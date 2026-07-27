Победители «Гонки стратегий» — лучшие настройки ботов для BTC, ETH, SOL и HYPE

О конкурсе

Бэктесты 2.0 и гибкие индикаторы — два новых инструмента Veles, которые перевернули подход к тестированию стратегий и позволили запускать самых тонко настроенных ботов. Эти инструменты были доступны всем нашим пользователям бесплатно и безлимитно в течение всего времени проведения «Гонки стратегий».

Главная идея конкурса — найти наиболее эффективную конфигурацию стратегии через бэктестирование. Не просто получить максимальную доходность, а собрать стабильную систему с адекватной просадкой и понятной логикой.

Результаты

Конкурс прошел отдельно по пяти активам — BTC, ETH, SOL, Gold и HYPE. Для каждого актива были предусмотрены отдельные призовые места. С подробными условиями вы можете ознакомиться в этой статье.

Мы определили победителей в прямом эфире по совокупности критериев — прибыль, устойчивость, просадка и поведение во времени. Все отобранные нами стратегии заслуживают вашего внимания.

BTC

Место Участник Прибыль Плечо Период Сделок Настройки 🥇 Первое Dima DM 3114 USDT х9 2 года 6 мес. 84 Скопировать 🥈 Второе Almaz 2761 USDT х4 2 года 6 мес. 42 Скопировать 🥉 Третье Максим Боднар 1193 USDT х3 2 года 6 мес. 61 Скопировать 🥉 Третье Rus 1749 USDT х4 2 года 6 мес. 310 Скопировать

ETH

Место Участник Прибыль Плечо Период Сделок Настройки 🥇 Первое Артур Магулівський 2855 USDT х5 1 год 6 мес. 98 Скопировать 🥈 Второе Максим Субботин 1779 USDT х9 1 год 6 мес. 53 Скопировать 🥉 Третье douleur 742 USDT х2 1 год 6 мес. 345 Скопировать

SOL

Место Участник Прибыль Плечо Период Сделок Настройки 🥇 Первое Алексей 5278 USDT х4 2 года 6 мес. 2571 Скопировать 🥈 Второе HYPE 3235 USDT х7 2 года 6 мес. 397 Скопировать 🥉 Третье Михаил 1512 USDT х3 2 года 6 мес. 166 Скопировать Вне конкурса Артур Магулівський 5296 USDT х5 3 года 6 мес. 718 Скопировать Вне конкурса Максим Субботин 16446 USDT х15 2 года 6 мес. 102 Скопировать Вне конкурса Антон 1355 USDT х2 2 года 6 мес. 8 Скопировать

HYPE

Место Участник Прибыль Плечо Период Сделок Настройки 🥇 Первое Антон 14566 USDT х7 1 год 6 мес. 24 дня 548 Скопировать 🥈 Второе den 18382 USDT х4 1 год 6 мес. 24 дня 907 Скопировать 🥉 Третье Алекс 53446 USDT х15 1 год 6 мес. 24 дня 588 Скопировать

Если вы нашли себя в списке победителей, напишите в @VelesSupportBot и укажите:

ссылку на вашу стратегию

адрес кошелька для перевода призовых средств.

Особые призы

Благодарим всех, кто присоединился к конкурсу. Вы создали множество продуманных и качественных стратегий. Поэтому мы награждаем всех участников двумя бесплатными неделями тарифа «Pro».

Для активации тарифа свяжитесь с нами в телеграм @VelesSupportBot и укажите свой ID Veles.