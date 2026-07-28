Реферальний сезон: запрошуйте друзів та отримуйте нагороди

Veles відкриває «Реферальний сезон». Приз можна отримати просто за те, що ви запрошуєте друзів торгувати разом із вами, — і реальний шанс на перемогу є у кожного. І у великого блогера з тисячами підписників, і у того, хто приводить свого першого реферала в житті.

Зазвичай у таких конкурсах перемагають одні й ті самі — великі партнери з готовою аудиторією. В інших немає мотивації, адже наздогнати лідерів за кілька тижнів неможливо. Через це більшість користувачів, які могли б приводити друзів, просто не беруть участі.

Саме тому ми побудували сезон навколо трьох незалежних номінацій. Ви змагаєтеся не з усіма одразу, а з тими, хто перебуває в рівних із вами умовах: лідери — з лідерами, ті, хто зростає, — з тими, хто зростає, новачки — з новачками.

Що можна виграти?

Конкурс проходить у трьох номінаціях, і в кожній — свій переможець.

Абсолютний лідер — той, хто привів найбільше активних друзів. Відкрита для всіх без обмежень.

Найкращий прорив — той, хто виріс найбільше порівняно зі своїм звичайним результатом.

Перший старт — для тих, у кого до конкурсу не було жодного активного запрошеного друга; перемагає той, хто привів найбільше друзів.

Приз за перемогу в кожній номінації:

200 реальних USDT — вам, переможцю

підписка Starter — вашому другу

Один учасник може отримати лише один головний приз. Якщо новачок одночасно перемагає і в «Абсолютному лідері», і в «Першому старті», нагорода «Перший старт» переходить наступному учаснику — так призи отримають більше людей.

Як взяти участь?

Залиште заявку на участь. Створіть реферальне посилання в особистому кабінеті (або використовуйте вже існуюче). Запросіть друзів у Veles. Друг реєструється за вашим посиланням і здійснює першу угоду — ви в грі. Далі залишається запрошувати більше друзів і стежити за своїм результатом.

Для всіх учасників діють однакові умови зарахування запрошених користувачів:

У залік іде унікальний запрошений друг, який зареєструвався за вашим реферальним посиланням.

Друг має зареєструватися під час конкурсу та здійснити першу угоду.

І реєстрація, і перша угода мають потрапити в період сезону.

Проста реєстрація без першої угоди не враховується в результаті.

Як визначаються переможці

Переможці визначаються не лише за абсолютною кількістю запрошених, а й за зростанням відносно стартової точки — тому в грі не тільки великі партнери.

В «Абсолютному лідері» та «Першому старті» — за кількістю активних друзів.

У «Найкращому прориві» — за відсотком зростання відносно вашого базового рівня. Базовий рівень (baseline) розраховується як медіанний результат за вашими попередніми тритижневими періодами, а результат сезону порівнюється з ним за таке саме вікно. Щоб потрапити в номінацію, потрібні ненульовий базовий рівень і мінімум три активні друзі понад нього.

При рівності в «Найкращому прориві» спочатку враховується абсолютний приріст, потім оборот запрошених друзів; у «Першому старті» — оборот запрошених друзів. Оборот використовується лише як додатковий критерій: інакше один великий учасник міг би визначити весь рейтинг.

Терміни

Сезон стартував 27 липня і триватиме до 16 серпня. Чим раніше ви почнете запрошувати друзів, тим більше часу залишиться, щоб досягти результату. Переможців оголосимо після завершення сезону.

Чому запрошувати друзів у Veles — вигідно подвійно

У багатьох сервісах ви отримуєте одноразовий бонус за запрошення друга.

Реферальна програма Veles працює інакше. Ви отримуєте до 30% від комісій запрошеного користувача — і ці виплати тривають увесь час, поки він торгує. Жодних обмежень за терміном: ваші реферали залишаються вашими назавжди. Це одна з найщедріших програм на ринку.

Під час «Реферального сезону» кожен запрошений друг працює на вас двічі: приносить постійний реферальний дохід, який не закінчується разом із конкурсом, і водночас наближає вас до призу в одній із трьох номінацій. А ваш друг отримує підписку Starter, якщо ви перемагаєте.

Усю статистику за своїми рефералами — скільки привели та скільки заробили — видно в розділі «Реферали» особистого кабінету.

FAQ

1. Хто може взяти участь? Будь-який користувач Veles, у якого є реферальне посилання. «Абсолютний лідер» відкритий для всіх; «Найкращий прорив» і «Перший старт» — для тих, хто відповідає умовам своєї номінації.

2. Що вважається активним другом? Унікальний запрошений друг, який зареєструвався за вашим посиланням під час конкурсу та здійснив першу угоду в період сезону.

3. Чи враховуються реєстрації без угоди? Ні. Друг має здійснити першу угоду — лише тоді він зараховується.

4. Чи можна перемогти одразу в кількох номінаціях? Один учасник отримує лише один головний приз. Якщо ви проходите на перемогу у двох номінаціях, за вами закріплюється одна, а друга нагорода переходить наступному учаснику таблиці.

5. Як розраховується «Найкращий прорив»? Зростання = (результат сезону − базовий рівень) / базовий рівень × 100%. Базовий рівень — медіана за вашими попередніми тритижневими періодами. Потрібні ненульовий базовий рівень і мінімум три активні друзі понад нього.

6. Чи діють звичайні реферальні виплати під час сезону? Так, як завжди. Конкурс не скасовує реферальну винагороду, а додає призи зверху.

7. Коли оголосять переможців? Після завершення сезону — 16 серпня.

8. Чи є обмеження? Організатори залишають за собою право не зараховувати результати у випадку накруток, фіктивних реєстрацій або спроб обійти механіку конкурсу. Сезон побудований навколо реальних запрошень реальних друзів.