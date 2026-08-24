Как не поддаться FOMO и при этом успеть за рынком

Ответ простой: заранее настроить торговую стратегию, запустить её и… закрыть Veles. Боты сами отработают все движения без человеческого фактора.

По случаю роста биткоина выбрали четыре варианта, которые очень хорошо показали себя с начала 2026 года. Представьте, какие PnL у них будут, когда рынок выйдет из медвежки по биткоину.

Не является ИИР.