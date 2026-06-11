Час торгувати токенізованими активами

Раніше, щоб зайти на традиційні фінансові ринки (TradFi) — акції, індекси, сировину, метали, — потрібен був брокер, окремий рахунок, складна верифікація і робота строго за розкладом біржі. Veles стирає цю межу: Tesla, Nvidia, золото або нафта — все це торгується ботами Veles з одного інтерфейсу, поряд із криптовалютами. Обирати — більше не потрібно.

Зараз — вдалий момент для початку торгівлі, і масштаб TradFi це підтверджує: за перший квартал 2026 обсяг торгів ф’ючерсами на токенізовані активи склав $524,8 млрд — більше, ніж за весь 2025 рік.

Великі аналітичні команди (наприклад, BCG) очікують зростання сектору до $10–30 трлн протягом десятиліття. Вхід на цей ринок зараз — це вхід на старті тренду, поки ліквідність і кількість інструментів лише розширюються.

Де зараз є рух

Зібрали три фактори, які створюють торгові можливості на горизонті найближчих місяців.

Геополітика розігріла нафту. Через конфлікт на Близькому Сході та загрозу судноплавству Brent тримається близько $100 за барель — приблизно на $30 дорожче, ніж рік тому, а на піку ескалації зростання досягло $125. Поки напруженість у регіоні не спадає, залишається торгована волатильність на активі з реальним попитом за ним.

Золото показує історичне зростання. На початку 2026 року унція перевищувала $5 500, потім відкотилася на тлі міцного долара і перегляду ставок ФРС. Структурний попит від центробанків тримає ціну знизу — фактор, який нікуди не зникне в перспективі кварталу. Відкат у діапазон — це робоче поле для торгівлі в обидві сторони.

Великий капітал заходить у токенізовані активи на ранній стадії. Аналітики Chainalysis фіксують сплеск гаманців, створених спеціально під токенізовані активи. Чим більше учасників і ліквідності приходить на ринок, тим чистішими і передбачуванішими стають рухи, на яких можна працювати.

Чому токенізовані активи зручно торгувати ботами

Опора на реальні активи. Сировина закономірно реагує на геополітику, золото — на ставки ФРС, акції — на звітності. Ці закономірності експерти Veles закладають у логіку налаштувань ботів. Торгувати актив, ціна якого спирається на реальний попит, простіше, ніж той, що тримається на сентименті. Торгівля 24/7. Токенізовані акції та сировина торгуються без прив’язки до біржових сесій. Бот ловить рух тоді, коли класичний ринок закритий, і не пропускає реакції на нічні новини. Низький поріг входу. Активи діляться на частки, тому стратегію можна запустити з невеликої суми і протестувати логіку, не заморожуючи капітал в одному інструменті.

Боти на TradFi: торгівля без ручного розбору кожного активу

Як це влаштовано. Ви створюєте акаунт на біржі, підключаєте його до нашої платформи через API. Бот отримує API-ключ і торгує обраним активом за вас за заданою логікою. Ви в будь-який момент бачите угоди і керуєте доступом. Можна зібрати бота з нуля під свою стратегію, але простіше і надійніше взяти готову стратегію: їх збирали експерти компанії і перевірили на історичних даних за конкретним активом.

Під поточну повістку команда Veles підготувала стратегії для 4-х напрямків.

1. Боти для торгівлі сировинними активами

Бот для торгівлі обернутою нафтою Brent. Відкриває позицію при досягненні об’ємної зони на тлі корекції, що розвивається. Використовує сітку з чотирьох ордерів з перекриттям 15%. Прибуток фіксується в два етапи: на 1% і 2%. Після досягнення першого тейк-профіту стоп-лос переноситься в беззбиток.

МПУ: -10.36%

-10.36% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистими: +11.49%

Бот з високою частотою угод для торгівлі обернутою нафтою WTI. Входить у позицію при посиленні волатильності в зоні перекупленості, з додатковою оцінкою активності покупця. Для кожного з трьох наступних ордерів застосовується окремий аналогічний сигнал. Прибуток фіксується коротким тейк-профітом при досягненні зони перекупленості.

МПУ: -25.68%

-25.68% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистими: +19.81%

2. Боти для торгівлі акціями великих компаній

Бот з динамічною сіткою ордерів. Відкриває позицію при досягненні перепроданості на низхідному тренді старшого таймфрейму. Додатково враховується локальна дивергенція. Кожен з трьох усереднювальних ордерів підтверджується окремим посилюючим сигналом з перевіркою об’ємів. Фіксація прибутку здійснюється коротким тейк-профітом, також з урахуванням об’ємів.

МПУ: -6.44%

-6.44% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистими: +7.92%

Бот для торгівлі від волатильності та локальних корекцій, відкриває позицію при досягненні нижньої межі цінового каналу. В умовах низхідного тренду додає до позиції ще три ордери. Прибуток фіксується при досягненні верхньої межі каналу.

МПУ: -6.21%

-6.21% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистими: +3.99%

Бот для торгівлі відкатів після локальних корекцій. Відкриває позицію при передбачуваному розвороті ціни. Чотири усереднювальних ордери супроводжуються окремими протилежними сигналами. Прибуток фіксується класичним тейк-профітом в 1%.

МПУ: -8.69%

-8.69% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистими: +3.06%

3. Боти для торгівлі дорогоцінними металами

Бот з частими угодами для торгівлі обернутим сріблом. Підійде для роботи в умовах плавного висхідного тренду, не призначений для корекцій.

МПУ: -19.61%

-19.61% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистими: +15.97%

Бот для торгівлі обернутим паладієм з частими угодами. Підійде для відпрацювання з плавним низхідним трендом і боковим рухом ринку.

МПУ: -17.88%

-17.88% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистими: +12.87%

Бот з частими угодами для торгівлі обернутим золотом. Підійде для роботи в умовах плавного висхідного тренду, не призначений для корекцій.

МПУ: -10.45%

-10.45% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистими: +10.3%

4. Бот для торгівлі Pre-IPO активами

Бот для торгівлі ціною передбачуваної оцінки SpaceX (pre-IPO). Входить в угоду при досягненні локальних рівнів. Оцінює підвищення волатильності в умовах старшої корекції. Для усереднення застосовуються динамічні посилюючі ордери. Фіксує прибуток короткими тейк-профітами з урахуванням тренду.

МПУ: -5.43%

-5.43% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистими: +4.1%

Що в підсумку

Пережидати фазу страху на криптовалютах — означає залишати капітал без роботи, поки рух відбувається на інших ринках. Нафта, золото, акції та pre-IPO торгуються на своїх драйверах незалежно від настрою біткоїна, обороти на ринку токенізованих активів вже достатньо великі, щоб працювати з ним всерйоз, а сам ринок — лише на початку зростання. Боти прибирають бар’єр входу: вам не потрібно ставати аналітиком з нафти або металів, щоб торгувати ними.