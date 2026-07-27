Переможці «Гонки стратегій» — найкращі налаштування ботів для BTC, ETH, SOL та HYPE

Про конкурс

Бектести 2.0 і гнучкі індикатори — два нові інструменти Veles, які перевернули підхід до тестування стратегій і дозволили запускати найтонше налаштованих ботів. Ці інструменти були доступні всім нашим користувачам безкоштовно і безлімітно протягом усього часу проведення «Гонки стратегій».

Головна ідея конкурсу — знайти найбільш ефективну конфігурацію стратегії через бектестування. Не просто отримати максимальну дохідність, а зібрати стабільну систему з адекватною просадкою і зрозумілою логікою.

Результати

Конкурс проходив окремо за п’ятьма активами — BTC, ETH, SOL, Gold і HYPE. Для кожного активу були передбачені окремі призові місця. З детальними умовами ви можете ознайомитися в цій статті.

Ми визначили переможців у прямому ефірі за сукупністю критеріїв — прибуток, стійкість, просадка і поведінка в часі. Всі відібрані нами стратегії заслуговують на вашу увагу.

BTC

Місце Учасник Прибуток Плече Період Угод Налаштування 🥇 Перше Dima DM 3114 USDT х9 2 роки 6 міс. 84 Скопіювати 🥈 Друге Almaz 2761 USDT х4 2 роки 6 міс. 42 Скопіювати 🥉 Третє Максим Боднар 1193 USDT х3 2 роки 6 міс. 61 Скопіювати 🥉 Третє Rus 1749 USDT х4 2 роки 6 міс. 310 Скопіювати

ETH

Місце Учасник Прибуток Плече Період Угод Налаштування 🥇 Перше Артур Магулівський 2855 USDT х5 1 рік 6 міс. 98 Скопіювати 🥈 Друге Максим Субботин 1779 USDT х9 1 рік 6 міс. 53 Скопіювати 🥉 Третє douleur 742 USDT х2 1 рік 6 міс. 345 Скопіювати

SOL

Місце Учасник Прибуток Плече Період Угод Налаштування 🥇 Перше Алексей 5278 USDT х4 2 роки 6 міс. 2571 Скопіювати 🥈 Друге HYPE 3235 USDT х7 2 роки 6 міс. 397 Скопіювати 🥉 Третє Михаил 1512 USDT х3 2 роки 6 міс. 166 Скопіювати Поза конкурсом Артур Магулівський 5296 USDT х5 3 роки 6 міс. 718 Скопіювати Поза конкурсом Максим Субботин 16446 USDT х15 2 роки 6 міс. 102 Скопіювати Поза конкурсом Антон 1355 USDT х2 2 роки 6 міс. 8 Скопіювати

HYPE

Місце Учасник Прибуток Плече Період Угод Налаштування 🥇 Перше Антон 14566 USDT х7 1 рік 6 міс. 24 дні 548 Скопіювати 🥈 Друге den 18382 USDT х4 1 рік 6 міс. 24 дні 907 Скопіювати 🥉 Третє Алекс 53446 USDT х15 1 рік 6 міс. 24 дні 588 Скопіювати

Якщо ви знайшли себе у списку переможців, напишіть у @VelesSupportBot і вкажіть:

посилання на вашу стратегію

адресу гаманця для переказу призових коштів.

Особливі призи

Дякуємо всім, хто долучився до конкурсу. Ви створили безліч продуманих і якісних стратегій. Тому ми нагороджуємо всіх учасників двома безкоштовними тижнями тарифу «Pro».

Для активації тарифу зв’яжіться з нами в телеграм @VelesSupportBot і вкажіть свій ID Veles.