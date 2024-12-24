BUMS - ожидаемая дата листинга и аирдроп

Мини приложение Bums в социальной сети Telegram стало достаточно популярным среди большого количества пользователей, поскольку оно содержит простые и в тоже время интересные, многоуровневые игровые механики в виде улучшения персонажа и прохождения различных квестов. В данной статье разберем проект, а также его приближающиеся аирдроп и листинг.

Игра BUMS - обзор проекта

Игра BUMS представляет собой уникальный блокчейн-проект. Это проект сектора Play-to-Earn (играй и зарабатывай), в котором есть захватывающая игровая экосистема с возможностью после TGE получить токены проекта. Основная суть игры заключается в улучшении уровня игрового персонажа через различные игровые возможности:

При использовании уже всем знакомой механики тапания по персонажу можно получать игровую валюту, размер которой зависит от уровня апгрейда персонажа.

Увеличить добывание игровых монет можно с помощью апгрейд центра.

Выполнение различных квестов и социальных заданий (подписки/репосты/реакции/просмотры материалов).

Приглашение рефералов – в игре есть реферальная система, позволяющая зарабатывать дополнительную игровую валюту в качестве бонуса за приглашение участников.

Пассивная добыча – за определенное количество Telegram stars можно приобрести auto tap на срок от 1 до 72 часов. Эта система позволяет добывать валюту без участия игрока.

Взаимодействие с блокчейном – за совершение транзакции на блокчейне TON также начисляется игровая валюта.

Когда состоится листинг BUMS

Дата листинга токенов BUMS станет ключевым событием для всех участников проекта. По официальной информации, опубликованной командой проекта в своем Telegram канале в ноябре 2024 года, TGE, аирдроп и листинг планируются осуществить в течение 1 квартала (январь, февраль, март) 2025 года, это откроет новые возможности для игроков, трейдеров и инвесторов. Более точная информация о времени и месте листинга будет объявлена на официальных каналах проекта.

Когда состоится аирдроп BUMS

Аирдроп BUMS является уникальной возможностью для пользователей получить токены бесплатно. Планируется, что он пройдет незадолго до листинга, то есть также ориентировочно в 1 квартале 2025 года. Основные критерии для получения аирдропа уже были объявлены в Telegram канале – уровень персонажа, количество рефералов и вклад в игру. Следите за официальными анонсами, чтобы не упустить ключевые детали распределения токенов BUMS.

Какие биржи могут провести листинг BUMS

На данный момент (декабрь 2024 года) нет официальной информации о партнерствах с биржами, на которых будет производиться листинг Bums, однако с высокой вероятностью он будет проведен на популярных биржах, уже поддерживающих подобные игровые проекты Telegram экосистемы. Среди потенциальных платформ для листинга можно выделить следующие:

Эти биржи известны своим активным участием в поддержке перспективных игровых токенов и предоставляют пользователям широкий выбор инструментов для торговли.

Подготовка к листингу BUMS

Для того чтобы принять участие в листинге и начать торговлю токенами BUMS, необходимо:

Зарегистрироваться на одной из бирж, на которой будет проводиться листинг проекта. Пройти процесс верификации личности (KYC). Пополнить баланс аккаунта, используя фиатные деньги или криптовалюту/внести токены BUMS на аккаунт. Дождаться даты листинга и приобрести токены на старте торгов/продать токены, полученные аирдропом или оставить для долгосрочного хранения.

Эти действия позволят вам стать одним из первых участников рынка BUMS и получить максимальную выгоду.

Сколько можно будет заработать на BUMS

Потенциальный доход от аирдропа токенов BUMS зависит от множества факторов:

Начальная цена токена. Обычно во время листинга стоимость актива из-за повышенной волатильности и и ажиотажа сильно колеблется за короткие сроки.

Рост популярности проекта. Чем больше пользователей вовлекается в игру и в целом узнают о проекте, тем выше спрос на токены.

Утилити (применение). Команда проекта уже заявила, что после листинга у токена будет практическое применение внутри игры, это может вызвать повышение его ценности и стоимости.

Рынок. Влияние общей рыночной ситуации на криптовалюты также играет значимую роль.

Если рассматривать возможности заработка на листинге Bums помимо получения аирдропа от проекта, то можно воспользоваться высокоэффективной торговой стратегией short-spot для торговли листингов на споте с помощью криптоботов Veles Finance.

Заключение

BUMS — это перспективный проект, который привлекает внимание как геймеров, так и инвесторов. Сочетание уникальной игровой концепции и наличие в будущем своего токена делает его отличным кандидатом для инвестиций. Листинг и аирдроп — это важные этапы в развитии проекта, которые предоставляют пользователям возможность заработать и поддержать инновационный продукт.

Часто задаваемые вопросы

1. Когда точно состоится листинг BUMS?

Точная дата пока неизвестна, она будет объявлена на официальных каналах проекта в первом квартале 2025 года.

2. Какие критерии для получения аирдропа?

Команда озвучила 3 основных критерия для получения аирдропа: уровень персонажа, количество рефералов и вклад в игру.

3. Какие биржи поддержат листинг?

Анонсов от бирж и проекта по поводу листинга еще не было, вероятно, он пройдет на следующих биржах – Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io и BingX

4. Нужна ли верификация для участия в листинге?

Да, большинство бирж требуют пройти процесс KYC для совершения торговых операций и депозита/вывода средств.

5. Можно ли заработать на листинге без участия в аирдропе?

Да, вы можете заработать не только благодаря участию в аирдропе токенов, но и с помощью торговли криптоботами по стратегии short-spot.