.

Гибкие индикаторы — это полноценный конструктор условий, где вы сами решаете, как и по какой логике работает ваш бот. Самое масштабное обновление в истории Veles.

Теперь вы можете:

Комбинировать любые индикаторы между собой. Условия входа и выхода из любых доступных инструментов в любой комбинации.

Задавать кастомные таймфреймы. Любой временной интервал от 1 минуты: 7m, 13m, 23h и любые другие под вашу стратегию. А также значительно расширен список таймфреймов: 2m, 10m, 30m, 2h, 3h, 1w, 1h, 3m.

Использовать группы условий с логикой «ИЛИ». Бот открывает и закрывает позиции, если сработает хотя бы одна из групп условий.

Выбирать новые типы отношений между индикаторами. Пересекает снизу, пересекает сверху, больше или меньше.

Теперь вы сами определяете логику работы бота: точнее настраиваете вход, гибче реагируете на рынок и тестируете эксклюзивные конфигурации, которые раньше были просто невозможны.

Новый функционал доступен всем пользователям Veles абсолютно бесплатно.

Также у нас в самом разгаре конкурс «Бэктесты 2.0: Гонка стратегий» — здесь вы можете соревноваться в качестве своих торговых стратегий и получить за это призы в USDT. Успевайте принять участие, конкурс продлится до 9 июля. Каждый может побороться за призы!

2. Торговый терминал Veles

Теперь доступна автоматическая и ручная торговля в одном месте.

Хотите попробовать одним из первых? Отправьте свой ID.

3. Бэктесты на Hyperliquid за полный год

Тестируйте стратегии на более длинном историческом периоде и запускайте ботов с максимальной точностью.

4. Новые индикаторы

Добавили Bollinger BandWidth, Scheduled Trading, SuperSmoother Эйлерса, Стохастический RSI, Облако Ишимоку. Подробную информацию об этих индикаторах можно узнать в нашей справке.

Что дальше

Команда Veles продолжает непрерывно трудиться над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам не только стабильную прибыль, но и максимальное удовольствие от использования платформы. Мы уже готовим для вас несколько крупных обновлений, которые презентуем совсем скоро. Скорее обновляйте наши приложения в App Store и Google Play, чтобы лично затестить все новинки июня! Увидимся в следующем отчете, и всем зеленого PNL!