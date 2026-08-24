Як не піддатися FOMO і водночас встигнути за ринком

Відповідь проста: заздалегідь налаштувати торгову стратегію, запустити її і… закрити Veles. Боти самі відпрацюють усі рухи без людського чинника.

З нагоди зростання біткоїна обрали чотири варіанти, які дуже добре показали себе з початку 2026 року. Уявіть, які PnL у них будуть, коли ринок вийде з ведмежого ринку по біткоїну.

Не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією.