BUMS - очікувана дата лістингу та аірдроп
Міні-додаток Bums у соціальній мережі Telegram став доволі популярним серед великої кількості користувачів, оскільки він містить прості та водночас цікаві, багаторівневі ігрові механіки у вигляді поліпшення персонажа та проходження різноманітних квестів. У цій статті розберемо проєкт, а також його аірдроп і лістинг, що наближаються.
Гра BUMS - огляд проєкту
Гра BUMS являє собою унікальний блокчейн-проект. Це проєкт сектору Play-to-Earn (грай і заробляй), в якому є захоплююча ігрова екосистема з можливістю після TGE отримати токени проєкту. Основна суть гри полягає в поліпшенні рівня ігрового персонажа через різні ігрові можливості:
-
При використанні вже всім знайомої механіки тапання по персонажу можна отримувати ігрову валюту, розмір якої залежить від рівня апгрейду персонажа.
-
Збільшити добування ігрових монет можна за допомогою апгрейд центру.
-
Виконання різних квестів і соціальних завдань (підписки/репости/реакції/перегляди матеріалів).
-
Запрошення рефералів - у грі є реферальна система, що дає змогу заробляти додаткову ігрову валюту як бонус за запрошення учасників.
-
Пасивний видобуток - за певну кількість Telegram stars можна придбати auto tap на термін від 1 до 72 годин. Ця система дає змогу добувати валюту без участі гравця.
-
Взаємодія з блокчейном - за здійснення транзакції на блокчейні TON також нараховується ігрова валюта.
Коли відбудеться лістинг BUMS
Дата лістингу токенів BUMS стане ключовою подією для всіх учасників проєкту. За офіційною інформацією, опублікованою командою проєкту у своєму Telegram-каналі в листопаді 2024 року, TGE, аірдроп і лістинг планують здійснити впродовж 1 кварталу (січень, лютий, березень) 2025 року, це відкриє нові можливості для гравців, трейдерів та інвесторів. Більш точна інформація про час і місце лістингу буде оголошена на офіційних каналах проєкту.
Коли відбудеться аірдроп BUMS
Аірдроп BUMS є унікальною можливістю для користувачів отримати токени безкоштовно. Планується, що він відбудеться незадовго до лістингу, тобто також орієнтовно в 1 кварталі 2025 року. Основні критерії для отримання аірдропу вже були оголошені в Telegram-каналі - рівень персонажа, кількість рефералів і внесок у гру. Слідкуйте за офіційними анонсами, щоб не упустити ключові деталі розподілу токенів BUMS.
Які біржі можуть провести лістинг BUMS
Наразі (грудень 2024 року) немає офіційної інформації про партнерства з біржами, на яких буде проводитися лістинг Bums, проте з високою ймовірністю він буде проведений на популярних біржах, які вже підтримують подібні ігрові проєкти Telegram екосистеми. Серед потенційних платформ для лістингу можна виділити такі:
Ці біржі відомі своєю активною участю в підтримці перспективних ігрових токенів і надають користувачам широкий вибір інструментів для торгівлі.
Підготовка до лістингу BUMS
Для того щоб узяти участь у лістингу і почати торгівлю токенами BUMS, необхідно:
1. Зареєструватися на одній з бірж, на якій буде проводитися лістинг проєкту.
2. Пройти процес верифікації особистості (KYC).
3. Поповнити баланс акаунта, використовуючи фіатні гроші або криптовалюту/внести токени BUMS на акаунт.
4. Дочекатися дати лістингу і придбати токени на старті торгів/продати токени, отримані аірдропом або залишити для довгострокового зберігання.
Ці дії дадуть вам змогу стати одним із перших учасників ринку BUMS і отримати максимальну вигоду.
Скільки можна буде заробити на BUMS
Потенційний дохід від аірдропу токенів BUMS залежить від безлічі факторів:
-
Початкова ціна токена. Зазвичай під час лістингу вартість активу через підвищену волатильність і ажіотаж сильно коливається за короткі терміни.
-
Зростання популярності проєкту. Що більше користувачів залучається до гри і загалом дізнаються про проєкт, то вищий попит на токени.
-
Утиліті (застосування). Команда проєкту вже заявила, що після лістингу токен матиме практичне застосування всередині гри, це може викликати підвищення його цінності та вартості.
-
Ринок. Вплив загальної ринкової ситуації на криптовалюти також відіграє значущу роль.
Якщо розглядати можливості заробітку на лістингу Bums, крім отримання аірдропу від проєкту, то можна скористатися високоефективною торговельною стратегією short-spot для торгівлі лістингів на споті за допомогою криптоботів Veles Finance.
Висновок
BUMS - це перспективний проєкт, який привертає увагу як геймерів, так і інвесторів. Поєднання унікальної ігрової концепції та наявність у майбутньому свого токена робить його чудовим кандидатом для інвестицій. Лістинг і аірдроп - це важливі етапи в розвитку проєкту, які надають користувачам можливість заробити і підтримати інноваційний продукт.
Запитання, які часто ставлять
1. Коли точно відбудеться лістинг BUMS?
Точна дата поки невідома, її буде оголошено на офіційних каналах проєкту в першому кварталі 2025 року.
2. Які критерії для отримання аірдропу?
Команда озвучила 3 основні критерії для отримання аірдропу: рівень персонажа, кількість рефералів і внесок у гру.
3. Які біржі підтримають лістинг?
Анонсів від бірж і проєкту з приводу лістингу ще не було, імовірно, він пройде на таких біржах - Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX
4. Чи потрібна верифікація для участі в лістингу?
Так, більшість бірж вимагають пройти процес KYC для здійснення торгових операцій і депозиту/виведення коштів.
5. Чи можна заробити на лістингу без участі в аірдропі?
Так, ви можете заробити не тільки завдяки участі в аірдропі токенів, а й за допомогою торгівлі криптоботами за стратегією short-spot.