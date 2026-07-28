Реферальный сезон: зовите друзей и получайте награды

Veles открывает «Реферальный сезон». Приз можно получить просто за то, что вы приглашаете друзей торговать вместе с вами, — и реальный шанс на победу есть у каждого. И у крупного блогера с тысячами подписчиков, и у того, кто приводит первого в жизни реферала.

Обычно в таких конкурсах выигрывают одни и те же — крупные партнёры с готовой аудиторией. У остальных мотивации нет, догнать топов за пару недель невозможно. Из-за этого большая часть пользователей, которые могли бы приводить друзей, просто не участвует.

Именно поэтому мы построили сезон вокруг трёх независимых номинаций. Вы соревнуетесь не со всеми сразу, а с теми, кто в равных с вами условиях: лидеры — с лидерами, растущие — с растущими, новички — с новичками.

Что можно выиграть?

Конкурс проходит по трём номинациям, и в каждой — свой победитель.

Абсолютный лидер — кто привёл больше всех активных друзей. Открыта всем без ограничений.

Лучший прорыв — кто вырос сильнее всех относительно своего обычного результата.

Первый старт — для тех, у кого до конкурса не было ни одного активного приглашённого друга; побеждает тот, кто привёл больше друзей.

Приз за победу в каждой номинации:

200 реальных USDT — вам, победителю

подписка Starter — вашему другу

Один участник может получить только один главный приз. Если новичок одновременно побеждает и в «Абсолютном лидере», и в «Первом старте», награда «Первый старт» переходит следующему участнику — так призы достанутся большему числу людей.

Как принять участие?

Оставьте заявку на участие. Создайте реферальную ссылку в личном кабинете (или используйте уже существующую). Позовите друзей в Veles. Друг регистрируется по вашей ссылке и совершает первую сделку — вы в игре. Дальше остаётся звать больше друзей и следить за своим результатом.

Для всех участников действуют одинаковые условия зачёта приглашённых пользователей:

В зачёт идёт уникальный приглашённый друг, зарегистрировавшийся по вашей реферальной ссылке.

Друг должен зарегистрироваться во время конкурса и совершить первую сделку.

И регистрация, и первая сделка должны попасть в период сезона.

Простая регистрация без первой сделки в результат не входит.

Как определяются победители

Победители определяются не только по абсолютному числу приглашённых, но и по росту относительно точки старта — поэтому в игре не только крупные партнёры.

В «Абсолютном лидере» и «Первом старте» — по количеству активных друзей.

В «Лучшем прорыве» — по проценту роста относительно вашего базового уровня. Базовый уровень (baseline) считается как медианный результат по вашим предыдущим трёхнедельным периодам, а результат сезона сравнивается с ним за такое же окно. Чтобы попасть в номинацию, нужны ненулевой базовый уровень и минимум три активных друга сверх него.

При равенстве в «Лучшем прорыве» учитывается сначала абсолютный прирост, затем оборот приглашённых друзей; в «Первом старте» — оборот приглашённых друзей. Оборот используется только как дополнительный критерий: иначе один крупный участник мог бы определить весь рейтинг.

Сроки

Сезон стартовал 27 июля и продлится до 16 августа. Чем раньше вы начнёте звать друзей, тем больше времени останется, чтобы набрать результат. Победителей объявим после завершения сезона.

Почему звать друзей в Veles — это выгодно вдвойне

Во многих сервисах вы получаете разовый бонус за приглашение друга.

Реферальная программа Veles устроена иначе. Вы получаете до 30% от комиссий приглашённого пользователя — и эти отчисления идут всё время, пока он торгует. Никаких ограничений по сроку: ваши рефералы остаются вашими навсегда. Это одна из самых щедрых программ на рынке.

Во время «Реферального сезона» каждый приведённый друг работает на вас дважды: приносит постоянный реферальный доход, который не заканчивается вместе с конкурсом, и одновременно приближает вас к призу в одной из трёх номинаций. А ваш друг получает подписку Starter, если вы побеждаете.

Всю статистику по своим рефералам — сколько привели и сколько заработали — видно в разделе «Рефералы» личного кабинета.

FAQ

1. Кто может участвовать? Любой пользователь Veles, у которого есть реферальная ссылка. «Абсолютный лидер» открыт всем; «Лучший прорыв» и «Первый старт» — для тех, кто подходит под условия своей номинации.

2. Что считается активным другом? Уникальный приглашённый друг, который зарегистрировался по вашей ссылке во время конкурса и совершил первую сделку в период сезона.

3. Считаются ли регистрации без сделки? Нет. Друг должен совершить первую сделку — только тогда он идёт в зачёт.

4. Можно ли победить сразу в нескольких номинациях? Один участник получает только один главный приз. Если вы проходите на победу в двух номинациях, за вами закрепляется одна, а вторая награда переходит следующему участнику таблицы.

5. Как считается «Лучший прорыв»? Рост = (результат сезона − базовый уровень) / базовый уровень × 100%. Базовый уровень — медиана по вашим предыдущим трёхнедельным периодам. Нужны ненулевой базовый уровень и минимум три активных друга сверх него.

6. Идут ли обычные реферальные выплаты во время сезона? Да, как всегда. Конкурс не отменяет реферальное вознаграждение, а добавляет призы сверху.

7. Когда объявят победителей? После завершения сезона — 16 августа.

8. Есть ли ограничения? Организаторы оставляют за собой право не засчитывать результаты в случае накруток, фиктивных регистраций или попыток обойти механику конкурса. Сезон построен вокруг реальных приглашений реальных друзей.