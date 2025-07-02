У попередній частині ми розглянули, що таке авторські стратегії від Veles і в чому їхні переваги перед іншими методами. У цій частині детально розповімо, як ці авторські стратегії запускаються через торгових ботів.

Як запустити стратегію в роботу

Запуск стратегії через Veles займає лише кілька кроків. Спочатку ви обираєте потрібну стратегію торгівлі криптовалютою з каталогу. Кожна стратегія вже містить оптимальні параметри й пройшла бектест Veles, тобто ви бачите її результати на історичних даних, а не купуєте «кота в мішку».

Після вибору стратегія автоматично зв’язується з вашою біржею через підключення API. Більше не потрібно вручну виставляти ордери, стежити за сигналами чи панікувати під час кожної зміни курсу — торговий бот із вибраною стратегією зробить усе за вас.

Запуск авторських стратегій через платформу Veles чудово підходить тим, хто хоче зануритися в алгоритмічну торгівлю без глибокого занурення в складний код або графіки. Навіть якщо ви новачок і шукаєте стратегії торгівлі криптовалютою для початківців, усе буде зрозуміло.

Огляд стратегії "Edison"

"Edison" (Едісон) — це авторська стратегія торгівлі криптовалютою, розроблена командою Veles для тих, хто хоче поєднати надійність, гнучкість і контроль. Вона названа на честь Томаса Едісона — людини, яка вірила в метод проб і помилок, і саме цей підхід ліг в основу її торгової логіки.

У серці стратегії Edison лежить використання лише сильних рівнів підтримки та опору. Бот входить у угоду, коли ціна підходить до значимого рівня й формується сигнал на розворот. Алгоритм відстежує поведінку ціни, порівнюючи її з історичними патернами й активністю покупців/продавців, тим самим мінімізуючи хибні входи. Така особливість робить її надійним інструментом у межах стратегій трейдингу криптовалют з обмеженим ризиком і високою точністю.

Для новачків стратегія Edison — відмінний старт, адже це одна з найкращих стратегій торгівлі криптовалютою для початківців: вона зрозуміла, адаптивна і не потребує глибокого занурення в технічний аналіз. Водночас досвідчені трейдери знайдуть у ній надійну базу для масштабування торгівлі чи диверсифікації ризиків.

Огляд стратегії "Newton"

"Newton" (Ньютон) — це стратегія, орієнтована на активну торгівлю з елементами шортів. Вона призначена для роботи на зниженні та чудово справляється в нестабільних ринкових умовах. Ця модель показує високі результати під час різких розворотів тренду.

Якщо ви шукаєте агресивну й динамічну стратегію торгівлі криптовалютою, яка швидко реагує на сигнали, Newton вам підійде. Також ця стратегія буде цікава тим, хто опановує трейдинг у високій волатильності.

Після запуску стратегія використовує вбудований алгоритм, що не потребує постійного контролю, а численні результати бектестів і реальної торгівлі доводять її ефективність у несприятливих фазах ринку.

А якщо зрозуміліше не стало?

Навіть якщо ви лише почали цікавитися тим, як працює бот Veles, або вперше стикаєтеся з поняттям алгоритмічна торгівля, не варто хвилюватися.

Команда підтримки Veles завжди готова допомогти. Ви можете звернутися в онлайн-чат прямо на платформі, поставити запитання через форму зворотного зв’язку чи приєднатися до Telegram-спільноти. Як ми вже згадували у попередній частині, у всіх цих каналах можна обговорити, які є стратегії в крипті, уточнити, що краще вибрати саме під ваші уподобання, отримати допомогу з підключенням до біржі та багато інших питань.

Veles не просто надає інструменти — він супроводжує кожного користувача, допомагаючи розібратися в усіх аспектах від А до Я.

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