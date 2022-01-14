Рассказываем как себя вести, чтобы заработать с Veles

Начнем с простого ― с простого определения трейдинга. Если не вдаваться в детали, то трейдинг – умение зарабатывать на движении цены актива. В целом на первых порах этого знания и наших правил вам будет достаточно, чтобы сделать свои первые шаги в этом большом и сложном мире трейдинга криптовалют.

Поплыли дальше? Курс в инвестиции! 🚀 А правило такое

Тут никаких гениальных мыслей, все просто – не откладывайте трейдинг и инвестиции в дальний ящик, если вы все-таки решили окунуться в пучину бирж и криптовалют.И даже маленький депозит не повод откладывать старт, мы бы сказали что это даже лучше: на небольшом депозите вы сможете научиться торговать, а значит при появлении больших средств вам не придется нести убытки (ну точней нести из меньше).

Итак, продолжим одним из самых важных правил🔥Не стоит отклоняться от выбранной торговой стратегии.

Это значит, что вступая в процесс трейдинга, вы определяете для себя систему рабочего процесса: сколько будете выводить на каждую сделку, при какой прибыли будете закрывать сделку и какой убыток для вас приемлем. Помимо всего прочего вам необходимо решить торгуете вы по тренду (лонг) или против (шорт), а также назначить сроки инвестирования.

Конечно, всегда есть ощущение, что вам система не нужна и большинство вопросов вы в состоянии решить по ходу, после открытия сделки. Но в действительности, отсутствие торговой стратегии превратит ваш трейдинг в хаос + обнуление депозита 😳

Третье правило успешного трейдинга –дисциплинированность 📆

Как вы можете догадаться дисциплинированность и системность находятся близко друг к другу, недостаточно просто сформировать торговую стратегию, нужно планомерно ее придерживаться из раза в раз изо дня в день.

Да-да, каждый день вы должны выделять время на трейдинг, даже если это не основная ваша деятельность. Если же вы решили уйти в трейдинг с головой, вам придется приложить максимум усилий и времени, ведь по сути, это тот же бизнес с нуля, так что соберётесь, а то ничего не получится 🥶

Двигаемся от дисциплины в сторону четвертого правила –учись управлять 💵 капиталом.

Один из базовых советов для трейдеров ― разграничивайте деньги. Лучше всего часть заработанных денег выводить, а часть оставлять на счете, увеличивая свой депозит и потенциальную прибыль. Конечно, соотношение выводимых и депозитных денег вы можете определять сами, но мы бы посоветовали делить прибыль 50/50.

Тут надо добавить, что прибыль все-таки лучше выводить, в противном случае деньги на депозите смешаются и вы начнете торговать на деньги, которые должны были давно вывести из оборота.

Никогда не забывай о важном правиле трейдинга –не надо бояться убытков 📉

Вообще, необходимо понимать, что убытки это часть торгового процесса. Бояться их не стоит, а вот анализировать и делать выводы после – определенно хорошая идея.

Очень часто именно убытки тушат запал трейдеров-новичков, но в действительности, если за первый год торговли вы смогли удержать свой депозит на том же уровне – это просто отличный результат!

А что в итоге?

Следуйте всем описанным выше правилам, старайтесь ну и, конечно, заручитесь нашей поддержкой – к вам на помощь придут наши торговые боты Veles.

Veles ― простая и удобная платформа для создания ботов на криптовалютном рынке для тех, кто хочет торговать, но не имеет возможности или желания тратить на это все свободное время. Наши боты дисциплинированны и обязательны. У них нет эмоций, нервов, жадности и усталости, в отличие от человека, они всегда спокойны и беспристрастны. Боты VELES будут повторять заложенный в них цикл изо дня в день и не сойдут с маршрута.

Никогда не откладывайте, если решили начать заниматься трейдингом, придерживайтесь системы, будьте дисциплинированными и не бойтесь неудач и присоединяйтесь к Veles!