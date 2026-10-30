WSOT 2026 на Bybit. Виходимо на арену турніру трейдерів з командою Veles

Tesla Roadster, Apple Vision Pro, NVIDIA RTX 5090, iPhone DUO і призовий пул у 3 200 000 USDT — ось далеко не повний список того, що біржа Bybit подарує учасникам свого найбільшого торгового турніру WSOT!

WSOT (World Series of Trading) — щорічний турнір трейдерів біржі Bybit, який проводиться з 2020 року.

Як встигнути до розіграшів, вступити в команду Veles і налаштувати ботів так, щоб вони працювали на ваш результат, розповіли в цій статті.

Розіграші WSOT 2026: завдання та тікети

До 2 грудня Bybit проводить розминку: за кожне виконане завдання учасники отримають нагороду та тікет на розіграш. Завдання розділені на п’ять арен: «Нові та реферали», «Спот», «Деривативи», «TradFi» та «Bybit AI». Розіграші пройдуть по середах, і чим більше арен ви відкриєте, тим дорожчий приз, за який поборетеся:

4 листопада — золотий злиток 5 г вартістю 750 $, потрібна одна арена;

11 листопада — iPhone DUO вартістю 1 999 $, потрібні дві арени;

18 листопада — NVIDIA RTX 5090 вартістю 2 599 $, потрібні три арени;

25 листопада — Apple Vision Pro вартістю 3 699 $, потрібні чотири арени;

2 грудня — Tesla Roadster вартістю 200 000 $, потрібні п’ять арен.

Невиграшний тікет перейде в наступний розіграш, тому починати краще раніше. Завдання доступні лише на основному акаунті, знайти їх можна на вкладці «Завдання» сторінки турніру.

Призи турніру команд WSOT 2026

Після розминки почнеться основний етап турніру — командне торгове змагання за призовий пул 3 200 000 USDT. Призи отримають 50 команд з найкращим результатом. Місце команди Bybit визначає за двома показниками: середньою дохідністю (P&L%) десяти найкращих учасників і кількістю учасників, у яких на рахунку не менше 100 USD. Кожен такий учасник додає команді півбала, тому внесок у результат робить навіть той, хто торгує невеликим депозитом.

🥇 1 місце — до 640 000 USDT

🥈 2 місце — до 454 400 USDT

🥉 3 місце — до 352 000 USDT

4–10 місця — від 89 600 до 268 800 USDT

11–50 місця — від 5 760 до 35 200 USDT

Всередині команди нагорода розділиться так: 20% отримує капітан, 20% — десять учасників з найкращим P&L%, а 60% порівну розділять усі учасники з балансом від 100 USD.

Пул нагород зростатиме разом із загальним обсягом торгів учасників турніру, суми вище вказані для повного пулу в 3 200 000 USDT. Подивитися, яка частина пулу вже відкрита, можна на сторінці турніру.

Як вступити в команду Veles на WSOT 2026

Турнір команд пройде з 13 листопада по 2 грудня, вступити в команду Veles можна до 19 листопада. Якщо ви вступите після старту, результат буде рахуватися з моменту реєстрації.

Зареєструйтеся на Bybit за посиланням Veles і отримайте тиждень торгівлі з ботами Veles безкоштовно. Покрокова реєстрація описана в інструкції. Для участі в WSOT потрібна верифікація першого рівня. Якщо у вас уже є акаунт на Bybit, переходьте до кроку 2. Переведіть USDT на Єдиний торговий акаунт за інструкцією. У турнірі беруть участь лише Єдині торгові акаунти, і з 13 листопада на ньому має лежати не менше 100 USD — інакше ви не потрапите в рейтинг. Підключіть Bybit до Veles у розділі «API-ключі»: натисніть «Додати API-ключ», оберіть Bybit і «Підключити в один клік». Ручне підключення описано в інструкції. Відкрийте сторінку команди Veles на Bybit і вступіть у команду. Запустіть ботів на тому ж акаунті — які налаштування для цього потрібні, розповідаємо в наступному розділі. Слідкуйте за місцем команди на вкладці «Команда» сторінки турніру.

Як налаштувати ботів Veles для турніру команд

Дохідність учасника Bybit рахує за вартістю всього Єдиного торгового акаунту: прибуток ділиться на стартовий баланс разом із поповненнями за час турніру. У P&L% потрапляє все, що заробили і втратили боти на цьому акаунті, включаючи відкриті позиції.

Щоб результат ботів ішов у рейтинг команди:

запускайте ботів на тому акаунті, з якого вступили в команду. Основний акаунт і субакаунти рахуються окремо: якщо боти працюють на субакаунті, зареєструйте в турнірі і його. Субакаунти Bybit AI в турнірі команд не беруть участі;

не повторюйте налаштування іншого учасника команди один в один. Якщо система контролю ризиків знайде учасників зі схожими стратегіями, в турнірі залишиться лише той, у кого вищий P&L% або прибуток;

тримайте просадку під контролем: збиток відкритої позиції знижує P&L% так само, як закритий.

Перед запуском перевірте стратегію в бектесті за останній місяць. Готові стратегії для цієї біржі зібрані в підбірці ботів для Bybit.

Скільки угод потрібно, щоб набрати 50 000 USDT обсягу

У десятку найкращих учасників команди може увійти лише той, хто набере від 50 000 USDT обсягу за турнір. Ф’ючерси зараховуються за повною сумою угоди, спот — з коефіцієнтом 1.5. Угоди по парах з нульовою комісією і копітрейдинг в обсяг не входять.

Приклад: бот на ф’ючерсах з депозитом 300 USDT і плечем x5 відкриває позицію на 1 500 USDT. Вхід і вихід дають 3 000 USDT обсягу, і для 50 000 USDT потрібно 17 угод за 19 днів турніру — майже одна на день. З депозитом 100 USDT і тим самим плечем позиція буде 500 USDT, і угод знадобиться 50.

Відкрийте бектест свого бота за останні три тижні і порівняйте кількість угод із відповідним значенням із прикладу.

Часті питання Коли буде WSOT 2026? WSOT 2026 уже йде: реєстрація і завдання відкриті з 29 жовтня, турнір команд пройде з 13 листопада по 2 грудня. Чи можна брати участь, якщо акаунт на Bybit уже є? Так. Підключіть його до Veles, переведіть кошти на Єдиний торговий акаунт і вступіть у команду. Який реферальний код Bybit вказати при реєстрації? Реєструйтеся за посиланням Veles: код партнера підставиться сам, і ви отримаєте тиждень торгівлі з ботами Veles безкоштовно. Якщо акаунт створений за іншим кодом, змінити реферала можна за інструкцією. Чи потрібна верифікація? Так, до WSOT допускаються лише акаунти з верифікацією першого рівня. Скільки грошей потрібно для участі? Зареєструватися в турнірі можна без депозиту, але з 13 листопада на Єдиному торговому акаунті має бути не менше 100 USD. Без цього ви не потрапите в рейтинг і не отримаєте частку з 60% нагороди команди. Чи можна одночасно брати участь в індивідуальному турнірі? Так, правила турніру дозволяють вступити в команду і змагатися в індивідуальному турнірі на тому ж акаунті. Чи потрібно торгувати вручну? Ні. Дохідність рахується за вартістю акаунту, тому в рейтинг іде результат ботів Veles. Чи безпечно підключати Bybit до Veles? Ключ створюється для стороннього додатку Veles з правами «Читання і запис» на Єдиний торговий акаунт. Увімкніть двофакторну автентифікацію на біржі — як це зробити, описано в інструкції з реєстрації. Коли прийдуть призи? Підсумковий рейтинг Bybit сформує 4 грудня після перевірки, а нагороди розподілить протягом 30 днів після закінчення турніру. Речові призи розіграшів Bybit виплатить у USDT за вартістю зі списку призів. Що може позбавити призу? Зустрічна торгівля, маніпуляція обсягом, кілька акаунтів під спільним управлінням і скасування більше 10 ордерів на хвилину. Не допускаються жителі Європейської економічної зони і країн, які Bybit не обслуговує, а також маркет-мейкери, інституційні клієнти і користувачі з рівнем Pro 3 і вище.

Матеріал носить інформаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Торгівля криптовалютою і ф’ючерсами пов’язана з високим ризиком втрати капіталу.