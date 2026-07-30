Скоро: новый партнёр Veles — биржа BloFin

Хорошие новости для тех, кто торгует на BloFin или присматривается к этой площадке: совсем скоро запускать торговых ботов Veles можно будет и здесь. Мы уже ведём техническую интеграцию, и в ближайшее время BloFin пополнит список доступных бирж для автоматизации ваших стратегий.

Почему BloFin — интересный выбор

BloFin предлагает торговлю и вывод средств без обязательной верификации личности — редкая опция среди крупных площадок, большинство из которых закрыли эту возможность ещё в 2024 году. Это особенно удобно для пользователей, которым важна приватность и минимум бюрократии при входе на биржу.

При этом BloFin не уступает лидерам рынка по торговым условиям: фьючерсы с плечом до 150x, низкие комиссии (0.02% для мейкеров и 0.06% для тейкеров).

Для активных трейдеров также доступны гибкие режимы маржи, копитрейдинг и достаточно широкий выбор торговых пар — то есть база для алгоритмической торговли здесь вполне рабочая.

Бонусы и подборка ботов уже готовятся

При подключении BloFin пользователей Veles будут ждать приятные бонусы — детали раскроем ближе к запуску.

Параллельно наша команда уже начала работу над отдельной подборкой торговых ботов, заточенных именно под механику и волатильность BloFin. Мы учитываем особенности биржи, чтобы предложить стратегии, которые действительно эффективно работают в её условиях, а не просто перенесены с других площадок.

Следите за обновлениями

Интеграция с BloFin — важный шаг для тех, кто ценит гибкость в выборе биржи и хочет автоматизировать торговлю без лишних ограничений. Следите за анонсами Veles, чтобы не пропустить момент запуска и первым получить доступ к ботам и бонусам.