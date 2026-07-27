Все
Крипта с нуля
Акции Veles
Важное
Торговые боты
Бэктесты
Стратегии
Новости криптовалют
Статистика Veles
Цифровая валюта
Победители «Гонки стратегий» — лучшие настройки ботов для BTC, ETH, SOL и HYPE
Дата публикации:
Время на чтение:

Победители «Гонки стратегий» — лучшие настройки ботов для BTC, ETH, SOL и HYPE

О конкурсе

Бэктесты 2.0 и гибкие индикаторы — два новых инструмента Veles, которые перевернули подход к тестированию стратегий и позволили запускать самых тонко настроенных ботов. Эти инструменты были доступны всем нашим пользователям бесплатно и безлимитно в течение всего времени проведения «Гонки стратегий».

Главная идея конкурса — найти наиболее эффективную конфигурацию стратегии через бэктестирование. Не просто получить максимальную доходность, а собрать стабильную систему с адекватной просадкой и понятной логикой.

Результаты

Конкурс прошел отдельно по пяти активам — BTC, ETH, SOL, Gold и HYPE. Для каждого актива были предусмотрены отдельные призовые места. С подробными условиями вы можете ознакомиться в этой статье.

Мы определили победителей в прямом эфире по совокупности критериев — прибыль, устойчивость, просадка и поведение во времени. Все отобранные нами стратегии заслуживают вашего внимания.

BTC

МестоУчастникПрибыльПлечоПериодСделокНастройки
🥇 ПервоеDima DM3114 USDTх92 года 6 мес.84Скопировать
🥈 ВтороеAlmaz2761 USDTх42 года 6 мес.42Скопировать
🥉 ТретьеМаксим Боднар1193 USDTх32 года 6 мес.61Скопировать
🥉 ТретьеRus1749 USDTх42 года 6 мес.310Скопировать

ETH

МестоУчастникПрибыльПлечоПериодСделокНастройки
🥇 ПервоеАртур Магулівський2855 USDTх51 год 6 мес.98Скопировать
🥈 ВтороеМаксим Субботин1779 USDTх91 год 6 мес.53Скопировать
🥉 Третьеdouleur742 USDTх21 год 6 мес.345Скопировать

SOL

МестоУчастникПрибыльПлечоПериодСделокНастройки
🥇 ПервоеАлексей5278 USDTх42 года 6 мес.2571Скопировать
🥈 ВтороеHYPE3235 USDTх72 года 6 мес.397Скопировать
🥉 ТретьеМихаил1512 USDTх32 года 6 мес.166Скопировать
Вне конкурсаАртур Магулівський5296 USDTх53 года 6 мес.718Скопировать
Вне конкурсаМаксим Субботин16446 USDTх152 года 6 мес.102Скопировать
Вне конкурсаАнтон1355 USDTх22 года 6 мес.8Скопировать

HYPE

МестоУчастникПрибыльПлечоПериодСделокНастройки
🥇 ПервоеАнтон14566 USDTх71 год 6 мес. 24 дня548Скопировать
🥈 Второеden18382 USDTх41 год 6 мес. 24 дня907Скопировать
🥉 ТретьеАлекс53446 USDTх151 год 6 мес. 24 дня588Скопировать

Если вы нашли себя в списке победителей, напишите в @VelesSupportBot и укажите:

  • ссылку на вашу стратегию
  • адрес кошелька для перевода призовых средств.

Особые призы

Благодарим всех, кто присоединился к конкурсу. Вы создали множество продуманных и качественных стратегий. Поэтому мы награждаем всех участников двумя бесплатными неделями тарифа «Pro».

Для активации тарифа свяжитесь с нами в телеграм @VelesSupportBot и укажите свой ID Veles.

Теги

БэктестыАкции Veles
gift box