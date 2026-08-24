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Як не піддатися FOMO і водночас встигнути за ринком
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Як не піддатися FOMO і водночас встигнути за ринком

Відповідь проста: заздалегідь налаштувати торгову стратегію, запустити її і… закрити Veles. Боти самі відпрацюють усі рухи без людського чинника.

З нагоди зростання біткоїна обрали чотири варіанти, які дуже добре показали себе з початку 2026 року. Уявіть, які PnL у них будуть, коли ринок вийде з ведмежого ринку по біткоїну.

НазваROIМПУУгодВінрейт
BTC LEADER bot123.27%-70.6 USDT / -4.06%14100%
BTC frequent bot51.35%-72.3 USDT / -14.68%62100%
BTC keltner bot24.41%-111.1 USDT / -14.52%26100%
BTC super trend bot28.56%-214.1 USDT / -23.12%63100%

Не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.

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