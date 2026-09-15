Закрытый торговый турнир для пользователей Veles Брокер — 50 призов за торговый объём

Мы запустили Veles Брокер. Он позволяет нашим пользователям торговать на ликвидности Bybit, а управлять счётом — из кабинета Veles. В честь запуска объявляем закрытый торговый турнир для пользователей Veles Брокер. 50 победителей получат призы: USDT на кошелёк, подписки Backtests Pro и бонусы на счёт Veles. Турнир открыт для всех, кто создал аккаунт Veles Брокер и прошёл верификацию.

В честь турнира мы также отключаем комиссии Veles за торговлю через Veles Брокер до конца конкурса — до 15 октября.

Что можно выиграть?

Призы получат 50 участников с наибольшим торговым объёмом на фьючерсах.

Место Приз 🥇 1 место 350 USDT 🥈 2 место 250 USDT 🥉 3 место 200 USDT 4 место 120 USDT 5 место 100 USDT 6 место 75 USDT 7 место 65 USDT 8 место 60 USDT 9 место 55 USDT 10 место 50 USDT 11 место 45 USDT 12 место 40 USDT 13 место 35 USDT 14 место 30 USDT 15–24 места Backtests Pro на 1 месяц 25–29 места Бонус 20 $ на счёт Veles 30–35 места Бонус 15 $ на счёт Veles 36–40 места Бонус 10 $ на счёт Veles 41–50 места Бонус 5 $ на счёт Veles

Что такое Veles Брокер?

Veles Брокер позволяет торговать на ликвидности Bybit. В разделе «Брокер» вы управляете счётом, в разделах «Боты» и «Терминал» — торгуете. Что это даёт:

Veles становится вашим единым пультом управления ботами и активами — больше не нужно переключаться между несколькими вкладками или приложениями.

В вашем распоряжении — вся торговая ликвидность Bybit.

Экономия 25–30% на комиссии Taker и Maker.

на комиссии Taker и Maker. Единое окно поддержки по любым вопросам — достаточно написать в @VelesSupportBot.

Как принять участие?

Откройте раздел «Брокер» в кабинете Veles и подтвердите email в разделе «Безопасность» профиля. Пройдите верификацию KYC через Sumsub — подробности в инструкции. Дождитесь создания аккаунта Veles Брокер. Пополните счёт Veles Брокер и запустите ботов, выбрав привязку Veles Брокер, или откройте сделку в терминале. Следите за своим местом в лидерборде.

Условия участия

Участвуют только пользователи Veles Брокер, прошедшие верификацию KYC.

В зачёт идёт объём только фьючерсных сделок, проведённых через счёт Veles Брокер с 15.09.2026 по 15.10.2026 . Сделки на биржах, подключённых по API, и объём до старта турнира не учитываются.

по . Сделки на биржах, подключённых по API, и объём до старта турнира не учитываются. Порог допуска к призам — 20 000 USDT объёма на фьючерсах за время турнира, это около 650 USDT оборота в день.

— 20 000 USDT объёма на фьючерсах за время турнира, это около 650 USDT оборота в день. Места распределяются по торговому объёму: выше объём — выше место.

Комиссии Veles для клиентов Veles Брокер отключены до 15 октября .

для клиентов Veles Брокер . Один участник — один аккаунт Veles Брокер.

Veles вправе изменить условия турнира и не засчитать объём, полученный обходом механики.

Сроки

Турнир: с 15.09.2026 00:00 по 15.10.2026 23:59 (МСК). Присоединиться можно в любой день до финиша.

с 15.09.2026 00:00 по 15.10.2026 23:59 (МСК). Присоединиться можно в любой день до финиша. Выплата призов: до 01.11.2026.

Торгуйте и зарабатывайте

DCA-бот, который вы запустите на счёте Veles Брокер, закрывает сделки по своей логике, а каждая из них одновременно добавляет объём в рейтинг и приносит результат стратегии. Порог 20 000 USDT за месяц рассчитан на то, чтобы за призы могли бороться и те, кто запускает первого бота, а не только трейдеры с крупным депозитом.

Частые вопросы Мы даем период без комиссий Veles только на торговлю ботами Veles с ключа Veles Брокер. За торговлю ботами через любую другую биржу комиссия Veles будет сниматься. У меня уже есть аккаунт Bybit, подключённый к Veles по API. Считается ли его объём? Нет. Турнир считает только сделки на счёте Veles Брокер — отдельном субаккаунте, который Veles создаёт после верификации. Чтобы участвовать, откройте раздел «Брокер», пройдите KYC и перенесите часть торговли на новый счёт: запустите на нём ботов с теми же настройками. Безопасно ли хранить средства на Veles Брокер? Да. Средства лежат на субаккаунте Bybit, который создан под ваш аккаунт Veles. Доступ к нему есть только из кабинета Veles, а для вывода средств нужна двухфакторная аутентификация — подключите её в профиле сразу после верификации. Данные, которые вы передаёте при KYC, Veles не хранит. Я торгую на другой бирже. Стоит ли открывать Veles Брокер ради турнира? Да, если вам подходит торговля фьючерсами на ликвидности Bybit. Помимо турнира вы получаете комиссии ниже, чем при обычном подключении, — экономия 25–30% на Taker и Maker, — а до 15 октября ещё и торгуете без комиссии Veles. Открывать Veles Брокер можно параллельно с уже подключёнными биржами. Нужно ли торговать вручную? Нет. Объём засчитывается одинаково, открыл ли сделку бот или вы сами в терминале. Проще всего набирать его ботами: они торгуют круглосуточно и не пропускают входы. Что будет, если я наберу меньше 20 000 USDT? Вы не попадёте в рейтинг, но ничего не потеряете: результат ваших сделок остаётся вашим. До 15 октября объём можно добрать — в зачёт идёт всё, что наторговано после старта. Считается ли объём на споте? Нет. Veles Брокер сейчас работает только с фьючерсами, и турнир учитывает только их. Что делать, если верификацию отклонили? Запустить новую проверку самостоятельно нельзя. Напишите в поддержку Veles — @VelesSupportBot — и приложите всё, что может объяснить причину отказа. Когда придут призы? До 1 ноября 2026 года. USDT за места 1–14 Veles переводит на криптокошелёк победителя, подписки Backtests Pro и бонусы начисляет на аккаунт Veles.

Делитесь впечатлениями от Veles Брокер и своим местом в рейтинге в комьюнити @VelesCommunityRu.

Торговля криптовалютами сопряжена с риском потери капитала. Результаты бэктестов не гарантируют будущих результатов. Материал носит информационный характер и не является финансовой рекомендацией.