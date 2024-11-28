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    • Veles Blogger — Делитесь своим опытом и зарабатывайте!
    Дата публикации: 28.11.2024
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 28.11.2024
    Чтение:: 2 минут(ы)
    Просмотры: 27

    Veles Blogger — Делитесь своим опытом и зарабатывайте!

    В честь трехлетия Veles мы открываем конкурс для самых креативных! 

    Veles Blogger — это уникальная возможность рассказать свою историю и получить награду. Ваш опыт — это вдохновение для других и ваш путь к успеху вместе с нами!

    Условия конкурса

    1. Запишите короткое видео (до 30 секунд) о вашем опыте торговли на платформе Veles.

    2. Поделитесь, как Veles помогает вам достигать целей или улучшать свои стратегии.

    3. Загрузите видео на Google Диск и отправьте ссылку через специальную форму.

    Важно: отправляя ролик, вы даете согласие на его использование в рекламных материалах Veles. Это ваш шанс не только получить награду, но и стать лицом нашего бренда!

    Призы для участников

    Расскажите свою историю, вдохновите других и получите инструменты для еще более успешной торговли!

    Сроки проведения

    Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а результаты мы объявим до 31 декабря.


    Делитесь, вдохновляйте и побеждайте вместе с Veles!

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