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    • Tapcoins - коли відбудеться лістинг токена
    Дата публикации: 13.02.2025
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 13.02.2025
    Читання: 2 минут(ы)
    Просмотры: 9

    Tapcoins - коли відбудеться лістинг токена

    Наратив «тапалок» усередині соціальної мережі Telegram, як і раніше, залишається в центрі уваги користувачів, дедалі більше нових міні-застосунків відмовляються від старого підходу - тапай, щоб заробити, у бік нового і більш оптимізованого - майни, щоб заробити. Одним із таких проектів і є Tapcoins.

    Tapcoins - короткий огляд проєкту

    Tapcoins - це міні-додаток у Telegram, побудований на блокчейні TON, він поєднує в собі елементи гейміфікації, навчання у сфері криптовалют і он-чейн взаємодії. У грі є три основні механіки із заробітку ігрової валюти: тапання по екрану, пасивний майнінг і навчання.

    Де і коли відбудеться лістинг Tapcoins

    Офіційна дата лістингу токена $TAP наразі не була оголошена ні командою проекту, ні біржами. Хоча точний список бірж не було офіційно опубліковано, очікується, що $TAP буде доступний на популярних платформах, які вже проводили лістинги проєктів із цього сектора, серед них: BinanceBybitOKXHTXGate. ioBingX. Також можливий лістинг на децентралізованих біржах (DEX) на блокчейні TON - StonFi і Dedust.io.

    Прогнозована ціна Tapcoins

    Наразі неможливо оцінити капіталізацію і вартість токена на лістингу, оскільки невідомі ні токеноміка, ні загальна пропозиція токенів. Однак, з огляду на зростаючий інтерес до проєкту й активну участь спільноти, очікується, що $TAP покаже позитивну динаміку на ринку. Інвесторам рекомендується стежити за оновленнями від офіційних джерел Tapcoins і аналізувати ринкові тенденції для прийняття обґрунтованих рішень.

    Огляд екосистеми Tapcoins

    Екосистема Tapcoins пропонує різноманітні можливості для користувачів:

    • Механіка тапання: Додаток все ж вирішив зберегти цю механіку і дати можливість користувачам заробляти поінти через кліки по екрану.

    • Поліпшення характеристик: У розділі «Boosts» можна поліпшити ігрові атрибути за внутрішньоігрову валюту.

    • Щоденні завдання та комбо: Платформа регулярно оновлює завдання, даючи змогу користувачам заробляти додаткову ігрову валюту за виконання певних дій.

    • Майнінг: У розділі «Study» користувачі можуть відкривати нові карти і покращувати їх, щоб збільшувати доходи з пасивного майнінгу.

    • Lucky коди і навчання: Під час перегляду навчальних відеороликів на YouTube каналі проєкту, користувачі можуть знайти код, ввести його в поле в застосунку й отримати ігрові ключі.

    • Daily Login: При щоденному вході в гру можна отримувати додаткову винагороду, яка з кожним днем буде збільшуватися.

    • Ігровий центр: Усередині застосунку, в розділі «Lab» є безліч міні-ігор, за участь у яких також нараховуються ігрова валюта та винагороди.

    • Обопільна реферальна система: За запрошення рефералів нараховується ігрова валюта обом користувачам.

    Плани розвитку проекту

    Tapcoins планує подальше розширення своєї екосистеми, включно з:

    • Розширення списку партнерських бірж: Після початкового лістингу $TAP планується додати підтримку на інших великих криптовалютних біржах для збільшення ліквідності та доступності токена.

    • Нові ігрові механіки: Введення додаткових ігрових режимів і завдань для підвищення залученості користувачів і надання нових способів заробітку.

    • Освітні ініціативи: Розробка нових освітніх модулів і їх безкоштовне поширення у своїх соціальних мережах для поглибленого вивчення концепцій Web3 і блокчейна.

    Висновок

    Tapcoins - це проєкт, який виділяється на тлі інших тим, що об'єднує гейміфікацію і навчання у сфері Web3. З успішним лістингом токена $TAP і планами щодо подальшого розвитку, платформа має всі шанси посісти значуще місце в криптовалютній спільноті. Користувачам рекомендується брати активну участь в екосистемі Tapcoins для максимального використання пропонованих можливостей, а також стежити за всіма анонсами в офіційних джерелах проєкту, щоб не пропустити дати лістингу та аірдропу.

    Запитання, які часто ставлять

    1. Як отримати токени $TAP?

    Користувачі можуть заробляти токени $TAP, виконуючи щоденні завдання, беручи участь у комбо-активностях і запрошуючи друзів на платформу.

    2. Де можна торгувати токенами $TAP?

    Після лістингу в 2025 році, токени $TAP стануть доступні для торгівлі на декількох криптовалютних біржах. Рекомендується стежити за офіційними анонсами Tapcoins для отримання актуальної інформації про підтримувані біржі.

    3. Які плани у Tapcoins на майбутнє?

    Плани включають розширення партнерських відносин з біржами, введення нових ігрових механік і розробку освітніх ініціатив для поглибленого вивчення Web3.

    4. Як почати використовувати платформу Tapcoins?

    Для початку використання необхідно відкрити офіційний міні-додаток Tapcoins у Telegram, створити профіль і приступити до виконання доступних завдань і активностей.

    5. Чи безпечна платформа Tapcoins?

    Tapcoins побудована на блокчейні TON, що забезпечує високий рівень безпеки та прозорості. Однак користувачам завжди рекомендується дотримуватися стандартних запобіжних заходів під час роботи з криптовалютами та онлайн-платформами.

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