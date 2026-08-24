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Как не поддаться FOMO и при этом успеть за рынком
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Как не поддаться FOMO и при этом успеть за рынком

Ответ простой: заранее настроить торговую стратегию, запустить её и… закрыть Veles. Боты сами отработают все движения без человеческого фактора.

По случаю роста биткоина выбрали четыре варианта, которые очень хорошо показали себя с начала 2026 года. Представьте, какие PnL у них будут, когда рынок выйдет из медвежки по биткоину.

НазваниеROIМПУСделокВинрейт
BTC LEADER bot123.27%-70.6 USDT / -4.06%14100%
BTC frequent bot51.35%-72.3 USDT / -14.68%62100%
BTC keltner bot24.41%-111.1 USDT / -14.52%26100%
BTC super trend bot28.56%-214.1 USDT / -23.12%63100%

Не является ИИР.

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