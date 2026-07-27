Победители «Гонки стратегий» — лучшие настройки ботов для BTC, ETH, SOL и HYPE
О конкурсе
Бэктесты 2.0 и гибкие индикаторы — два новых инструмента Veles, которые перевернули подход к тестированию стратегий и позволили запускать самых тонко настроенных ботов. Эти инструменты были доступны всем нашим пользователям бесплатно и безлимитно в течение всего времени проведения «Гонки стратегий».
Главная идея конкурса — найти наиболее эффективную конфигурацию стратегии через бэктестирование. Не просто получить максимальную доходность, а собрать стабильную систему с адекватной просадкой и понятной логикой.
Результаты
Конкурс прошел отдельно по пяти активам — BTC, ETH, SOL, Gold и HYPE. Для каждого актива были предусмотрены отдельные призовые места. С подробными условиями вы можете ознакомиться в этой статье.
Мы определили победителей в прямом эфире по совокупности критериев — прибыль, устойчивость, просадка и поведение во времени. Все отобранные нами стратегии заслуживают вашего внимания.
BTC
|Место
|Участник
|Прибыль
|Плечо
|Период
|Сделок
|Настройки
|🥇 Первое
|Dima DM
|3114 USDT
|х9
|2 года 6 мес.
|84
|Скопировать
|🥈 Второе
|Almaz
|2761 USDT
|х4
|2 года 6 мес.
|42
|Скопировать
|🥉 Третье
|Максим Боднар
|1193 USDT
|х3
|2 года 6 мес.
|61
|Скопировать
|🥉 Третье
|Rus
|1749 USDT
|х4
|2 года 6 мес.
|310
|Скопировать
ETH
|Место
|Участник
|Прибыль
|Плечо
|Период
|Сделок
|Настройки
|🥇 Первое
|Артур Магулівський
|2855 USDT
|х5
|1 год 6 мес.
|98
|Скопировать
|🥈 Второе
|Максим Субботин
|1779 USDT
|х9
|1 год 6 мес.
|53
|Скопировать
|🥉 Третье
|douleur
|742 USDT
|х2
|1 год 6 мес.
|345
|Скопировать
SOL
|Место
|Участник
|Прибыль
|Плечо
|Период
|Сделок
|Настройки
|🥇 Первое
|Алексей
|5278 USDT
|х4
|2 года 6 мес.
|2571
|Скопировать
|🥈 Второе
|HYPE
|3235 USDT
|х7
|2 года 6 мес.
|397
|Скопировать
|🥉 Третье
|Михаил
|1512 USDT
|х3
|2 года 6 мес.
|166
|Скопировать
|Вне конкурса
|Артур Магулівський
|5296 USDT
|х5
|3 года 6 мес.
|718
|Скопировать
|Вне конкурса
|Максим Субботин
|16446 USDT
|х15
|2 года 6 мес.
|102
|Скопировать
|Вне конкурса
|Антон
|1355 USDT
|х2
|2 года 6 мес.
|8
|Скопировать
HYPE
|Место
|Участник
|Прибыль
|Плечо
|Период
|Сделок
|Настройки
|🥇 Первое
|Антон
|14566 USDT
|х7
|1 год 6 мес. 24 дня
|548
|Скопировать
|🥈 Второе
|den
|18382 USDT
|х4
|1 год 6 мес. 24 дня
|907
|Скопировать
|🥉 Третье
|Алекс
|53446 USDT
|х15
|1 год 6 мес. 24 дня
|588
|Скопировать
Если вы нашли себя в списке победителей, напишите в @VelesSupportBot и укажите:
- ссылку на вашу стратегию
- адрес кошелька для перевода призовых средств.
Особые призы
Благодарим всех, кто присоединился к конкурсу. Вы создали множество продуманных и качественных стратегий. Поэтому мы награждаем всех участников двумя бесплатными неделями тарифа «Pro».
Для активации тарифа свяжитесь с нами в телеграм @VelesSupportBot и укажите свой ID Veles.