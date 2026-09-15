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Закрытый торговый турнир для пользователей Veles Брокер — 50 призов за торговый объём
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Закрытый торговый турнир для пользователей Veles Брокер — 50 призов за торговый объём

Мы запустили Veles Брокер. Он позволяет нашим пользователям торговать на ликвидности Bybit, а управлять счётом — из кабинета Veles. В честь запуска объявляем закрытый торговый турнир для пользователей Veles Брокер. 50 победителей получат призы: USDT на кошелёк, подписки Backtests Pro и бонусы на счёт Veles. Турнир открыт для всех, кто создал аккаунт Veles Брокер и прошёл верификацию.

В честь турнира мы также отключаем комиссии Veles за торговлю через Veles Брокер до конца конкурса — до 15 октября.

Что можно выиграть?

Призы получат 50 участников с наибольшим торговым объёмом на фьючерсах.

МестоПриз
🥇 1 место350 USDT
🥈 2 место250 USDT
🥉 3 место200 USDT
4 место120 USDT
5 место100 USDT
6 место75 USDT
7 место65 USDT
8 место60 USDT
9 место55 USDT
10 место50 USDT
11 место45 USDT
12 место40 USDT
13 место35 USDT
14 место30 USDT
15–24 местаBacktests Pro на 1 месяц
25–29 местаБонус 20 $ на счёт Veles
30–35 местаБонус 15 $ на счёт Veles
36–40 местаБонус 10 $ на счёт Veles
41–50 местаБонус 5 $ на счёт Veles

Что такое Veles Брокер?

Veles Брокер позволяет торговать на ликвидности Bybit. В разделе «Брокер» вы управляете счётом, в разделах «Боты» и «Терминал» — торгуете. Что это даёт:

  • Veles становится вашим единым пультом управления ботами и активами — больше не нужно переключаться между несколькими вкладками или приложениями.
  • В вашем распоряжении — вся торговая ликвидность Bybit.
  • Экономия 25–30% на комиссии Taker и Maker.
  • Единое окно поддержки по любым вопросам — достаточно написать в @VelesSupportBot.

Как принять участие?

  1. Откройте раздел «Брокер» в кабинете Veles и подтвердите email в разделе «Безопасность» профиля.
  2. Пройдите верификацию KYC через Sumsub — подробности в инструкции.
  3. Дождитесь создания аккаунта Veles Брокер.
  4. Пополните счёт Veles Брокер и запустите ботов, выбрав привязку Veles Брокер, или откройте сделку в терминале.
  5. Следите за своим местом в лидерборде.

Условия участия

  • Участвуют только пользователи Veles Брокер, прошедшие верификацию KYC.
  • В зачёт идёт объём только фьючерсных сделок, проведённых через счёт Veles Брокер с 15.09.2026 по 15.10.2026. Сделки на биржах, подключённых по API, и объём до старта турнира не учитываются.
  • Порог допуска к призам — 20 000 USDT объёма на фьючерсах за время турнира, это около 650 USDT оборота в день.
  • Места распределяются по торговому объёму: выше объём — выше место.
  • Комиссии Veles для клиентов Veles Брокер отключены до 15 октября.
  • Один участник — один аккаунт Veles Брокер.
  • Veles вправе изменить условия турнира и не засчитать объём, полученный обходом механики.

Сроки

  • Турнир: с 15.09.2026 00:00 по 15.10.2026 23:59 (МСК). Присоединиться можно в любой день до финиша.
  • Выплата призов: до 01.11.2026.

Торгуйте и зарабатывайте

DCA-бот, который вы запустите на счёте Veles Брокер, закрывает сделки по своей логике, а каждая из них одновременно добавляет объём в рейтинг и приносит результат стратегии. Порог 20 000 USDT за месяц рассчитан на то, чтобы за призы могли бороться и те, кто запускает первого бота, а не только трейдеры с крупным депозитом.

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Частые вопросы

Делитесь впечатлениями от Veles Брокер и своим местом в рейтинге в комьюнити @VelesCommunityRu.

Торговля криптовалютами сопряжена с риском потери капитала. Результаты бэктестов не гарантируют будущих результатов. Материал носит информационный характер и не является финансовой рекомендацией.

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