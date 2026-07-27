Переможці «Гонки стратегій» — найкращі налаштування ботів для BTC, ETH, SOL та HYPE
Про конкурс
Бектести 2.0 і гнучкі індикатори — два нові інструменти Veles, які перевернули підхід до тестування стратегій і дозволили запускати найтонше налаштованих ботів. Ці інструменти були доступні всім нашим користувачам безкоштовно і безлімітно протягом усього часу проведення «Гонки стратегій».
Головна ідея конкурсу — знайти найбільш ефективну конфігурацію стратегії через бектестування. Не просто отримати максимальну дохідність, а зібрати стабільну систему з адекватною просадкою і зрозумілою логікою.
Результати
Конкурс проходив окремо за п’ятьма активами — BTC, ETH, SOL, Gold і HYPE. Для кожного активу були передбачені окремі призові місця. З детальними умовами ви можете ознайомитися в цій статті.
Ми визначили переможців у прямому ефірі за сукупністю критеріїв — прибуток, стійкість, просадка і поведінка в часі. Всі відібрані нами стратегії заслуговують на вашу увагу.
BTC
|Місце
|Учасник
|Прибуток
|Плече
|Період
|Угод
|Налаштування
|🥇 Перше
|Dima DM
|3114 USDT
|х9
|2 роки 6 міс.
|84
|Скопіювати
|🥈 Друге
|Almaz
|2761 USDT
|х4
|2 роки 6 міс.
|42
|Скопіювати
|🥉 Третє
|Максим Боднар
|1193 USDT
|х3
|2 роки 6 міс.
|61
|Скопіювати
|🥉 Третє
|Rus
|1749 USDT
|х4
|2 роки 6 міс.
|310
|Скопіювати
ETH
|Місце
|Учасник
|Прибуток
|Плече
|Період
|Угод
|Налаштування
|🥇 Перше
|Артур Магулівський
|2855 USDT
|х5
|1 рік 6 міс.
|98
|Скопіювати
|🥈 Друге
|Максим Субботин
|1779 USDT
|х9
|1 рік 6 міс.
|53
|Скопіювати
|🥉 Третє
|douleur
|742 USDT
|х2
|1 рік 6 міс.
|345
|Скопіювати
SOL
|Місце
|Учасник
|Прибуток
|Плече
|Період
|Угод
|Налаштування
|🥇 Перше
|Алексей
|5278 USDT
|х4
|2 роки 6 міс.
|2571
|Скопіювати
|🥈 Друге
|HYPE
|3235 USDT
|х7
|2 роки 6 міс.
|397
|Скопіювати
|🥉 Третє
|Михаил
|1512 USDT
|х3
|2 роки 6 міс.
|166
|Скопіювати
|Поза конкурсом
|Артур Магулівський
|5296 USDT
|х5
|3 роки 6 міс.
|718
|Скопіювати
|Поза конкурсом
|Максим Субботин
|16446 USDT
|х15
|2 роки 6 міс.
|102
|Скопіювати
|Поза конкурсом
|Антон
|1355 USDT
|х2
|2 роки 6 міс.
|8
|Скопіювати
HYPE
|Місце
|Учасник
|Прибуток
|Плече
|Період
|Угод
|Налаштування
|🥇 Перше
|Антон
|14566 USDT
|х7
|1 рік 6 міс. 24 дні
|548
|Скопіювати
|🥈 Друге
|den
|18382 USDT
|х4
|1 рік 6 міс. 24 дні
|907
|Скопіювати
|🥉 Третє
|Алекс
|53446 USDT
|х15
|1 рік 6 міс. 24 дні
|588
|Скопіювати
Якщо ви знайшли себе у списку переможців, напишіть у @VelesSupportBot і вкажіть:
- посилання на вашу стратегію
- адресу гаманця для переказу призових коштів.
Особливі призи
Дякуємо всім, хто долучився до конкурсу. Ви створили безліч продуманих і якісних стратегій. Тому ми нагороджуємо всіх учасників двома безкоштовними тижнями тарифу «Pro».
Для активації тарифу зв’яжіться з нами в телеграм @VelesSupportBot і вкажіть свій ID Veles.