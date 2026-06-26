Торговий турнір Veles × BingX — 500 USDT реальними грошима за 1-е місце

Veles і BingX запускають торговий турнір з нагородами в USDT для топ-трейдерів за обсягом на ф’ючерсах. Механіка проста: торгуйте ф’ючерсами через ботів Veles на BingX, накопичуйте обсяг і піднімайтесь у рейтингу — чим вище ваше місце, тим більша нагорода.

Це закрита подія — брати участь можуть лише користувачі Veles Finance, які підключили BingX через API. Сторонні користувачі BingX у турнірі не беруть участі — це ексклюзив для нашої аудиторії.

Що можна виграти?

Нагороди отримують топ-10 учасників рейтингу за обсягом торгів на ф’ючерсах:

Топ 1 — 500 USDT

Топ 2 — 300 USDT

Топ 3 — 200 USDT

Топ 4–5 — ваучер на пробні кошти 100 USDT

Топ 6–10 — ваучер на пробні кошти 60 USDT

Нагороди за топ-3 (500, 300 і 200 USDT) — це реальні гроші на рахунок одній людині за місце, а не спільний пул на всіх. 500 USDT отримує один учасник — той, хто посяде перше місце. Ці кошти надходять на рахунок і доступні без обмежень: торгівля, виведення, перекази. Ваучери за місця 4–10 — пробні кошти для ф’ючерсів: сам ваучер не виводиться, але прибуток, отриманий з ним, виводиться без обмежень.

Як взяти участь?

Зареєструйтесь на BingX або увійдіть до існуючого акаунту. Згенеруйте API-ключ на BingX і підключіть його до Veles (якщо торгуєте через Veles на іншій біржі — підключіть BingX як додаткову). Зареєструйтесь у турнірі через реєстраційне посилання на сторінці акції. Лише зареєстровані користувачі беруть участь у рейтингу та отримують нагороди.

Торгуйте і заробляйте

Наберіть від 100 000 USDT обсягу торгів на ф’ючерсах, щоб потрапити в рейтинг.

Займіть місце в топ-10 — і отримайте свою нагороду в USDT.

Чим вище ваше місце в рейтингу, тим більша нагорода.

Боти Veles формують торговий обсяг у штатному режимі — жодної ручної торгівлі не потрібно. Поки бот працює за обраною стратегією, обсяг зараховується у турнір автоматично. Кожна закрита угода наближає вас і до прибутку, і до місця в рейтингу.

Терміни

Реєстрація та старт турніру: 27.06.2026 о 00:00 (UTC+3)

Закінчення турніру: 27.07.2026 о 23:59 (UTC+3)

Видача нагород: 06.08.2026 о 04:59 (UTC+3)

Умови участі