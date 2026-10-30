WSOT 2026 на Bybit. Выходим на арену турнира трейдеров с командой Veles

Tesla Roadster, Apple Vision Pro, NVIDIA RTX 5090, iPhone DUO и призовой пул в 3 200 000 USDT — вот далеко не полный список того, что биржа Bybit подарит участникам своего самого масштабного торгового турнира WSOT!

WSOT (World Series of Trading) — ежегодный турнир трейдеров биржи Bybit, который проходит с 2020 года.

Как успеть к розыгрышам, вступить в команду Veles и настроить ботов так, чтобы они работали на ваш результат, рассказали в этой статье.

Розыгрыши WSOT 2026: задания и тикеты

До 2 декабря Bybit проводит разминку: за каждое выполненное задание участники получат награду и тикет на розыгрыш. Задания разделены на пять арен: «Новые и рефералы», «Спот», «Деривативы», «TradFi» и «Bybit AI». Розыгрыши пройдут по средам, и чем больше арен вы откроете, тем дороже приз, за который поборетесь:

4 ноября — золотой слиток 5 г стоимостью 750 $, нужна одна арена;

11 ноября — iPhone DUO стоимостью 1 999 $, нужны две арены;

18 ноября — NVIDIA RTX 5090 стоимостью 2 599 $, нужны три арены;

25 ноября — Apple Vision Pro стоимостью 3 699 $, нужны четыре арены;

2 декабря — Tesla Roadster стоимостью 200 000 $, нужны пять арен.

Невыигрышный тикет перейдёт в следующий розыгрыш, поэтому начать лучше раньше. Задания доступны только на основном аккаунте, найти их можно на вкладке «Задание» страницы турнира.

Призы турнира команд WSOT 2026

После разминки начнется основной этап турнира - командное торговле состязанине за призовой пул 3 200 000 USDT. Призы получат 50 команд с лучшим результатом. Место команды Bybit определяет по двум показателям: средней доходности (P&L%) десяти лучших участников и числу участников, у которых на счёте не меньше 100 USD. Каждый такой участник добавляет команде полбалла, поэтому вклад в результат вносит даже тот, кто торгует небольшим депозитом.

🥇 1 место — до 640 000 USDT

🥈 2 место — до 454 400 USDT

🥉 3 место — до 352 000 USDT

4–10 места — от 89 600 до 268 800 USDT

11–50 места — от 5 760 до 35 200 USDT

Внутри команды награда разделится так: 20% получает капитан, 20% — десять участников с лучшим P&L%, а 60% поровну разделят все участники с балансом от 100 USD.

Пул наград будет расти вместе с общим объёмом торгов участников турнира, суммы выше указаны для полного пула в 3 200 000 USDT. Посмотреть, какая часть пула уже открыта, можно на странице турнира.

Как вступить в команду Veles на WSOT 2026

Турнир команд пройдёт с 13 ноября по 2 декабря, вступить в команду Veles можно до 19 ноября. Если вы вступите после старта, результат будет считаться с момента регистрации.

Зарегистрируйтесь на Bybit по ссылке Veles и получите неделю торговли с ботами Veles бесплатно. Пошаговая регистрация описана в инструкции. Для участия в WSOT нужна верификация первого уровня. Если у вас уже есть аккаунт на Bybit, переходите к шагу 2. Переведите USDT на Единый торговый аккаунт по инструкции. В турнире участвуют только Единые торговые аккаунты, и с 13 ноября на нём должно лежать не меньше 100 USD — иначе вы не попадёте в рейтинг. Подключите Bybit к Veles в разделе «API-ключи»: нажмите «Добавить API-ключ», выберите Bybit и «Подключить в один клик». Ручное подключение описано в инструкции. Откройте страницу команды Veles на Bybit и вступите в команду. Запустите ботов на том же аккаунте — какие настройки для этого нужны, рассказываем в следующем разделе. Следите за местом команды на вкладке «Команда» страницы турнира.

Как настроить ботов Veles для турнира команд

Доходность участника Bybit считает по стоимости всего Единого торгового аккаунта: прибыль делится на стартовый баланс вместе с пополнениями за время турнира. В P&L% попадает всё, что заработали и потеряли боты на этом аккаунте, включая открытые позиции.

Чтобы результат ботов шёл в рейтинг команды:

запускайте ботов на том аккаунте, с которого вступили в команду. Основной аккаунт и субаккаунты считаются отдельно: если боты работают на субаккаунте, зарегистрируйте в турнире и его. Субаккаунты Bybit AI в турнире команд не участвуют;

не повторяйте настройки другого участника команды один в один. Если система контроля рисков найдёт участников с похожими стратегиями, в турнире останется только тот, у кого выше P&L% или прибыль;

держите просадку под контролем: убыток открытой позиции снижает P&L% так же, как закрытый.

Перед запуском проверьте стратегию в бэктесте за последний месяц. Готовые стратегии для этой биржи собраны в подборке ботов для Bybit.

Сколько сделок нужно, чтобы набрать 50 000 USDT объёма

В десятку лучших участников команды может войти только тот, кто наберёт от 50 000 USDT объёма за турнир. Фьючерсы засчитываются по полной сумме сделки, спот — с коэффициентом 1.5. Сделки по парам с нулевой комиссией и копитрейдинг в объём не входят.

Пример: бот на фьючерсах с депозитом 300 USDT и плечом x5 открывает позицию на 1 500 USDT. Вход и выход дают 3 000 USDT объёма, и для 50 000 USDT нужно 17 сделок за 19 дней турнира — почти одна в день. С депозитом 100 USDT и тем же плечом позиция будет 500 USDT, и сделок понадобится 50.

Откройте бэктест своего бота за последние три недели и сравните число сделок с подходящим значением из примера.

Частые вопросы Когда будет WSOT 2026? WSOT 2026 уже идёт: регистрация и задания открыты с 29 октября, турнир команд пройдёт с 13 ноября по 2 декабря. Можно ли участвовать, если аккаунт на Bybit уже есть? Да. Подключите его к Veles, переведите средства на Единый торговый аккаунт и вступите в команду. Какой реферальный код Bybit указать при регистрации? Регистрируйтесь по ссылке Veles: код партнёра подставится сам, и вы получите неделю торговли с ботами Veles бесплатно. Если аккаунт создан по другому коду, сменить реферала можно по инструкции. Нужна ли верификация? Да, к WSOT допускаются только аккаунты с верификацией первого уровня. Сколько денег нужно для участия? Зарегистрироваться в турнире можно без депозита, но с 13 ноября на Едином торговом аккаунте должно быть не меньше 100 USD. Без этого вы не попадёте в рейтинг и не получите долю из 60% награды команды. Можно ли одновременно участвовать в индивидуальном турнире? Да, правила турнира разрешают вступить в команду и соревноваться в индивидуальном турнире на том же аккаунте. Нужно ли торговать вручную? Нет. Доходность считается по стоимости аккаунта, поэтому в рейтинг идёт результат ботов Veles. Безопасно ли подключать Bybit к Veles? Ключ создаётся для стороннего приложения Veles с правами «Чтение и запись» на Единый торговый аккаунт. Включите двухфакторную аутентификацию на бирже — как это сделать, описано в инструкции по регистрации. Когда придут призы? Итоговый рейтинг Bybit сформирует 4 декабря после проверки, а награды распределит в течение 30 дней после окончания турнира. Вещевые призы розыгрышей Bybit выплатит в USDT по стоимости из списка призов. Что может лишить приза? Встречная торговля, манипуляция объёмом, несколько аккаунтов под общим управлением и отмена больше 10 ордеров в минуту. Не допускаются жители Европейской экономической зоны и стран, которые Bybit не обслуживает, а также маркет-мейкеры, институциональные клиенты и пользователи с уровнем Pro 3 и выше.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.