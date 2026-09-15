Всі
Крипта з нуля
Акції Veles
Важливе
Торгові боти
Бектести
Стратегії
Новини криптовалют
Статистика Veles
Цифрова валюта
Закритий торговий турнір для користувачів Veles Брокер — 50 призів за торговий обсяг
Дата публікації:
Час на читання:

Закритий торговий турнір для користувачів Veles Брокер — 50 призів за торговий обсяг

Ми запустили Veles Брокер. Він дає змогу нашим користувачам торгувати на ліквідності Bybit, а керувати рахунком — із кабінету Veles. На честь запуску оголошуємо закритий торговий турнір для користувачів Veles Брокер. 50 переможців отримають призи: USDT на гаманець, підписки Backtests Pro та бонуси на рахунок Veles. Турнір відкритий для всіх, хто створив акаунт Veles Брокер і пройшов верифікацію.

На честь турніру ми також вимикаємо комісії Veles за торгівлю через Veles Брокер до кінця конкурсу — до 15 жовтня.

Що можна виграти?

Призи отримають 50 учасників із найбільшим торговим обсягом на ф’ючерсах.

МісцеПриз
🥇 1 місце350 USDT
🥈 2 місце250 USDT
🥉 3 місце200 USDT
4 місце120 USDT
5 місце100 USDT
6 місце75 USDT
7 місце65 USDT
8 місце60 USDT
9 місце55 USDT
10 місце50 USDT
11 місце45 USDT
12 місце40 USDT
13 місце35 USDT
14 місце30 USDT
15–24 місцяBacktests Pro на 1 місяць
25–29 місцяБонус 20 $ на рахунок Veles
30–35 місцяБонус 15 $ на рахунок Veles
36–40 місцяБонус 10 $ на рахунок Veles
41–50 місцяБонус 5 $ на рахунок Veles

Що таке Veles Брокер?

Veles Брокер дає змогу торгувати на ліквідності Bybit. У розділі «Брокер» ви керуєте рахунком, у розділах «Боти» та «Термінал» — торгуєте. Що це дає:

  • Veles стає вашим єдиним пультом керування ботами та активами — більше не потрібно перемикатися між кількома вкладками чи застосунками.
  • У вашому розпорядженні — вся торгова ліквідність Bybit.
  • Економія 25–30% на комісії Taker і Maker.
  • Єдине вікно підтримки з будь-яких питань — достатньо написати в @VelesSupportBot.

Як узяти участь?

  1. Відкрийте розділ «Брокер» у кабінеті Veles і підтвердьте email у розділі «Безпека» профілю.
  2. Пройдіть верифікацію KYC через Sumsub — деталі в інструкції.
  3. Дочекайтеся створення акаунта Veles Брокер.
  4. Поповніть рахунок Veles Брокер і запустіть ботів, обравши прив’язку Veles Брокер, або відкрийте угоду в терміналі.
  5. Стежте за своїм місцем у лідерборді.

Умови участі

  • Беруть участь лише користувачі Veles Брокер, які пройшли верифікацію KYC.
  • У залік іде обсяг лише ф’ючерсних угод, проведених через рахунок Veles Брокер із 15.09.2026 по 15.10.2026. Угоди на біржах, підключених через API, та обсяг до старту турніру не враховуються.
  • Поріг допуску до призів — 20 000 USDT обсягу на ф’ючерсах за час турніру, це приблизно 650 USDT обороту на день.
  • Місця розподіляються за торговим обсягом: більший обсяг — вище місце.
  • Комісії Veles для клієнтів Veles Брокер вимкнено до 15 жовтня.
  • Один учасник — один акаунт Veles Брокер.
  • Veles має право змінити умови турніру та не зарахувати обсяг, отриманий обходом механіки.

Строки

  • Турнір: з 15.09.2026 00:00 по 15.10.2026 23:59 (за Києвом). Приєднатися можна будь-якого дня до фінішу.
  • Виплата призів: до 01.11.2026.

Торгуйте та заробляйте

DCA-бот, якого ви запустите на рахунку Veles Брокер, закриває угоди за своєю логікою, а кожна з них одночасно додає обсяг до рейтингу та приносить результат стратегії. Поріг 20 000 USDT за місяць розрахований на те, щоб за призи могли боротися й ті, хто запускає першого бота, а не лише трейдери з великим депозитом.

Перейти до Veles Брокер

Поширені запитання

Діліться враженнями від Veles Брокер та своїм місцем у рейтингу в спільноті @VelesCommunityRu.

Торгівля криптовалютами пов’язана з ризиком втрати капіталу. Результати бектестів не гарантують майбутніх результатів. Матеріал має інформаційний характер і не є фінансовою рекомендацією.

Теги

Акції VelesВажливе
gift box