Время торговать токенизированными активами

Раньше, чтобы зайти на традиционные финансовые рынки (TradFi) — акции, индексы, сырьё, металлы, — нужен был брокер, отдельный счёт, сложная верификация и работа строго по расписанию биржи. Veles стирает эту границу: Tesla, Nvidia, золото или нефть — всё это торгуется ботами Veles из одного интерфейса, рядом с криптовалютами. Выбирать — больше не нужно.

Сейчас — удачный момент для начала торговли, и масштаб TradFi это подтверждает: за первый квартал 2026 объём торгов фьючерсами на токенизированные активы составил $524,8 млрд — больше, чем за весь 2025 год.

Крупные аналитические команды (например, BCG) ждут роста сектора до $10–30 трлн в пределах десятилетия. Вход в этот рынок сейчас — это вход на старте тренда, пока ликвидность и число инструментов только расширяются.

Где сейчас есть движение

Собрали три фактора, которые создают торговые возможности на горизонте ближайших месяцев.

Геополитика разогрела нефть. Из-за конфликта на Ближнем Востоке и угрозы судоходству Brent держится около $100 за баррель — примерно на $30 дороже, чем год назад, а на пике эскалации роста достигла $125. Пока напряжённость в регионе не спадает, остается торгуемая волатильность на активе с реальным спросом за ним.

Золото показывает исторический рост. В начале 2026 года унция превышала $5 500, затем откатилась на фоне крепкого доллара и пересмотра ставок ФРС. Структурный спрос от центробанков держит цену снизу — фактор, который никуда не денется в перспективе квартала. Откат в диапазон — это рабочее поле для торговли в обе стороны.

Крупный капитал заходит в токенизированные активы на ранней стадии. Аналитики Chainalysis фиксируют всплеск кошельков, созданных специально под токенизированные активы. Чем больше участников и ликвидности приходит на рынок, тем чище и предсказуемее становятся движения, на которых можно работать.

Почему токенизированные активы удобно торговать ботами

Опора на реальные активы. Сырьё закономерно реагирует на геополитику, золото — на ставки ФРС, акции — на отчётности. Эти закономерности эксперты Veles закладывают в логику настроек ботов. Торговать актив, цена которого опирается на реальный спрос, проще, чем тот, что держится на сантименте. Торговля 24/7. Токенизированные акции и сырьё торгуются без привязки к биржевым сессиям. Бот ловит движение тогда, когда классический рынок закрыт, и не пропускает реакции на ночные новости. Низкий порог входа. Активы дробятся на доли, поэтому стратегию можно запустить с небольшой суммы и протестировать логику, не замораживая капитал в одном инструменте.

Боты на TradFi: торговля без ручного разбора каждого актива

Как это устроено. Вы создаёте аккаунт на бирже, подключаете его к нашей платформе по API. Бот получает API-ключ и торгует выбранным активом за вас по заданной логике. Вы в любой момент видите сделки и управляете доступом. Можно собрать бота с нуля под свою стратегию, но проще и надёжнее взять готовую стратегию: их собирали эксперты компании и проверили на исторических данных по конкретному активу.

Под текущую повестку команда Veles подготовила стратегии для 4х направлений.

1. Боты для торговли сырьем

Бот для торговли обернутой нефтью Brent. Открывает позицию при достижении объемной зоны на фоне развивающейся коррекции. Использует сетку из четырех ордеров с перекрытием 15%. Прибыль фиксируется в два этапа: на 1% и 2%. После достижения первого тейк-профита стоп-лосс переносится в безубыток.

МПУ: -10.36%

-10.36% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистыми: 11.49%

Бот с высокой частотой сделок для торговли обернутой нефтью WTI. Входит в позицию при усилении волатильности в зоне перекупленности, с дополнительной оценкой активности покупателя. Для каждого из трех последующих ордеров применяется отдельный аналогичный сигнал. Прибыль фиксируется коротким тейк-профитом при достижении зоны перекупленности.

МПУ: -25.68%

-25.68% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистыми: 19.81%

2. Боты на акции крупных компаний

Бот с динамичной сеткой ордеров. Открывает позицию при достижении перепроданности на нисходящем тренде старшего таймфрейма. Дополнительно учитывается локальная дивергенция. Каждый из трех усредняющих ордеров подтверждается отдельным усиливающимся сигналом с проверкой объемов. Фиксация прибыли осуществляется коротким тейк-профитом, также с учетом объемов.

МПУ: -6.44%

-6.44% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистыми: 7.92%

Бот для торговли от волатильности и локальных коррекций, открывает позицию при достижении нижней границы ценового канала. В условиях нисходящего тренда добавляет к позиции еще три ордера. Прибыль фиксируется при достижении верхней границы канала.

МПУ: -6.21%

-6.21% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистыми: 3.99%

Бот для торговли откатов после локальных коррекций. Открывает позицию при предполагаемом развороте цены. Четыре усредняющих ордера сопровождаются отдельными противоположными сигналами. Прибыль фиксируется классическим тейк-профитом в 1%.

МПУ: -8.69%

-8.69% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистыми: 3.06%

3. Боты на драгметаллы

Бот с частыми сделками для торговли обернутым серебром. Подойдет для работы в условиях плавного восходящего тренда, не предназначен для коррекций.

МПУ: -19.61%

-19.61% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистыми: 15.97%

Бот для торговли обернутым палладием с частыми сделками. Подойдет для отработки с плавным нисходящим трендом и боковым движением рынка.

МПУ: -17.88%

-17.88% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистыми: 12.87%

Бот с частыми сделками для торговли обернутым золотом. Подойдет для работы в условиях плавного восходящего тренда, не предназначен для коррекций.

МПУ: -10.45%

-10.45% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистыми: 10.3%

4. Бот на pre-IPO

Бот для торговли ценой предполагаемой оценки SpaceX (pre-IPO). Входит в сделку при достижении локальных уровней. Оценивает повышение волатильности в условиях старшей коррекции. Для усреднения применяются динамичные усиливающиеся ордера. Фиксирует прибыль короткими тейк-профитами с учетом тренда.

МПУ: -5.43%

-5.43% Депозит: 1000 USDT

1000 USDT PnL чистыми: 4.1%

Что в итоге

Переживать фазу страха на криптовалютах — значит оставлять капитал без работы, пока движение идёт на других рынках. Нефть, золото, акции и pre-IPO торгуются на своих драйверах независимо от настроения биткоина, обороты на рынке токенизированных активов уже достаточно велики, чтобы работать с ним всерьёз, а сам рынок — только в начале роста. Боты убирают барьер входа: вам не нужно становиться аналитиком по нефти или металлам, чтобы торговать ими.