Закрытый торговый турнир для пользователей Veles Брокер — 50 призов за торговый объём
Мы запустили Veles Брокер. Он позволяет нашим пользователям торговать на ликвидности Bybit, а управлять счётом — из кабинета Veles. В честь запуска объявляем закрытый торговый турнир для пользователей Veles Брокер. 50 победителей получат призы: USDT на кошелёк, подписки Backtests Pro и бонусы на счёт Veles. Турнир открыт для всех, кто создал аккаунт Veles Брокер и прошёл верификацию.
В честь турнира мы также отключаем комиссии Veles за торговлю через Veles Брокер до конца конкурса — до 15 октября.
Что можно выиграть?
Призы получат 50 участников с наибольшим торговым объёмом на фьючерсах.
|Место
|Приз
|🥇 1 место
|350 USDT
|🥈 2 место
|250 USDT
|🥉 3 место
|200 USDT
|4 место
|120 USDT
|5 место
|100 USDT
|6 место
|75 USDT
|7 место
|65 USDT
|8 место
|60 USDT
|9 место
|55 USDT
|10 место
|50 USDT
|11 место
|45 USDT
|12 место
|40 USDT
|13 место
|35 USDT
|14 место
|30 USDT
|15–24 места
|Backtests Pro на 1 месяц
|25–29 места
|Бонус 20 $ на счёт Veles
|30–35 места
|Бонус 15 $ на счёт Veles
|36–40 места
|Бонус 10 $ на счёт Veles
|41–50 места
|Бонус 5 $ на счёт Veles
Что такое Veles Брокер?
Veles Брокер позволяет торговать на ликвидности Bybit. В разделе «Брокер» вы управляете счётом, в разделах «Боты» и «Терминал» — торгуете. Что это даёт:
- Veles становится вашим единым пультом управления ботами и активами — больше не нужно переключаться между несколькими вкладками или приложениями.
- В вашем распоряжении — вся торговая ликвидность Bybit.
- Экономия 25–30% на комиссии Taker и Maker.
- Единое окно поддержки по любым вопросам — достаточно написать в @VelesSupportBot.
Как принять участие?
- Откройте раздел «Брокер» в кабинете Veles и подтвердите email в разделе «Безопасность» профиля.
- Пройдите верификацию KYC через Sumsub — подробности в инструкции.
- Дождитесь создания аккаунта Veles Брокер.
- Пополните счёт Veles Брокер и запустите ботов, выбрав привязку Veles Брокер, или откройте сделку в терминале.
- Следите за своим местом в лидерборде.
Условия участия
- Участвуют только пользователи Veles Брокер, прошедшие верификацию KYC.
- В зачёт идёт объём только фьючерсных сделок, проведённых через счёт Veles Брокер с 15.09.2026 по 15.10.2026. Сделки на биржах, подключённых по API, и объём до старта турнира не учитываются.
- Порог допуска к призам — 20 000 USDT объёма на фьючерсах за время турнира, это около 650 USDT оборота в день.
- Места распределяются по торговому объёму: выше объём — выше место.
- Комиссии Veles для клиентов Veles Брокер отключены до 15 октября.
- Один участник — один аккаунт Veles Брокер.
- Veles вправе изменить условия турнира и не засчитать объём, полученный обходом механики.
Сроки
- Турнир: с 15.09.2026 00:00 по 15.10.2026 23:59 (МСК). Присоединиться можно в любой день до финиша.
- Выплата призов: до 01.11.2026.
Торгуйте и зарабатывайте
DCA-бот, который вы запустите на счёте Veles Брокер, закрывает сделки по своей логике, а каждая из них одновременно добавляет объём в рейтинг и приносит результат стратегии. Порог 20 000 USDT за месяц рассчитан на то, чтобы за призы могли бороться и те, кто запускает первого бота, а не только трейдеры с крупным депозитом.
Частые вопросы
Делитесь впечатлениями от Veles Брокер и своим местом в рейтинге в комьюнити @VelesCommunityRu.
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