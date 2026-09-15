Закритий торговий турнір для користувачів Veles Брокер — 50 призів за торговий обсяг

Ми запустили Veles Брокер. Він дає змогу нашим користувачам торгувати на ліквідності Bybit, а керувати рахунком — із кабінету Veles. На честь запуску оголошуємо закритий торговий турнір для користувачів Veles Брокер. 50 переможців отримають призи: USDT на гаманець, підписки Backtests Pro та бонуси на рахунок Veles. Турнір відкритий для всіх, хто створив акаунт Veles Брокер і пройшов верифікацію.

На честь турніру ми також вимикаємо комісії Veles за торгівлю через Veles Брокер до кінця конкурсу — до 15 жовтня.

Що можна виграти?

Призи отримають 50 учасників із найбільшим торговим обсягом на ф’ючерсах.

Місце Приз 🥇 1 місце 350 USDT 🥈 2 місце 250 USDT 🥉 3 місце 200 USDT 4 місце 120 USDT 5 місце 100 USDT 6 місце 75 USDT 7 місце 65 USDT 8 місце 60 USDT 9 місце 55 USDT 10 місце 50 USDT 11 місце 45 USDT 12 місце 40 USDT 13 місце 35 USDT 14 місце 30 USDT 15–24 місця Backtests Pro на 1 місяць 25–29 місця Бонус 20 $ на рахунок Veles 30–35 місця Бонус 15 $ на рахунок Veles 36–40 місця Бонус 10 $ на рахунок Veles 41–50 місця Бонус 5 $ на рахунок Veles

Що таке Veles Брокер?

Veles Брокер дає змогу торгувати на ліквідності Bybit. У розділі «Брокер» ви керуєте рахунком, у розділах «Боти» та «Термінал» — торгуєте. Що це дає:

Veles стає вашим єдиним пультом керування ботами та активами — більше не потрібно перемикатися між кількома вкладками чи застосунками.

У вашому розпорядженні — вся торгова ліквідність Bybit.

Економія 25–30% на комісії Taker і Maker.

на комісії Taker і Maker. Єдине вікно підтримки з будь-яких питань — достатньо написати в @VelesSupportBot.

Як узяти участь?

Відкрийте розділ «Брокер» у кабінеті Veles і підтвердьте email у розділі «Безпека» профілю. Пройдіть верифікацію KYC через Sumsub — деталі в інструкції. Дочекайтеся створення акаунта Veles Брокер. Поповніть рахунок Veles Брокер і запустіть ботів, обравши прив’язку Veles Брокер, або відкрийте угоду в терміналі. Стежте за своїм місцем у лідерборді.

Умови участі

Беруть участь лише користувачі Veles Брокер, які пройшли верифікацію KYC.

У залік іде обсяг лише ф’ючерсних угод, проведених через рахунок Veles Брокер із 15.09.2026 по 15.10.2026 . Угоди на біржах, підключених через API, та обсяг до старту турніру не враховуються.

по . Угоди на біржах, підключених через API, та обсяг до старту турніру не враховуються. Поріг допуску до призів — 20 000 USDT обсягу на ф’ючерсах за час турніру, це приблизно 650 USDT обороту на день.

— 20 000 USDT обсягу на ф’ючерсах за час турніру, це приблизно 650 USDT обороту на день. Місця розподіляються за торговим обсягом: більший обсяг — вище місце.

Комісії Veles для клієнтів Veles Брокер вимкнено до 15 жовтня .

для клієнтів Veles Брокер . Один учасник — один акаунт Veles Брокер.

Veles має право змінити умови турніру та не зарахувати обсяг, отриманий обходом механіки.

Строки

Турнір: з 15.09.2026 00:00 по 15.10.2026 23:59 (за Києвом). Приєднатися можна будь-якого дня до фінішу.

з 15.09.2026 00:00 по 15.10.2026 23:59 (за Києвом). Приєднатися можна будь-якого дня до фінішу. Виплата призів: до 01.11.2026.

Торгуйте та заробляйте

DCA-бот, якого ви запустите на рахунку Veles Брокер, закриває угоди за своєю логікою, а кожна з них одночасно додає обсяг до рейтингу та приносить результат стратегії. Поріг 20 000 USDT за місяць розрахований на те, щоб за призи могли боротися й ті, хто запускає першого бота, а не лише трейдери з великим депозитом.

Поширені запитання Ми надаємо період без комісій Veles лише для торгівлі ботами Veles через ключ Veles Брокер. За торгівлю ботами через будь-яку іншу біржу комісія Veles стягуватиметься. У мене вже є акаунт Bybit, підключений до Veles через API. Чи зараховується його обсяг? Ні. Турнір враховує лише угоди на рахунку Veles Брокер — окремому субакаунті, який Veles створює після верифікації. Щоб узяти участь, відкрийте розділ «Брокер», пройдіть KYC і перенесіть частину торгівлі на новий рахунок: запустіть на ньому ботів із тими самими налаштуваннями. Чи безпечно зберігати кошти на Veles Брокер? Так. Кошти лежать на субакаунті Bybit, створеному під ваш акаунт Veles. Доступ до нього є лише з кабінету Veles, а для виведення коштів потрібна двофакторна автентифікація — увімкніть її в профілі одразу після верифікації. Дані, які ви передаєте під час KYC, Veles не зберігає. Я торгую на іншій біржі. Чи варто відкривати Veles Брокер заради турніру? Так, якщо вам підходить торгівля ф’ючерсами на ліквідності Bybit. Окрім турніру ви отримуєте комісії нижчі, ніж при звичайному підключенні, — економія 25–30% на Taker і Maker, — а до 15 жовтня ще й торгуєте без комісії Veles. Відкривати Veles Брокер можна паралельно з уже підключеними біржами. Чи потрібно торгувати вручну? Ні. Обсяг зараховується однаково, незалежно від того, відкрив угоду бот чи ви самі в терміналі. Найпростіше набирати його ботами: вони торгують цілодобово і не пропускають входи. Що буде, якщо я наберу менше 20 000 USDT? Ви не потрапите до рейтингу, але нічого не втратите: результат ваших угод залишається вашим. До 15 жовтня обсяг можна добрати — у залік іде все, що наторговано після старту. Чи зараховується обсяг на споті? Ні. Veles Брокер наразі працює лише з ф’ючерсами, і турнір враховує лише їх. Що робити, якщо верифікацію відхилили? Запустити нову перевірку самостійно не можна. Напишіть у підтримку Veles — @VelesSupportBot — і додайте все, що може пояснити причину відмови. Коли надійдуть призи? До 1 листопада 2026 року. USDT за місця 1–14 Veles переказує на криптогаманець переможця, підписки Backtests Pro та бонуси нараховує на акаунт Veles.

Діліться враженнями від Veles Брокер та своїм місцем у рейтингу в спільноті @VelesCommunityRu.

Торгівля криптовалютами пов’язана з ризиком втрати капіталу. Результати бектестів не гарантують майбутніх результатів. Матеріал має інформаційний характер і не є фінансовою рекомендацією.