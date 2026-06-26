Торговый турнир Veles × BingX — 500 USDT реальными деньгами за 1-е место
Veles и BingX запускают торговый турнир с наградами в USDT для топ-трейдеров по объёму на фьючерсах. Механика проста: торгуйте фьючерсами через ботов Veles на BingX, накапливайте объём и поднимайтесь в рейтинге — чем выше ваше место, тем крупнее награда.
Это закрытое событие — участвовать могут только пользователи Veles Finance, подключившие BingX через API. Сторонние пользователи BingX в турнире не участвуют — это эксклюзив для нашей аудитории.
Что можно выиграть?
Награды получают топ-10 участников рейтинга по объёму торгов на фьючерсах:
- Топ 1 — 500 USDT
- Топ 2 — 300 USDT
- Топ 3 — 200 USDT
- Топ 4–5 — ваучер на пробные средства 100 USDT
- Топ 6–10 — ваучер на пробные средства 60 USDT
Награды за топ-3 (500, 300 и 200 USDT) — это реальные деньги на счёт одному человеку за место, а не общий пул на всех. 500 USDT получает один участник — тот, кто займёт первое место. Эти средства поступают на счёт и доступны без ограничений: торговля, вывод, переводы. Ваучеры за места 4–10 — пробные средства для фьючерсов: сам ваучер не выводится, но прибыль, полученная с ним, выводится без ограничений.
Как принять участие?
- Зарегистрируйтесь на BingX или войдите в существующий аккаунт.
- Сгенерируйте API-ключ на BingX и подключите его к Veles (если торгуете через Veles на другой бирже — подключите BingX как дополнительную).
- Зарегистрируйтесь в турнире через регистрационную ссылку на странице акции.
- Только зарегистрированные пользователи участвуют в рейтинге и получают награды.
Торгуйте и зарабатывайте
- Наберите от 100 000 USDT объёма торгов на фьючерсах, чтобы попасть в рейтинг.
- Займите место в топ-10 — и получите свою награду в USDT.
- Чем выше ваше место в рейтинге, тем крупнее награда.
Боты Veles формируют торговый объём в штатном режиме — никакой ручной торговли не требуется. Пока бот работает по выбранной стратегии, объём засчитывается в турнир автоматически. Каждая закрытая сделка приближает вас и к прибыли, и к месту в рейтинге.
Сроки
- Регистрация и старт турнира: 27.06.2026 в 00:00 (UTC+3)
- Окончание турнира: 27.07.2026 в 23:59 (UTC+3)
- Выдача наград: 06.08.2026 в 04:59 (UTC+3)
Условия участия
- Регистрация в турнире обязательна — только после неё объём начинает засчитываться.
- В турнире участвуют пользователи, начальные чистые активы которых на счёте составляют от 100 USDT.
- В рейтинг попадают только участники, достигшие объёма торгов на фьючерсах от 100 000 USDT.
- Учитывается объём по бессрочным и стандартным фьючерсам (открытие + закрытие позиций); данные обновляются раз в 30 минут.
- Не учитываются: объём по парам с нулевой комиссией, фьючерсы TradFi, некриптовалютные активы, позиции, удерживаемые менее 1 минуты, а также сделки с использованием пробных средств и ваучеров.
- Награды за рейтинг выдаются в течение 10 рабочих дней после окончания турнира.
- Использование нескольких аккаунтов и вош-трейдинг запрещены — нарушители дисквалифицируются.