BUMS - очікувана дата лістингу та аірдроп
BUMS - очікувана дата лістингу та аірдроп

Міні-додаток Bums у соціальній мережі Telegram став доволі популярним серед великої кількості користувачів, оскільки він містить прості та водночас цікаві, багаторівневі ігрові механіки у вигляді поліпшення персонажа та проходження різноманітних квестів. У цій статті розберемо проєкт, а також його аірдроп і лістинг, що наближаються.

Гра BUMS - огляд проєкту

Гра BUMS являє собою унікальний блокчейн-проект. Це проєкт сектору Play-to-Earn (грай і заробляй), в якому є захоплююча ігрова екосистема з можливістю після TGE отримати токени проєкту. Основна суть гри полягає в поліпшенні рівня ігрового персонажа через різні ігрові можливості:

  • При використанні вже всім знайомої механіки тапання по персонажу можна отримувати ігрову валюту, розмір якої залежить від рівня апгрейду персонажа.

  • Збільшити добування ігрових монет можна за допомогою апгрейд центру.

  • Виконання різних квестів і соціальних завдань (підписки/репости/реакції/перегляди матеріалів).

  • Запрошення рефералів - у грі є реферальна система, що дає змогу заробляти додаткову ігрову валюту як бонус за запрошення учасників.

  • Пасивний видобуток - за певну кількість Telegram stars можна придбати auto tap на термін від 1 до 72 годин. Ця система дає змогу добувати валюту без участі гравця.

  • Взаємодія з блокчейном - за здійснення транзакції на блокчейні TON також нараховується ігрова валюта.

Коли відбудеться лістинг BUMS

Дата лістингу токенів BUMS стане ключовою подією для всіх учасників проєкту. За офіційною інформацією, опублікованою командою проєкту у своєму Telegram-каналі в листопаді 2024 року, TGE, аірдроп і лістинг планують здійснити впродовж 1 кварталу (січень, лютий, березень) 2025 року, це відкриє нові можливості для гравців, трейдерів та інвесторів. Більш точна інформація про час і місце лістингу буде оголошена на офіційних каналах проєкту.

Коли відбудеться аірдроп BUMS

Аірдроп BUMS є унікальною можливістю для користувачів отримати токени безкоштовно. Планується, що він відбудеться незадовго до лістингу, тобто також орієнтовно в 1 кварталі 2025 року. Основні критерії для отримання аірдропу вже були оголошені в Telegram-каналі - рівень персонажа, кількість рефералів і внесок у гру. Слідкуйте за офіційними анонсами, щоб не упустити ключові деталі розподілу токенів BUMS.

Які біржі можуть провести лістинг BUMS

Наразі (грудень 2024 року) немає офіційної інформації про партнерства з біржами, на яких буде проводитися лістинг Bums, проте з високою ймовірністю він буде проведений на популярних біржах, які вже підтримують подібні ігрові проєкти Telegram екосистеми. Серед потенційних платформ для лістингу можна виділити такі:

Ці біржі відомі своєю активною участю в підтримці перспективних ігрових токенів і надають користувачам широкий вибір інструментів для торгівлі.

Підготовка до лістингу BUMS

Для того щоб узяти участь у лістингу і почати торгівлю токенами BUMS, необхідно:

1. Зареєструватися на одній з бірж, на якій буде проводитися лістинг проєкту.

2. Пройти процес верифікації особистості (KYC).

3. Поповнити баланс акаунта, використовуючи фіатні гроші або криптовалюту/внести токени BUMS на акаунт.

4. Дочекатися дати лістингу і придбати токени на старті торгів/продати токени, отримані аірдропом або залишити для довгострокового зберігання.

Ці дії дадуть вам змогу стати одним із перших учасників ринку BUMS і отримати максимальну вигоду.

Скільки можна буде заробити на BUMS

Потенційний дохід від аірдропу токенів BUMS залежить від безлічі факторів:

  • Початкова ціна токена. Зазвичай під час лістингу вартість активу через підвищену волатильність і ажіотаж сильно коливається за короткі терміни.

  • Зростання популярності проєкту. Що більше користувачів залучається до гри і загалом дізнаються про проєкт, то вищий попит на токени.

  • Утиліті (застосування). Команда проєкту вже заявила, що після лістингу токен матиме практичне застосування всередині гри, це може викликати підвищення його цінності та вартості.

  • Ринок. Вплив загальної ринкової ситуації на криптовалюти також відіграє значущу роль.

Якщо розглядати можливості заробітку на лістингу Bums, крім отримання аірдропу від проєкту, то можна скористатися високоефективною торговельною стратегією short-spot для торгівлі лістингів на споті за допомогою криптоботів Veles Finance.

Висновок

BUMS - це перспективний проєкт, який привертає увагу як геймерів, так і інвесторів. Поєднання унікальної ігрової концепції та наявність у майбутньому свого токена робить його чудовим кандидатом для інвестицій. Лістинг і аірдроп - це важливі етапи в розвитку проєкту, які надають користувачам можливість заробити і підтримати інноваційний продукт.

Запитання, які часто ставлять

1. Коли точно відбудеться лістинг BUMS?

Точна дата поки невідома, її буде оголошено на офіційних каналах проєкту в першому кварталі 2025 року.

2. Які критерії для отримання аірдропу?

Команда озвучила 3 основні критерії для отримання аірдропу: рівень персонажа, кількість рефералів і внесок у гру.

3. Які біржі підтримають лістинг?

Анонсів від бірж і проєкту з приводу лістингу ще не було, імовірно, він пройде на таких біржах - Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX

4. Чи потрібна верифікація для участі в лістингу?

Так, більшість бірж вимагають пройти процес KYC для здійснення торгових операцій і депозиту/виведення коштів.

5. Чи можна заробити на лістингу без участі в аірдропі?

Так, ви можете заробити не тільки завдяки участі в аірдропі токенів, а й за допомогою торгівлі криптоботами за стратегією short-spot.

Цифрова валюта