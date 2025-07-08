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    • Торгуйте xStocks на Bybit: токенизированные акции для алготрейдеров
    Дата публикации: 08.07.2025
    Время на чтение: 6 минут(ы)
    Дата: 08.07.2025
    Чтение:: 6 минут(ы)
    Просмотры: 245

    Торгуйте xStocks на Bybit: токенизированные акции для алготрейдеров

    Забудьте про брокерские счета! Bybit представляет xStocks — токенизированные акции, которые повторяют цену реальных акций компаний, таких как Tesla, Apple и Nvidia, но торгуются в удобном криптоформате.

    Что такое xStocks на Bybit?

    xStocks — это токены, привязанные 1:1 к стоимости реальных акций. Они выпущены на блокчейне Solana через Backed Finance и доступны для торговли на платформе Bybit.

    Ключевые особенности:

    • Торговля с USDT: xStocks торгуются как обычные криптопары.

    • Точное отслеживание: Цены синхронизированы с базовыми активами через оракулы Chainlink.

    • Спот и маржинальная торговля: Гибкость для любых стратегий.

    • Круглосуточный доступ: Торгуйте 24/7 без привязки к сессиям NYSE/NASDAQ.

    Почему xStocks — находка для алготрейдеров?

    • Диверсификация: Добавьте акции в криптопортфель для сбалансированных стратегий.

    • Торговля без остановок: Используйте возможности рынка в любое время.

    • Интеграция с API Bybit: Подключайте торговых ботов для автоматизации.

    • Простой доступ: Стандартная верификация на бирже.

    Бэктесты xStocks. Как протестировать стратегии?

    Перед реальными сделками обязательно проводите бэктесты. Вот краткий обзор поведения ключевых активов xStocks (гипотетические данные на июль 2025):

    • COINX (Coinbase): Чувствителен к настроениям крипторынка, высокая волатильность при скачках BTC/ETH.

    • NVDAX (NVIDIA): Коррелирует с техсектором, реагирует на новости об ИИ и чипах.

    • CRCLX (Circle): Привязан к трендам стейблкоинов, низкая волатильность, стабильный рост.

    • APPLX (Apple): Надёжный актив, чувствителен к анонсам продуктов и отчётам.

    • HOODX (Robinhood): Волатилен при всплесках розничной торговли, следите за соцсетями.

    • METAX (Meta): Зависит от новостей об AR/VR и рекламе, хорош для трендовых ботов.

    • GOOGLX (Google): Стабилен, но реагирует на регуляторные новости и ИИ.

    • AMZNX (Amazon): Привязан к трендам e-commerce и облачных сервисов, активен на отчётах.

    • TSLAX (Tesla): Высокая волатильность, идеален для импульсных стратегий.

    • MCDX (McDonald’s): Защитный актив, низкая волатильность, подходит для консервативных алго.

    Делимся настройкой для примера отработки по данным активам (Аккуратно! Настройка тестовая! Просто изучите результаты теста и действуйте в соответствии с вашим опытом и знаниями!)

    Стоит ли торговать xStocks?

    Токенизированные акции сочетают волатильность крипторынка с фундаментальными факторами традиционных активов. Это открывает новые горизонты для алготрейдеров, но требует тщательного тестирования. Если ваши боты уже приносят прибыль в крипте, попробуйте их на xStocks!

    Готовы присоединиться?

    Изучайте активы, проводите бэктесты и следите за новостями рынка. xStocks уже доступны на Bybit — начинайте тестировать сегодня!

    Внимание: торгуйте с умом!

    Криптовалюты и токенизированные активы стремительно входят в нашу жизнь, но несут высокие риски. xStocks следуют за реальными акциями, но подвержены колебаниям крипторынка и рискам платформы. Всегда проверяйте стратегии на бэктестах, следите за новостями и не завышайте риски. Будьте внимательны, изучайте рынок и торгуйте с чётким планом!

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