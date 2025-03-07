back
  • Всі
  • Крипта з нуля
  • Свіже
  • Популярне
  • Акція
  • Новини
  • Аналітика
  • Навчання
  • Стратегії
  • Статистика Veles
    • Лістинг криптовалюти ICNT: Де і коли відбудеться?
    Дата публикации: 07.03.2025
    Время на чтение: 3 минут(ы)
    Дата: 07.03.2025
    Читання: 3 минут(ы)
    Просмотры: 16

    Лістинг криптовалюти ICNT: Де і коли відбудеться?

    На ринку криптовалют є цікавий проєкт, що має амбіції стати номером один у галузі постачання хмарних послуг. У проекту вже завершено кілька важливих етапів - об'єднання спільноти, публічний тестнет, запуск нод. Наразі команда зробила реліз запуску токена проєкту і почала процес з підготовки до швидкого лістингу.

    Що таке ICNT токен

    ICNT - це нативний токен екосистеми Impossible Cloud Network (ICN), створеної для децентралізованого зберігання даних і хмарних обчислень. Проєкт пропонує високу швидкість, надійність і безпеку зберігання без необхідності довіряти централізованим провайдерам. ICNT відіграє ключову роль у забезпеченні роботи мережі, пропонуючи винагороди за зберігання даних і підтримку інфраструктури.

    Де відбудеться лістинг монети ICNT

    Офіційний лістинг ICNT відбудеться на кількох популярних централізованих і децентралізованих криптовалютних біржах, що забезпечить зручний доступ до токена для інвесторів і трейдерів по всьому світу.

    ByBit

    Bybit - одна з провідних криптовалютних платформ зі зручним інтерфейсом, низькими комісіями і високим рівнем безпеки. Лістинг ICNT на ByBit дасть змогу трейдерам використовувати просунуті інструменти торгівлі та брати участь у програмах стейкінгу.

    KuCoin

    KuCoin - відома біржа, що підтримує широкий спектр цифрових активів. З лістингом ICNT користувачі зможуть торгувати токеном з високою ліквідністю, а також брати участь у різних програмах, таких як стейкінг і торгові конкурси.

    PancakeSwap

    PancakeSwap - найбільша децентралізована біржа (DEX) на мережі BNB Chain. ICNT на PancakeSwap дасть змогу користувачам торгувати токеном без посередників і централізованих органів, використовуючи пули ліквідності та механізми фармінгу.

    Коли планується лістинг ICNT токена

    Початкову дату лістингу на 3 березня 2025 року перенесли, тому потрібно стежити за офіційними анонсами бірж і команди проєкту. Для отримання актуальної інформації інвесторам рекомендується стежити за офіційними каналами Impossible Cloud Network, зокрема Twitter, Telegram і Medium.

    Як купити ICNT токен після лістингу

    Після офіційного лістингу ICNT можна буде придбати такими способами:

    1. На централізованих біржах (CEX): ЧерезBybitі KuCoin, зареєструвавшись, поповнивши баланс і зробивши покупку ICNT.

    2. На децентралізованій біржі (DEX): Через PancakeSwap, підключивши гаманець (MetaMask, Trust Wallet) і обмінявши токени BNB або інші на ICNT.

    3. Через P2P-платформи: Деякі платформи в майбутньому зможуть забезпечити можливість купівлі токенів ICNT безпосередньо в інших користувачів.

    Перспективи ICNT монети після лістингу

    З урахуванням активного зростання ринку хмарних технологій та інтересу до децентралізованих рішень, ICNT має хороші перспективи:

    • Зростання попиту: За рахунок застосування в екосистемі Impossible Cloud Network токен ICNT може набути широкого поширення.

    • Участь в екосистемі: Власники токенів зможуть отримувати дохід від стейкінгу та фармінгу.

    • Потенційне зростання ціни: Залежно від попиту на послуги платформи та ліквідності токена.

    Спільнота та перспективи ICNT

    Impossible Cloud Network активно розвиває свою спільноту, пропонуючи користувачам:

    • Програми винагород за активну участь в екосистемі.

    • Можливість голосування з ключових питань розвитку проекту.

    • Доступ до унікальних продуктів і сервісів, заснованих на блокчейн-технологіях.

    Висновок

    Лістинг ICNT на великих біржах відкриває нові можливості для інвесторів і користувачів екосистеми Impossible Cloud Network. Токен має високий потенціал завдяки інноваційній моделі зберігання даних і затребуваності децентралізованих рішень. Інвесторам рекомендується стежити за новинами проєкту й оцінювати можливі ризики перед купівлею токенів.

    FAQ

    1. Що являє собою проєкт Impossible Cloud Network?

    Impossible Cloud Network - це децентралізована платформа для хмарного зберігання даних і обчислень, що забезпечує високу безпеку, надійність і масштабованість.

    2. Як придбати токени ICNT після лістингу?

    Токени ICNT можна буде купити на централізованих біржах (Bybit, KuCoin) або через децентралізовані платформи (PancakeSwap) шляхом обміну на інші криптовалюти.

    3. Які основні переваги інвестування в ICNT?

    • Можливість отримувати дохід через стейкінг і фармінг.

    • Участь у розвитку децентралізованого хмарного зберігання даних.

    • Потенційне зростання вартості токена при збільшенні попиту.

    4. Які ризики пов'язані з купівлею токенів ICNT?

    Як і будь-яка криптовалюта, ICNT схильний до волатильності ринку, регуляторних ризиків і можливих змін у стратегії розвитку проєкту.

    5. Як стежити за новинами та оновленнями проекту Impossible Cloud Network?

    Для отримання актуальної інформації рекомендується підписатися на офіційні канали Impossible Cloud Network у соціальних мережах і на криптовалютних платформах.

    Теги
    $5 на баланс Veles

    Торгуйте за допомогою технологій

    • Отримайте $5 на запуск бота Отримайте $5 на запуск бота
    • Дізнайтеся, як працюють криптовалюти та торгові боти Дізнайтеся, як працюють криптовалюти та торгові боти
    • Почніть з малого та оцініть переваги Почніть з малого та оцініть переваги
    Спробувати 🔥