BUMS - очікувана дата лістингу та аірдроп

Міні-додаток Bums у соціальній мережі Telegram став доволі популярним серед великої кількості користувачів, оскільки він містить прості та водночас цікаві, багаторівневі ігрові механіки у вигляді поліпшення персонажа та проходження різноманітних квестів. У цій статті розберемо проєкт, а також його аірдроп і лістинг, що наближаються.

Гра BUMS - огляд проєкту

Гра BUMS являє собою унікальний блокчейн-проект. Це проєкт сектору Play-to-Earn (грай і заробляй), в якому є захоплююча ігрова екосистема з можливістю після TGE отримати токени проєкту. Основна суть гри полягає в поліпшенні рівня ігрового персонажа через різні ігрові можливості:

При використанні вже всім знайомої механіки тапання по персонажу можна отримувати ігрову валюту, розмір якої залежить від рівня апгрейду персонажа.

Збільшити добування ігрових монет можна за допомогою апгрейд центру.

Виконання різних квестів і соціальних завдань (підписки/репости/реакції/перегляди матеріалів).

Запрошення рефералів - у грі є реферальна система, що дає змогу заробляти додаткову ігрову валюту як бонус за запрошення учасників.

Пасивний видобуток - за певну кількість Telegram stars можна придбати auto tap на термін від 1 до 72 годин. Ця система дає змогу добувати валюту без участі гравця.

Взаємодія з блокчейном - за здійснення транзакції на блокчейні TON також нараховується ігрова валюта.

Коли відбудеться лістинг BUMS

Дата лістингу токенів BUMS стане ключовою подією для всіх учасників проєкту. За офіційною інформацією, опублікованою командою проєкту у своєму Telegram-каналі в листопаді 2024 року, TGE, аірдроп і лістинг планують здійснити впродовж 1 кварталу (січень, лютий, березень) 2025 року, це відкриє нові можливості для гравців, трейдерів та інвесторів. Більш точна інформація про час і місце лістингу буде оголошена на офіційних каналах проєкту.

Коли відбудеться аірдроп BUMS

Аірдроп BUMS є унікальною можливістю для користувачів отримати токени безкоштовно. Планується, що він відбудеться незадовго до лістингу, тобто також орієнтовно в 1 кварталі 2025 року. Основні критерії для отримання аірдропу вже були оголошені в Telegram-каналі - рівень персонажа, кількість рефералів і внесок у гру. Слідкуйте за офіційними анонсами, щоб не упустити ключові деталі розподілу токенів BUMS.

Які біржі можуть провести лістинг BUMS

Наразі (грудень 2024 року) немає офіційної інформації про партнерства з біржами, на яких буде проводитися лістинг Bums, проте з високою ймовірністю він буде проведений на популярних біржах, які вже підтримують подібні ігрові проєкти Telegram екосистеми. Серед потенційних платформ для лістингу можна виділити такі:

Ці біржі відомі своєю активною участю в підтримці перспективних ігрових токенів і надають користувачам широкий вибір інструментів для торгівлі.

Підготовка до лістингу BUMS

Для того щоб узяти участь у лістингу і почати торгівлю токенами BUMS, необхідно:

1. Зареєструватися на одній з бірж, на якій буде проводитися лістинг проєкту.

2. Пройти процес верифікації особистості (KYC).

3. Поповнити баланс акаунта, використовуючи фіатні гроші або криптовалюту/внести токени BUMS на акаунт.

4. Дочекатися дати лістингу і придбати токени на старті торгів/продати токени, отримані аірдропом або залишити для довгострокового зберігання.

Ці дії дадуть вам змогу стати одним із перших учасників ринку BUMS і отримати максимальну вигоду.

Скільки можна буде заробити на BUMS

Потенційний дохід від аірдропу токенів BUMS залежить від безлічі факторів:

Початкова ціна токена. Зазвичай під час лістингу вартість активу через підвищену волатильність і ажіотаж сильно коливається за короткі терміни.

Зростання популярності проєкту. Що більше користувачів залучається до гри і загалом дізнаються про проєкт, то вищий попит на токени.

Утиліті (застосування). Команда проєкту вже заявила, що після лістингу токен матиме практичне застосування всередині гри, це може викликати підвищення його цінності та вартості.

Ринок. Вплив загальної ринкової ситуації на криптовалюти також відіграє значущу роль.

Якщо розглядати можливості заробітку на лістингу Bums, крім отримання аірдропу від проєкту, то можна скористатися високоефективною торговельною стратегією short-spot для торгівлі лістингів на споті за допомогою криптоботів Veles Finance.

Висновок

BUMS - це перспективний проєкт, який привертає увагу як геймерів, так і інвесторів. Поєднання унікальної ігрової концепції та наявність у майбутньому свого токена робить його чудовим кандидатом для інвестицій. Лістинг і аірдроп - це важливі етапи в розвитку проєкту, які надають користувачам можливість заробити і підтримати інноваційний продукт.

Запитання, які часто ставлять

1. Коли точно відбудеться лістинг BUMS?

Точна дата поки невідома, її буде оголошено на офіційних каналах проєкту в першому кварталі 2025 року.

2. Які критерії для отримання аірдропу?

Команда озвучила 3 основні критерії для отримання аірдропу: рівень персонажа, кількість рефералів і внесок у гру.

3. Які біржі підтримають лістинг?

Анонсів від бірж і проєкту з приводу лістингу ще не було, імовірно, він пройде на таких біржах - Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX

4. Чи потрібна верифікація для участі в лістингу?

Так, більшість бірж вимагають пройти процес KYC для здійснення торгових операцій і депозиту/виведення коштів.

5. Чи можна заробити на лістингу без участі в аірдропі?

Так, ви можете заробити не тільки завдяки участі в аірдропі токенів, а й за допомогою торгівлі криптоботами за стратегією short-spot.