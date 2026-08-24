Як не піддатися FOMO і водночас встигнути за ринком
Відповідь проста: заздалегідь налаштувати торгову стратегію, запустити її і… закрити Veles. Боти самі відпрацюють усі рухи без людського чинника.
З нагоди зростання біткоїна обрали чотири варіанти, які дуже добре показали себе з початку 2026 року. Уявіть, які PnL у них будуть, коли ринок вийде з ведмежого ринку по біткоїну.
|Назва
|ROI
|МПУ
|Угод
|Вінрейт
|BTC LEADER bot
|123.27%
|-70.6 USDT / -4.06%
|14
|100%
|BTC frequent bot
|51.35%
|-72.3 USDT / -14.68%
|62
|100%
|BTC keltner bot
|24.41%
|-111.1 USDT / -14.52%
|26
|100%
|BTC super trend bot
|28.56%
|-214.1 USDT / -23.12%
|63
|100%
Не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.