Розповідаємо як поводитися, щоб заробити з Veles

Почнемо з простого - з простого визначення трейдингу. Якщо не вдаватися в деталі, то трейдинг - уміння заробляти на русі ціни активу. Загалом на перших порах цього знання і наших правил вам буде достатньо, щоб зробити свої перші кроки в цьому великому і складному світі трейдингу криптовалют.

Попливли далі? Курс в інвестиції! 🚀 А правило таке: починайте торгувати та інвестувати якомога раніше.

Тут жодних геніальних думок, все просто - не відкладайте трейдинг та інвестиції в довгу шухляду, якщо ви все ж таки вирішили зануритися в безодню бірж і криптовалют.

І навіть маленький депозит не привід відкладати старт, ми б сказали, що це навіть краще: на невеликому депозиті ви зможете навчитися торгувати, а отже, з появою більших коштів вам не доведеться зазнавати збитків (ну, точніше, зазнавати менших).

Отже, продовжимо одним з найважливіших правил🔥Не варто відхилятися від обраної торгової стратегії.**

Це означає, що вступаючи в процес трейдингу, ви визначаєте для себе систему робочого процесу: скільки виводитимете на кожну угоду, за якого прибутку закриватимете угоду і який збиток для вас прийнятний. Крім усього іншого, вам необхідно вирішити, торгуєте ви за трендом (лонг) або проти (шорт), а також призначити терміни інвестування.

Звичайно, завжди є відчуття, що вам система не потрібна і більшість питань ви в змозі вирішити по ходу, після відкриття угоди. Але насправді, відсутність торгової стратегії перетворить ваш трейдинг на хаос + обнулення депозиту 😳

Третє правило успішного трейдингу - дисциплінованість 📆

Як ви можете здогадатися, дисциплінованість і системність знаходяться близько один до одного, недостатньо просто сформувати торгову стратегію, потрібно планомірно її дотримуватися з разу в раз день у день.

Так-так, кожен день ви повинні виділяти час на трейдинг, навіть якщо це не основна ваша діяльність. Якщо ж ви вирішили піти в трейдинг з головою, вам доведеться докласти максимум зусиль і часу, адже по суті, це той самий бізнес з нуля, тож зберіться, а то нічого не вийде 🥶

Рухаємося від дисципліни в бік четвертого правила - вчися керувати 💵 капіталом.

Одна з базових порад для трейдерів - розмежовуйте гроші. Найкраще частину зароблених грошей виводити, а частину залишати на рахунку, збільшуючи свій депозит і потенційний прибуток. Звичайно, співвідношення виведених і депозитних грошей ви можете визначати самі, але ми б порадили ділити прибуток 50/50.

Тут треба додати, що прибуток усе-таки краще виводити, інакше гроші на депозиті змішаються, і ви почнете торгувати на гроші, які мали давно вивести з обороту.

Ніколи не забувай про важливе правило трейдингу - не треба боятися збитків 📉.

Взагалі, необхідно розуміти, що збитки це частина торгового процесу. Боятися їх не варто, а ось аналізувати і робити висновки після - безумовно хороша ідея.

Дуже часто саме збитки гасять запал трейдерів-новачків, але насправді, якщо за перший рік торгівлі ви змогли утримати свій депозит на тому ж рівні - це просто чудовий результат!

А що в підсумку?

Дотримуйтесь усіх описаних вище правил, старайтеся ну і, звичайно, заручіться нашою підтримкою - до вас на допомогу прийдуть наші торгові боти Veles.

Veles - проста і зручна платформа для створення ботів на криптовалютному ринку для тих, хто хоче торгувати, але не має можливості або бажання витрачати на це весь вільний час. Наші боти дисципліновані та обов’язкові. У них немає емоцій, нервів, жадібності та втоми, на відміну від людини, вони завжди спокійні та неупереджені. Боти VELES повторюватимуть закладений у них цикл день у день і не зійдуть з маршруту. Ніколи не відкладайте, якщо вирішили почати займатися трейдингом, дотримуйтеся системи, будьте дисциплінованими та не бійтеся невдач і приєднуйтесь до Veles!