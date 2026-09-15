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Загальний рейтинг Турнір Veles Брокер

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Ф'ючерси · 15.09.2026 — 15.10.2026
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Рейтинг турніру

Загальний оборот: Учасників:
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