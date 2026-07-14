Акции vs Торговые боты на синтетические акции

Когда заходит разговор об акциях американских компаний, многие думают, какие бумаги купить — Nvidia, Tesla или Microsoft. Но на прибыль влияет и другое: что вы будете с этими акциями делать.

Один вариант — купить и держать. Другой — доверить их торговому боту, который совершает сделки за вас. Разобрали оба подхода и сравним их на реальных данных за последние полгода.

Вместо вступления

В этой статье мы разобрали 5 ботов на синтетические акции. Чтобы их было просто и удобно найти, собрали для вас таблицу с показателями ботов.

Купить акции США из России стало сложно

1. Прямой доступ к американским биржам для россиян почти закрылся.

В ноябре 2023 года США внесли СПБ Биржу — основную российскую площадку для торговли иностранными бумагами — в санкционный список, после чего торги американскими акциями на ней остановились, расчёты в долларах стали невозможны, а часть уже купленных бумаг осталась заморожена в европейской инфраструктуре без ясных сроков разблокировки.

2. Внутри страны выход на биржи NYSE и NASDAQ (две главные фондовые площадки США) сохранился только для инвесторов со статусом квалифицированного.

Его присваивают тем, у кого есть капитал от 12 миллионов рублей либо профильный опыт и образование, поэтому большинство частных инвесторов до него не дотягивает.

3. Крупные зарубежные брокеры, например, Interactive Brokers обслуживают россиян, однако рубли не принимают

Cчёт приходится пополнять обходным путём — например, покупать юани и переводить их по SWIFT в банк-партнёр в Гонконге. Этот формат рассчитан на крупные суммы.

4. Наконец, налоги и отчётность полностью ложатся на инвестора.

Без формы W-8BEN (налоговая форма для нерезидентов США) с дивидендов удерживают 30 процентов вместо 10–15, о зарубежном счёте нужно уведомлять налоговую и самостоятельно подавать декларацию. Добавьте сюда неудобное время торгов — американская сессия идёт с 16 до 23 по московскому времени — и сложности с валютными переводами, ведь большинство российских банков находится под санкциями.

Чтобы купить всего одну акцию Apple, житель России проходит через зарубежных посредников, валютные конвертации и оформление налоговых отчётностей. На это уходит много времени и сил, а на каждом шаге есть риск.

Акции нередко приносят убытки

Допустим, счёт открыт и акции куплены. Однако держатель акции зарабатывает только тогда, когда бумага растёт. Если рынок падает или стоит на месте, портфель уходит в минус, и повлиять на это нельзя — остаётся ждать разворота.

Здесь на помощь и приходят торговые боты.

Как работает бот и чем он торгует

Бот работает не с обычными акциями, а с их синтетическими версиями. Синтетическая (или токенизированная) акция — это токен на криптобирже, цена которого повторяет цену реальной бумаги. Если вы покупаете токен NVDA, вы получаете ту же динамику, что и у акции Nvidia, но сделка проходит на криптосчёте за стейблкоины — криптовалюту с ценой, привязанной к доллару (самый известный пример — USDT).

В таком формате вам не нужен зарубежный брокер, статус квалифицированного инвестора и долларовый счёт — достаточно криптокошелька и доступа к бирже. Порог входа начинается от нескольких десятков долларов, а торговля идёт круглосуточно и не зависит от американской сессии.

Подключить бота можно за несколько действий. Вы заводите аккаунт на криптобирже и через API (программный интерфейс, по которому бот получает право торговать от вашего имени) связываете его с нашей платформой. После этого бот берёт готовый пресет — стратегию, которую собрал наш эксперт и заранее проверил на бэктесте (прогоне по прошлым котировкам актива) — и совершает сделки с синтетическими акциями вместо вас.

Главное отличие от простого удержания в том, что бот реагирует на движение цены в обе стороны. Он умеет зарабатывать и на росте, и на падении, поэтому меньше зависит от того, куда пойдёт рынок.

Что показывают цифры: удержание против ботов

Последние полгода выдались нервными: биткоин опускался ниже 60 000 долларов, криптовалюты держались в зоне страха (индекс страха и жадности колебался около 20–26 из 100), а акции повели себя по-разному. Сравним оба подхода именно на этом фоне.

Представим, что 1 января 2026 года вы собрали портфель из акций пяти компаний и вложили по 300 USDT в каждую — всего 1500 USDT.

Прошло чуть больше полугода. Посчитаем, сколько вы получили бы, если бы продали акции прямо сейчас.

Убыток составил бы −163 USDT (−11%): 1500 USDT превратились бы в 1337. В плюс вышла лишь одна позиция, а портфель в целом просел.

↑ NVDA (Nvidia, чипы и искусственный интеллект) +13%

↓ MSFT (Microsoft, программное обеспечение и облачные сервисы) −19,5%

↓ TSLA (Tesla, электромобили) −9%

↓ MSTR (Strategy, бывшая MicroStrategy — компания, которая держит биткоин на балансе) −37%

↓ HOOD (Robinhood, брокерское приложение) −2%

Теперь посмотрим, что произошло бы, если бы вместо покупки акций вы запустили на каждую бумагу торгового бота — на те же 300 USDT на каждого.

Прибыль составила бы +132 USDT (+9%): 1500 USDT превратились бы в 1632. Все пять ботов вышли в плюс.

Разница между двумя подходами составила 300 USDT в пользу ботов.

За полгода с небольшим простое удержание этих пяти акций увело портфель в минус на 11 процентов. Провалы Microsoft и особенно Strategy перевесили общий результат, и один растущий актив не спас портфель. С ботами картина другая: в плюсе оказались все пять позиций и весь портфель, потому что боты торговали на движении цены и не зависели от общего направления рынка.

С чего начать

Начать можно за три шага. Сначала вы заводите аккаунт на криптобирже, затем подключаете его к платформе по API, после чего выбираете готовый пресет под нужную nорговую пару. Стратегия уже собрана и проверена на истории, поэтому дальше бот торгует за вас.

Доходность на исторических данных не гарантирует такого же результата в будущем: рынок меняется, и любая торговля сопряжена с риском потерь.