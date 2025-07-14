back
  • Крипта с нуля
  • Свежее
  • Популярное
  • Все
  • Акции
  • Новости
  • Аналитика
  • Обучение
  • Стратегии
  • Статистика Veles
    • Bitget & Veles: торговый конкурс с призами
    Дата публикации: 14.07.2025
    Время на чтение: 4 минут(ы)
    Дата: 14.07.2025
    Чтение:: 4 минут(ы)
    Просмотры: 1 316

    Bitget & Veles: торговый конкурс с призами

    Выиграйте долю из 5 000 USDT и бонусы!

    С 15 июля по 15 августа 2025 года Bitget и Veles запускают торговый конкурс с призовым фондом до 5 000 USDT и эксклюзивными бонусами для новых пользователей. Подключайтесь, торгуйте и забирайте награды!

    ✅ Как участвовать?

    • Зарегистрируйтесь на Veles Finance, если вы еще не с нами.

    • Создайте торгового робота для автоматизации ваших стратегий.

    • Перейдите по реферальной ссылке Veles и откройте счет на Bitget или подключите существующий через API.

    • Торгуйте фьючерсами, достигайте объемов и соревнуйтесь за призы!

    🏆 Награды

    A. Торговый конкурс

    Призовой фонд до 5 000 USDT распределяется среди топ-10 трейдеров:

    •  1 место: 40% от пула

    •  2 место: 20%

    •  3 место: 15%

    •  4–10 места: делят 25%

    Условия:

    • Минимальный депозит: 100 USDT.

    • Торговый объем: от 10 млн до 100 млн USDT (чем выше объем, тем больше пул — до 5 000 USDT).

    • Требуется ≥ 20 участников для разблокировки призового фонда.

    B. Бонусы для новых пользователей

    • Регистрация + KYC через реферальную ссылку Veles:

      • $10 фьючерсный ваучер (первые 150 участников).

      • 15 дней подписки на Veles Backtests (первые 50 участников).

      • 10% скидка на комиссии по фьючерсам (30 дней).

    • Первая сделка через API Veles: $30 фьючерсный бонус (первые 250 участников).

    • Вызов объема (через API Veles):

      • $50K объема → $15 бонус (150 участников).

      • $250K объема → $30 бонус (100 участников).

      • $500K объема → $100 бонус (50 участников).

    ❓ Почему стоит участвовать?

    • Гибкие награды: от бонусов для новичков до крупных призов для топ-трейдеров.

    • Поддержка Veles: наши инструменты помогут оптимизировать ваши стратегии.

    • Рост навыков: прокачайте торговлю с помощью автоматизации и аналитики.

    ⚠️ Важно

    • Акция эксклюзивна для пользователей Veles.

    • Регистрация через реферальную ссылку Veles обязательна.

    • Награды начисляются в течение 14 дней после завершения конкурса.

    • Bitget оставляет за собой право дисквалифицировать за нарушения (мошенничество, манипуляции и т.д.).

    Не упустите шанс заработать и прокачать свои стратегии! Подключайтесь к Veles, торгуйте и побеждайте!

    Удачи в конкурсе!

    Теги
    $5 на баланс Veles

    Торгуйте с помощью технологий

    • Получите $5 на запуск бота Получите $5 на запуск бота
    • Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты Узнайте, как работают криптовалюты и торговые боты
    • Начните с малого и оцените преимущества Начните с малого и оцените преимущества
    Попробовать 🔥