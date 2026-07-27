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Переможці «Гонки стратегій» — найкращі налаштування ботів для BTC, ETH, SOL та HYPE
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Переможці «Гонки стратегій» — найкращі налаштування ботів для BTC, ETH, SOL та HYPE

Про конкурс

Бектести 2.0 і гнучкі індикатори — два нові інструменти Veles, які перевернули підхід до тестування стратегій і дозволили запускати найтонше налаштованих ботів. Ці інструменти були доступні всім нашим користувачам безкоштовно і безлімітно протягом усього часу проведення «Гонки стратегій».

Головна ідея конкурсу — знайти найбільш ефективну конфігурацію стратегії через бектестування. Не просто отримати максимальну дохідність, а зібрати стабільну систему з адекватною просадкою і зрозумілою логікою.

Результати

Конкурс проходив окремо за п’ятьма активами — BTC, ETH, SOL, Gold і HYPE. Для кожного активу були передбачені окремі призові місця. З детальними умовами ви можете ознайомитися в цій статті.

Ми визначили переможців у прямому ефірі за сукупністю критеріїв — прибуток, стійкість, просадка і поведінка в часі. Всі відібрані нами стратегії заслуговують на вашу увагу.

BTC

МісцеУчасникПрибутокПлечеПеріодУгодНалаштування
🥇 ПершеDima DM3114 USDTх92 роки 6 міс.84Скопіювати
🥈 ДругеAlmaz2761 USDTх42 роки 6 міс.42Скопіювати
🥉 ТретєМаксим Боднар1193 USDTх32 роки 6 міс.61Скопіювати
🥉 ТретєRus1749 USDTх42 роки 6 міс.310Скопіювати

ETH

МісцеУчасникПрибутокПлечеПеріодУгодНалаштування
🥇 ПершеАртур Магулівський2855 USDTх51 рік 6 міс.98Скопіювати
🥈 ДругеМаксим Субботин1779 USDTх91 рік 6 міс.53Скопіювати
🥉 Третєdouleur742 USDTх21 рік 6 міс.345Скопіювати

SOL

МісцеУчасникПрибутокПлечеПеріодУгодНалаштування
🥇 ПершеАлексей5278 USDTх42 роки 6 міс.2571Скопіювати
🥈 ДругеHYPE3235 USDTх72 роки 6 міс.397Скопіювати
🥉 ТретєМихаил1512 USDTх32 роки 6 міс.166Скопіювати
Поза конкурсомАртур Магулівський5296 USDTх53 роки 6 міс.718Скопіювати
Поза конкурсомМаксим Субботин16446 USDTх152 роки 6 міс.102Скопіювати
Поза конкурсомАнтон1355 USDTх22 роки 6 міс.8Скопіювати

HYPE

МісцеУчасникПрибутокПлечеПеріодУгодНалаштування
🥇 ПершеАнтон14566 USDTх71 рік 6 міс. 24 дні548Скопіювати
🥈 Другеden18382 USDTх41 рік 6 міс. 24 дні907Скопіювати
🥉 ТретєАлекс53446 USDTх151 рік 6 міс. 24 дні588Скопіювати

Якщо ви знайшли себе у списку переможців, напишіть у @VelesSupportBot і вкажіть:

  • посилання на вашу стратегію
  • адресу гаманця для переказу призових коштів.

Особливі призи

Дякуємо всім, хто долучився до конкурсу. Ви створили безліч продуманих і якісних стратегій. Тому ми нагороджуємо всіх учасників двома безкоштовними тижнями тарифу «Pro».

Для активації тарифу зв’яжіться з нами в телеграм @VelesSupportBot і вкажіть свій ID Veles.

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