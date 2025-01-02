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    • Новогодняя акция от Bybit и Veles с призовым пулом в 105 000 USDT!
    Дата публикации: 02.01.2025
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 02.01.2025
    Чтение:: 2 минут(ы)
    Просмотры: 1 462

    Новогодняя акция от Bybit и Veles с призовым пулом в 105 000 USDT!

    Начните 2025 год с успешных сделок и невероятных возможностей! Veles и Bybit объявляют о старте новогодней акции, которая объединяет профессиональных трейдеров и новичков, стремящихся выйти на новый уровень.

    Условия акции:

    • Призовой пул: 105 000 USDT.

    • Призовые места: 40 участников с наивысшими результатами.

    • Общий торговый оборот: достигните оборот в 500 000 000 миллионов.

    • Период проведения: с 2 января по 2 февраля 2025 года.

    Эта акция — ваш шанс не только показать свои торговые навыки, но и стать частью профессионального трейдерского сообщества, где вас ждут щедрые призы и признание.

    Как участвовать?

    1. Регистрируйтесь в конкурсе 
    2. Продолжайте торговать с Veles и увеличивайте свой оборот, чтобы попасть в топ-40
    3. Следите за обновлениями на отдельной странице, чтобы узнать о дополнительных возможностях и лидерах рейтинга!

    Если у вас еще нет аккаунта на Bybit, то регистрируйтесь по ссылке и получайте бонусы.

    Почему стоит участвовать?

    1. Новый год — новые вершины: с такими партнёрами, как Veles и Bybit, вы получаете доступ к передовым инструментам алгоритмической торговли.

    2. Щедрый призовой пул: 105 000 USDT ждут своих победителей! Соревнуйтесь, и ваша стратегия может принести вам внушительную сумму.

    3. Простые условия участия: подключайте Bybit API, демонстрируйте свою активность и увеличивайте шансы на успех.

    4. Технологические возможности Veles: используйте мощные инструменты Veles, включая фирменные бектесты для анализа и оптимизации своих торговых стратегий, чтобы добиться максимальных результатов.

    5. Эксклюзивный опыт: участвуя в акции, вы присоединяетесь к одному из самых динамичных трейдерских сообществ.

    Начало года с победами!

    2025 год обещает быть успешным и прибыльным, если вы начнете его с участия в акции Bybit & Veles. Не упустите возможность доказать свое мастерство, получить признание и выиграть денежные призы.

    Участвуйте в акции с 2 января по 2 февраля и начинайте Новый год с финансового успеха вместе с Bybit и Veles!

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