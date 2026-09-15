Закритий торговий турнір для користувачів Veles Брокер — 50 призів за торговий обсяг
Ми запустили Veles Брокер. Він дає змогу нашим користувачам торгувати на ліквідності Bybit, а керувати рахунком — із кабінету Veles. На честь запуску оголошуємо закритий торговий турнір для користувачів Veles Брокер. 50 переможців отримають призи: USDT на гаманець, підписки Backtests Pro та бонуси на рахунок Veles. Турнір відкритий для всіх, хто створив акаунт Veles Брокер і пройшов верифікацію.
На честь турніру ми також вимикаємо комісії Veles за торгівлю через Veles Брокер до кінця конкурсу — до 15 жовтня.
Що можна виграти?
Призи отримають 50 учасників із найбільшим торговим обсягом на ф’ючерсах.
|Місце
|Приз
|🥇 1 місце
|350 USDT
|🥈 2 місце
|250 USDT
|🥉 3 місце
|200 USDT
|4 місце
|120 USDT
|5 місце
|100 USDT
|6 місце
|75 USDT
|7 місце
|65 USDT
|8 місце
|60 USDT
|9 місце
|55 USDT
|10 місце
|50 USDT
|11 місце
|45 USDT
|12 місце
|40 USDT
|13 місце
|35 USDT
|14 місце
|30 USDT
|15–24 місця
|Backtests Pro на 1 місяць
|25–29 місця
|Бонус 20 $ на рахунок Veles
|30–35 місця
|Бонус 15 $ на рахунок Veles
|36–40 місця
|Бонус 10 $ на рахунок Veles
|41–50 місця
|Бонус 5 $ на рахунок Veles
Що таке Veles Брокер?
Veles Брокер дає змогу торгувати на ліквідності Bybit. У розділі «Брокер» ви керуєте рахунком, у розділах «Боти» та «Термінал» — торгуєте. Що це дає:
- Veles стає вашим єдиним пультом керування ботами та активами — більше не потрібно перемикатися між кількома вкладками чи застосунками.
- У вашому розпорядженні — вся торгова ліквідність Bybit.
- Економія 25–30% на комісії Taker і Maker.
- Єдине вікно підтримки з будь-яких питань — достатньо написати в @VelesSupportBot.
Як узяти участь?
- Відкрийте розділ «Брокер» у кабінеті Veles і підтвердьте email у розділі «Безпека» профілю.
- Пройдіть верифікацію KYC через Sumsub — деталі в інструкції.
- Дочекайтеся створення акаунта Veles Брокер.
- Поповніть рахунок Veles Брокер і запустіть ботів, обравши прив’язку Veles Брокер, або відкрийте угоду в терміналі.
- Стежте за своїм місцем у лідерборді.
Умови участі
- Беруть участь лише користувачі Veles Брокер, які пройшли верифікацію KYC.
- У залік іде обсяг лише ф’ючерсних угод, проведених через рахунок Veles Брокер із 15.09.2026 по 15.10.2026. Угоди на біржах, підключених через API, та обсяг до старту турніру не враховуються.
- Поріг допуску до призів — 20 000 USDT обсягу на ф’ючерсах за час турніру, це приблизно 650 USDT обороту на день.
- Місця розподіляються за торговим обсягом: більший обсяг — вище місце.
- Комісії Veles для клієнтів Veles Брокер вимкнено до 15 жовтня.
- Один учасник — один акаунт Veles Брокер.
- Veles має право змінити умови турніру та не зарахувати обсяг, отриманий обходом механіки.
Строки
- Турнір: з 15.09.2026 00:00 по 15.10.2026 23:59 (за Києвом). Приєднатися можна будь-якого дня до фінішу.
- Виплата призів: до 01.11.2026.
Торгуйте та заробляйте
DCA-бот, якого ви запустите на рахунку Veles Брокер, закриває угоди за своєю логікою, а кожна з них одночасно додає обсяг до рейтингу та приносить результат стратегії. Поріг 20 000 USDT за місяць розрахований на те, щоб за призи могли боротися й ті, хто запускає першого бота, а не лише трейдери з великим депозитом.
Поширені запитання
Діліться враженнями від Veles Брокер та своїм місцем у рейтингу в спільноті @VelesCommunityRu.
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