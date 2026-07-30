Незабаром: новий партнер Veles — біржа BloFin

Гарні новини для тих, хто торгує на BloFin або придивляється до цієї платформи: незабаром запускати торгових ботів Veles можна буде і тут. Ми вже працюємо над технічною інтеграцією, і найближчим часом BloFin поповнить список доступних бірж для автоматизації ваших стратегій.

Чому BloFin — цікавий вибір

BloFin пропонує торгівлю та виведення коштів без обов’язкової верифікації особи — рідкісна опція серед великих платформ, більшість із яких закрили цю можливість ще у 2024 році. Це особливо зручно для користувачів, яким важлива приватність і мінімум бюрократії під час входу на біржу.

Водночас BloFin не поступається лідерам ринку за торговими умовами: ф’ючерси з плечем до 150x, низькі комісії (0.02% для мейкерів і 0.06% для тейкерів).

Для активних трейдерів також доступні гнучкі режими маржі, копітрейдинг і досить широкий вибір торгових пар — тобто база для алгоритмічної торгівлі тут цілком робоча.

Бонуси та підбірка ботів уже готуються

Після підключення BloFin користувачів Veles чекатимуть приємні бонуси — деталі розкриємо ближче до запуску.

Паралельно наша команда вже почала роботу над окремою підбіркою торгових ботів, адаптованих саме під механіку та волатильність BloFin. Ми враховуємо особливості біржі, щоб запропонувати стратегії, які справді ефективно працюють у її умовах, а не просто перенесені з інших платформ.

Слідкуйте за оновленнями

Інтеграція з BloFin — важливий крок для тих, хто цінує гнучкість у виборі біржі та хоче автоматизувати торгівлю без зайвих обмежень. Слідкуйте за анонсами Veles, щоб не пропустити момент запуску та першими отримати доступ до ботів і бонусів.