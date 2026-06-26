Торговий турнір Veles × BingX — 500 USDT реальними грошима за 1-е місце
Veles і BingX запускають торговий турнір з нагородами в USDT для топ-трейдерів за обсягом на ф’ючерсах. Механіка проста: торгуйте ф’ючерсами через ботів Veles на BingX, накопичуйте обсяг і піднімайтесь у рейтингу — чим вище ваше місце, тим більша нагорода.
Це закрита подія — брати участь можуть лише користувачі Veles Finance, які підключили BingX через API. Сторонні користувачі BingX у турнірі не беруть участі — це ексклюзив для нашої аудиторії.
Що можна виграти?
Нагороди отримують топ-10 учасників рейтингу за обсягом торгів на ф’ючерсах:
- Топ 1 — 500 USDT
- Топ 2 — 300 USDT
- Топ 3 — 200 USDT
- Топ 4–5 — ваучер на пробні кошти 100 USDT
- Топ 6–10 — ваучер на пробні кошти 60 USDT
Нагороди за топ-3 (500, 300 і 200 USDT) — це реальні гроші на рахунок одній людині за місце, а не спільний пул на всіх. 500 USDT отримує один учасник — той, хто посяде перше місце. Ці кошти надходять на рахунок і доступні без обмежень: торгівля, виведення, перекази. Ваучери за місця 4–10 — пробні кошти для ф’ючерсів: сам ваучер не виводиться, але прибуток, отриманий з ним, виводиться без обмежень.
Як взяти участь?
- Зареєструйтесь на BingX або увійдіть до існуючого акаунту.
- Згенеруйте API-ключ на BingX і підключіть його до Veles (якщо торгуєте через Veles на іншій біржі — підключіть BingX як додаткову).
- Зареєструйтесь у турнірі через реєстраційне посилання на сторінці акції.
- Лише зареєстровані користувачі беруть участь у рейтингу та отримують нагороди.
Торгуйте і заробляйте
- Наберіть від 100 000 USDT обсягу торгів на ф’ючерсах, щоб потрапити в рейтинг.
- Займіть місце в топ-10 — і отримайте свою нагороду в USDT.
- Чим вище ваше місце в рейтингу, тим більша нагорода.
Боти Veles формують торговий обсяг у штатному режимі — жодної ручної торгівлі не потрібно. Поки бот працює за обраною стратегією, обсяг зараховується у турнір автоматично. Кожна закрита угода наближає вас і до прибутку, і до місця в рейтингу.
Терміни
- Реєстрація та старт турніру: 27.06.2026 о 00:00 (UTC+3)
- Закінчення турніру: 27.07.2026 о 23:59 (UTC+3)
- Видача нагород: 06.08.2026 о 04:59 (UTC+3)
Умови участі
- Реєстрація в турнірі обов’язкова — лише після неї обсяг починає зараховуватися.
- У турнірі беруть участь користувачі, початкові чисті активи яких на рахунку складають від 100 USDT.
- До рейтингу потрапляють лише учасники, які досягли обсягу торгів на ф’ючерсах від 100 000 USDT.
- Враховується обсяг за безстроковими та стандартними ф’ючерсами (відкриття + закриття позицій); дані оновлюються раз на 30 хвилин.
- Не враховуються: обсяг за парами з нульовою комісією, ф’ючерси TradFi, некриптовалютні активи, позиції, що утримувалися менше 1 хвилини, а також угоди з використанням пробних коштів і ваучерів.
- Нагороди за рейтингом видаються протягом 10 робочих днів після закінчення турніру.
- Використання кількох акаунтів і вош-трейдинг заборонені — порушники дискваліфікуються.