Как не поддаться FOMO и при этом успеть за рынком
Ответ простой: заранее настроить торговую стратегию, запустить её и… закрыть Veles. Боты сами отработают все движения без человеческого фактора.
По случаю роста биткоина выбрали четыре варианта, которые очень хорошо показали себя с начала 2026 года. Представьте, какие PnL у них будут, когда рынок выйдет из медвежки по биткоину.
|Название
|ROI
|МПУ
|Сделок
|Винрейт
|BTC LEADER bot
|123.27%
|-70.6 USDT / -4.06%
|14
|100%
|BTC frequent bot
|51.35%
|-72.3 USDT / -14.68%
|62
|100%
|BTC keltner bot
|24.41%
|-111.1 USDT / -14.52%
|26
|100%
|BTC super trend bot
|28.56%
|-214.1 USDT / -23.12%
|63
|100%
Не является ИИР.