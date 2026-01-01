Редакция от 1 сентября 2026 года

Версия 1.0

Настоящие Дополнительные условия использования Veles Broker (далее — «Условия») являются публичной офертой VELES MIDDLE EAST – FZCO (далее — «Оператор») и регулируют использование Veles Broker.

Условия являются неотъемлемой частью Пользовательского соглашения Veles. Во всём, что прямо не урегулировано настоящими Условиями, применяется Пользовательское соглашение Veles. При противоречии между документами в части Veles Broker применяются настоящие Условия.

Принятие настоящих Условий осуществляется отдельно от регистрации на платформе Veles — при открытии Veles Broker.

ВНИМАНИЕ: Veles Broker не является самостоятельной криптовалютной биржей. Брокерский счёт Клиента является субаккаунтом в инфраструктуре Bybit в составе мастер-аккаунта Оператора. Торговые операции исполняются в инфраструктуре Bybit. Торговля цифровыми активами и деривативами, в том числе с кредитным плечом, может привести к частичной или полной потере средств.

1. Оператор и Сервис

1.1. Оператор Veles Broker — VELES MIDDLE EAST – FZCO, компания, зарегистрированная в Объединённых Арабских Эмиратах.

1.2. Оператор участвует в программе Bybit Broker и предоставляет Veles Broker через платформу Veles.

1.3. Название Veles Broker и участие Оператора в программе Bybit Broker не являются заявлением о наличии у Оператора отдельной лицензии финансового регулятора.

1.4. Полные реквизиты Оператора приведены в конце настоящих Условий.

2. Брокерский счёт и распределение функций

2.1. Для Клиента создаётся отдельный субаккаунт в инфраструктуре Bybit, входящий в мастер-аккаунт Оператора.

2.2. Брокерский счёт Veles Broker является отдельным от личного аккаунта Клиента на Bybit. Балансы, позиции, операции, настройки и статус верификации личного аккаунта Bybit не переносятся в Veles Broker.

2.3. Доступ к Брокерскому счёту осуществляется через Veles.

2.4. На стороне Bybit осуществляются, в частности:

размещение и технический учёт цифровых активов на субаккаунте;

исполнение торговых операций;

работа торгового стакана и сопоставление заявок;

применение торговых правил, лимитов и комиссий Bybit;

расчёт маржи, funding и ликвидация позиций;

иные функции биржевой инфраструктуры.

2.5. Оператор:

предоставляет интерфейс Veles;

создаёт и администрирует субаккаунт в пределах возможностей программы Bybit Broker;

передаёт распоряжения Клиента в инфраструктуру Bybit через API;

предоставляет алгоритмические инструменты;

предоставляет функциональность для инициирования пополнения и вывода;

проводит необходимые проверки и оказывает поддержку.

2.6. Оператор не ведёт отдельную от Bybit биржевую или кастодиальную инфраструктуру и не принимает торговые решения за Клиента.

2.7. Клиент понимает, что его субаккаунт является частью мастер-аккаунта Оператора. Проверка, ограничение, приостановка или блокировка мастер-аккаунта со стороны Bybit может затронуть субаккаунт Клиента независимо от действий Клиента.

2.8. Положения Пользовательского соглашения Veles о том, что Сервис не участвует в пополнении или выводе средств и не имеет доступа к операциям вывода с личных биржевых аккаунтов Пользователя, не применяются к Veles Broker в той мере, в какой они противоречат настоящим Условиям.

2.9. К торговым операциям в рамках Veles Broker применяются актуальные правила, торговые параметры и ограничения Bybit в части, относящейся к соответствующему инструменту или операции, включая правила маржинальной торговли, ликвидации, ADL, funding, делистинга и управления рисками. Клиент обязуется учитывать такие правила при использовании Veles Broker.

2.10. Перевод цифровых активов на Брокерский счёт не является оплатой таких активов Оператору и сам по себе не предоставляет Оператору право распоряжаться ими в собственных коммерческих интересах, за исключением комиссий и иных сумм, подлежащих уплате Оператору в соответствии с настоящими Условиями.

2.11. Оператор не использует цифровые активы Клиента для собственных торговых операций, предоставления займов, залога, повторного залога или финансирования собственной деятельности Оператора. Использование активов в рамках исполнения распоряжений Клиента, включая их использование в качестве маржинального обеспечения в инфраструктуре Bybit, не является собственным коммерческим использованием активов Оператором. Порядок обращения с активами на стороне Bybit определяется применимыми правилами Bybit.

3. Требования к Клиенту и ограниченные юрисдикции

3.1. Используя Veles Broker, Клиент подтверждает в течение всего срока использования Сервиса, что:

достиг возраста 18 лет либо иного возраста полной дееспособности, установленного применимым законодательством;

действует от собственного имени, в собственных интересах и использует собственные средства;

не использует Брокерский счёт для управления средствами или совершения операций в интересах третьих лиц;

предоставленные им сведения являются достоверными, полными и актуальными;

средства имеют законное происхождение;

использование Veles Broker не запрещено применимым к Клиенту законодательством;

не использует Сервис для отмывания денег, финансирования терроризма, обхода санкций, мошенничества или иной незаконной деятельности.

3.2. В соответствии с API Broker Agreement между Оператором и Bybit к Restricted Jurisdictions относятся Соединённые Штаты Америки, Корейская Народно-Демократическая Республика и Исламская Республика Иран, включая их территории и владения, а также территории, в отношении которых применяются санкции U.S. Treasury Department.

3.3. В соответствии с API Broker Agreement к Restricted Persons относятся U.S. Persons в значении применимых правил, лица и организации, включённые в санкционные списки U.S. Treasury Department (включая SDN / Blocked Persons), EU Consolidated Financial Sanctions List и UK Sanctions List, а также организации, которые на 50% или более принадлежат или контролируются лицами или организациями из указанных списков.

3.4. Veles Broker не предоставляется лицам, являющимся резидентами Объединённых Арабских Эмиратов.

3.5. Дополнительно Veles Broker не предоставляется в юрисдикциях, в которых Bybit ограничивает предоставление соответствующих услуг. Актуальный перечень определяется правилами Bybit: Service Restricted Countries — Bybit.

3.6. Оператор вправе применять дополнительные ограничения, если это необходимо для соблюдения требований Bybit, применимого законодательства, санкционных режимов, AML/CFT-требований, требований компетентных органов или внутренних процедур управления рисками.

3.7. Использование VPN, proxy, подмены геолокации или иных средств с целью обхода установленных ограничений запрещено.

3.8. Клиент обязан поддерживать предоставленные сведения в актуальном состоянии и сообщать Оператору об изменениях, которые могут повлиять на возможность использования Veles Broker, включая изменение резидентства.

3.9. Клиенту запрещается использовать Veles Broker для манипулирования рынком, включая фиктивные сделки или сделки с самим собой (wash trading), выставление заявок без намерения их исполнения (spoofing), согласованные сделки и иные действия, запрещённые правилами Bybit или применимым законодательством, а также использовать технические ошибки, сбои или особенности работы Сервиса с целью получения неправомерной выгоды.

3.10. Нарушение пункта 3.9 является основанием для ограничения операций или прекращения обслуживания в соответствии с разделом 8 настоящих Условий.

3.11. Клиент обязан обеспечивать конфиденциальность учётных данных, безопасность e-mail, устройства и средств двухфакторной аутентификации и незамедлительно уведомить Оператора при подозрении на компрометацию аккаунта, несанкционированный доступ или операцию. До получения такого уведомления Оператор вправе исходить из того, что действия, корректно подтверждённые средствами аутентификации Клиента, совершены Клиентом, если иное не следует из обстоятельств или обязательных норм применимого законодательства.

4. KYC, AML и меры Bybit

4.1. Для использования Veles Broker Клиент обязан пройти идентификацию и иные предусмотренные Оператором и/или Bybit проверки. Проверки могут проводиться с использованием Sumsub или другого специализированного провайдера.

4.2. Оператор и/или Bybit вправе в любое время запросить повторную верификацию или дополнительные сведения и документы, включая сведения о месте проживания, источнике и происхождении средств, налоговом статусе и иных обстоятельствах, необходимых для KYC/AML, санкционного контроля, предотвращения мошенничества и управления рисками.

4.3. Оператор вправе отказать в открытии Брокерского счёта, ограничить отдельные операции или прекратить обслуживание, если:

Клиент не прошёл необходимую проверку или не предоставил запрошенные сведения;

предоставленные данные являются недостоверными, неполными или противоречивыми;

выявлены санкционные, AML/CFT, fraud-, security- или иные существенные compliance-риски;

имеются признаки несанкционированного доступа или компрометации аккаунта;

этого требует Bybit, применимое законодательство или компетентный орган;

дальнейшее обслуживание создаёт для Оператора существенный правовой, compliance- или операционный риск.

4.4. До завершения проверки Оператор вправе приостановить торговлю, пополнение и/или вывод средств.

4.5. Клиент понимает и принимает, что Bybit самостоятельно применяет собственные правила, KYC/AML-процедуры, санкционные ограничения, процедуры безопасности и системы управления рисками.

4.6. В пределах своих правил и применимого законодательства Bybit вправе по собственной оценке, без предварительного согласования с Клиентом или Оператором:

отклонить или ограничить отдельную операцию;

отменить, приостановить или ограничить ордер, сделку или вывод;

временно ограничить торговлю или иные функции субаккаунта;

заморозить, удержать или ограничить доступ к цифровым активам;

запросить дополнительные документы или проверку;

приостановить или прекратить обслуживание субаккаунта;

в предусмотренных правилами Bybit случаях закрыть или ликвидировать открытые позиции.

4.7. Указанные меры могут применяться, в частности, если Bybit подозревает нарушение своих правил или применимого законодательства, санкционный или AML/CFT-риск, мошенничество, компрометацию аккаунта, недостоверность сведений о личности, местонахождении или резидентстве Клиента либо иной регуляторный, правовой, security- или операционный риск.

4.8. Решение о применении указанных мер принимается Bybit самостоятельно. Оператор не может гарантировать отмену, изменение или срок снятия ограничений, установленных Bybit.

4.9. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Оператор не несёт ответственности за убытки или ограничения доступа, непосредственно вызванные самостоятельными мерами Bybit, если такие последствия не возникли вследствие нарушения Оператором собственных обязательств, ошибки при администрировании Брокерского счёта либо иных действий Оператора, ответственность за которые не может быть исключена применимым законодательством.

4.10. Оператор вправе не раскрывать причины отказа, ограничения или проверки, если такое раскрытие запрещено законом, требованием Bybit или компетентного органа либо может препятствовать проведению проверки.

4.11. Для целей KYC/AML, санкционного контроля, предотвращения мошенничества и исполнения программы Bybit Broker необходимые данные Клиента могут передаваться Bybit, Sumsub и иным привлечённым поставщикам в соответствии с Политикой конфиденциальности Veles и применимым законодательством.

5. Пополнение, торговля и вывод

5.1. Пополнение

5.1.1. Поддерживаемые активы, сети, адреса, лимиты и иные условия пополнения указываются непосредственно в Veles Broker.

5.1.2. Клиент несёт ответственность за правильность актива, сети, адреса и иных реквизитов перевода. Отправка неподдерживаемого актива, использование неверной сети или адреса может привести к безвозвратной потере средств.

5.1.3. Оператор не гарантирует возможность восстановления ошибочно отправленных активов и вправе удержать фактические расходы, связанные с попыткой их восстановления.

5.1.4. Оператор вправе приостановить зачисление и запросить сведения о происхождении средств или отправителе.

5.2. Торговля и алгоритмические инструменты

5.2.1. Все торговые решения принимает Клиент.

5.2.2. Распоряжения формируются Клиентом самостоятельно либо алгоритмическими инструментами на основании предварительно выбранных или подтверждённых Клиентом параметров. Запуск бота означает поручение автоматически формировать и передавать распоряжения в пределах выбранной Клиентом логики без отдельного подтверждения каждой операции.

5.2.3. Все такие распоряжения считаются распоряжениями Клиента.

5.2.4. Исполнение происходит в инфраструктуре Bybit и зависит от её правил, ликвидности, торговых лимитов, состояния рынка и технических параметров инструмента.

5.2.5. Оператор не гарантирует исполнение распоряжения в конкретный момент, по ожидаемой цене, в полном объёме или без проскальзывания.

5.2.6. Готовые стратегии, пресеты, сигналы, статистика и результаты бэктестов носят информационный характер, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не гарантируют будущего результата.

5.2.7. Перечень доступных активов, торговых инструментов и рынков определяется возможностями Veles Broker и Bybit и может изменяться. Bybit вправе ограничить или прекратить поддержку отдельного актива или инструмента, включая его делистинг.

5.2.8. Если прекращение поддержки требует закрытия позиции или прекращения операций с активом, применяются правила и сроки Bybit. Оператор вправе уведомить Клиента о таких изменениях при наличии соответствующей информации и технической возможности.

5.2.9. Маршрутизация распоряжений. Veles Broker технически интегрирован с инфраструктурой Bybit. Распоряжения Клиента, совершаемые через Veles Broker, передаются для исполнения на Bybit. В рамках Veles Broker Оператор не осуществляет маршрутизацию распоряжений между несколькими независимыми торговыми площадками.

5.2.10. Клиент понимает, что цены, ликвидность, глубина рынка и иные условия исполнения на других торговых площадках могут отличаться от условий Bybit. Оператор не гарантирует, что цена исполнения конкретной операции на Bybit будет наиболее выгодной среди всех существующих торговых площадок. Настоящий пункт не ограничивает обязанности Оператора, которые не могут быть исключены применимым законодательством.

5.2.11. При остановке торгов, делистинге, изменении спецификации контракта, принудительной конвертации, settlement или иных обязательных действиях Bybit применяются фактические правила и процедуры Bybit, действующие в отношении соответствующего инструмента.

5.3. Вывод

5.3.1. Заявка на вывод создаётся через Veles Broker.

5.3.2. Для подтверждения вывода используется двухфакторная аутентификация. Оператор вправе проводить дополнительные проверки безопасности и KYC/AML-проверки в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

5.3.3. Оператор вправе приостановить вывод на период проверки, при требовании Bybit или компетентного органа, при подозрении на компрометацию аккаунта либо при иных основаниях, предусмотренных настоящими Условиями.

5.3.4. Клиент отвечает за правильность адреса и сети вывода.

5.3.5. Срок обработки корректно оформленной заявки на вывод составляет до 14 рабочих дней с момента её получения Оператором. Течение срока приостанавливается на период дополнительной KYC/AML-, security- или иной обязательной проверки, а также на период ограничений со стороны Bybit, blockchain-сети или компетентного органа. При выводе взимается сетевая комиссия, действующая для выбранной сети на момент обработки вывода. Размер комиссии может изменяться в зависимости от условий соответствующей сети.

5.3.6. В целях безопасности Оператор вправе применять дополнительные ограничения на вывод, включая временный период ожидания после изменения пароля, e-mail, телефона, 2FA или иных критически важных данных аккаунта, лимиты, дополнительное подтверждение личности или адреса вывода.

5.3.7. Заявка на вывод считается полученной Оператором после её корректного создания и прохождения предусмотренных интерфейсом обязательных подтверждений. Неполная, некорректная либо не подтверждённая заявка не считается принятой к обработке.

5.3.8. После передачи корректной blockchain-транзакции в соответствующую сеть Оператор не может гарантировать её отмену, возврат или изменение. Время фактического зачисления зависит от blockchain-сети и получающей стороны.

5.4. Ошибки учёта

5.4.1. Если вследствие технической ошибки, дублирования, некорректного отображения данных, ошибки Bybit, blockchain-сети или иного сбоя на Брокерском счёте ошибочно отражены средства, позиция, прибыль, убыток либо операция, Оператор вправе после проверки привести данные Брокерского счёта в соответствие с фактическим результатом операции.

5.4.2. Ошибочное отображение или зачисление средств не предоставляет Клиенту права требовать сохранения такого ошибочного баланса или распоряжаться суммой, которая по фактическим данным операции ему не причитается.

5.4.3. Клиент не вправе сознательно выводить, переводить, использовать для торговли либо иным образом распоряжаться средствами, о которых ему известно или при разумной осмотрительности должно быть известно, что они были зачислены или отображены ошибочно.

5.4.4. Если ошибочно зачисленные средства были использованы или выведены Клиентом, Оператор вправе потребовать возврата соответствующей суммы и, в случаях, допускаемых применимым законодательством, произвести зачёт за счёт доступного остатка на Брокерском счёте.

5.5. Учёт операций

5.5.1. Сведения о совершённых торговых операциях, цене и объёме исполнения, комиссиях, funding, ликвидации и иных биржевых событиях формируются на основании данных, полученных из инфраструктуры Bybit.

5.5.2. При расхождении между отображением в интерфейсе Veles и фактическими данными исполнения Bybit основным источником сведений об исполнении операции являются данные Bybit. Данные систем Veles используются для подтверждения действий и распоряжений Клиента, переданных через Сервис.

6. Комиссии

6.1. По состоянию на дату настоящей редакции для торговли фьючерсами в Veles Broker торговая комиссия рассчитывается от объёма исполненной сделки:

0,075% — при исполнении ордера с немедленным снятием ликвидности (taker);

— при исполнении ордера с немедленным снятием ликвидности (taker); 0,025% — при исполнении ордера с добавлением ликвидности (maker).

Актуальные размеры торговых комиссий указываются в интерфейсе Veles Broker. К конкретной операции применяется ставка, действующая в Сервисе на момент исполнения соответствующей сделки с учётом фактического типа исполнения ордера. Если ставка, указанная в настоящем пункте, отличается от актуальной ставки в интерфейсе Veles Broker, применяется ставка, действующая в Сервисе, при условии что её изменение введено в соответствии с пунктами 6.3–6.4 настоящих Условий.

6.2. Дополнительно к торговой комиссии могут применяться funding и сетевая комиссия при выводе. Размер funding и сетевой комиссии определяется условиями Bybit и соответствующей blockchain-сети на момент совершения операции.

6.3. Оператор вправе изменять собственные комиссии с уведомлением не менее чем за 30 календарных дней до вступления изменения в силу.

Если изменение необходимо вследствие изменения обязательных условий Bybit, требований применимого законодательства, компетентного органа либо иных обстоятельств, которые Оператор не может разумно контролировать, соответствующее изменение может применяться с более ранней даты.

6.4. Изменения funding, сетевых комиссий и иных параметров, устанавливаемых Bybit или blockchain-сетями, применяются с даты их изменения соответствующей стороной.

6.5. Зачёт задолженности. При наличии документально подтверждённой и подлежащей уплате задолженности Клиента перед Оператором, непосредственно возникшей в связи с использованием Veles Broker, Оператор вправе в случаях и пределах, допускаемых применимым законодательством и правилами Bybit, произвести зачёт такой задолженности за счёт доступного остатка на Брокерском счёте. По запросу Клиента Оператор вправе предоставить информацию об основании и размере произведённого зачёта в объёме, который может быть раскрыт с учётом применимого законодательства, требований компетентных органов и правил Bybit. Настоящий пункт не ограничивает право Клиента оспорить основание или размер задолженности в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящих Условий.

7. Риски и ответственность

7.1. Использование Veles Broker связано с высоким уровнем риска. Перечень рисков в настоящем разделе не является исчерпывающим.

7.2. Рыночный риск. Стоимость цифровых активов может быстро и существенно изменяться. Клиент может потерять часть или все средства, используемые для торговли.

7.3. Кредитное плечо, ликвидация, ADL и funding. Использование кредитного плеча увеличивает размер и скорость возможных убытков. При недостаточности маржи Bybit вправе принудительно закрыть позицию в соответствии со своими правилами; фактическая цена закрытия может отличаться от расчётной. Правила Bybit могут предусматривать применение страхового фонда и механизма auto-deleveraging (ADL), при котором позиция Клиента может быть полностью или частично закрыта без отдельного распоряжения Клиента. Бессрочные деривативы могут предусматривать периодические платежи funding, размер которых может существенно повлиять на результат позиции и баланс Клиента.

7.4. Проскальзывание и ликвидность. Ордер может быть исполнен по цене, отличающейся от ожидаемой, исполнен частично либо не исполнен вследствие волатильности, недостаточной ликвидности, размера позиции, технических ограничений или иных рыночных условий.

7.5. Алгоритмическая торговля, бэктесты и сторонние материалы. Боты автоматически исполняют выбранную Клиентом логику. Ошибка в настройках, сигнале, данных, API или иной технический сбой может привести к серии убыточных операций. Бэктесты, готовые стратегии, пресеты, сигналы, статистика и материалы третьих лиц основаны на исторических или иных ограниченных данных, могут содержать ошибки и не гарантируют будущего результата.

7.6. Технологический риск и безопасность. Сбои или недоступность Veles, Bybit, API, blockchain-сетей, сети Интернет, оборудования или программного обеспечения могут привести к задержке или невозможности совершения операции. Компрометация e-mail, пароля, устройства, SIM-карты, 2FA или иных средств доступа может привести к несанкционированным операциям.

7.7. Риск Bybit и структуры мастер-аккаунта. Работа Veles Broker зависит от инфраструктуры Bybit. Bybit вправе в соответствии со своими правилами и применимым законодательством изменять торговые параметры, комиссии и лимиты, приостанавливать торговлю, ввод и вывод, проводить проверки, ограничивать или блокировать субаккаунт или мастер-аккаунт, закрывать или ликвидировать позиции и применять иные меры. Такие меры могут затронуть Клиента независимо от его собственных действий. Сбои, кибератаки, неплатёжеспособность, прекращение деятельности или иные проблемы Bybit также могут привести к ограничению доступа к активам или невозможности совершения операций.

7.8. Риск стейблкоинов, blockchain-сетей и ошибочных переводов. Стейблкоин может утратить привязку к базовому активу, быть заморожен эмитентом или стать недоступным в отдельной сети. Blockchain-транзакции, как правило, необратимы. Ошибка в адресе, сети, активе или иных реквизитах может привести к безвозвратной потере средств.

7.9. Регуляторный и налоговый риск. Законодательство, санкционные режимы и требования Bybit могут изменяться и привести к дополнительным проверкам, ограничению операций, прекращению обслуживания отдельных юрисдикций или прекращению Veles Broker. Клиент самостоятельно отвечает за соблюдение применимых к нему правовых, налоговых и отчётных обязательств, если иное прямо не предусмотрено законом.

7.10. Риск вывода. Вывод не является мгновенным. Срок обработки может составлять до 14 рабочих дней и может быть увеличен на период KYC/AML, sanctions, fraud-, security- или иной обязательной проверки, а также вследствие ограничений Bybit, blockchain-сети или компетентного органа.

7.11. Риск концентрации и отсутствие гарантий. Размещение значительной части активов в рамках одной инфраструктуры увеличивает потенциальные последствия сбоя, блокировки, неплатёжеспособности или иного неблагоприятного события. Veles Broker не является банковским вкладом. На цифровые активы в рамках Veles Broker не распространяется государственная система страхования банковских вкладов или иная аналогичная гарантия сохранности средств, если иное прямо не предусмотрено обязательным применимым законодательством. Оператор не гарантирует возврат, сохранение стоимости цифровых активов, доходность или достижение определённого торгового результата.

7.12. Клиент самостоятельно определяет допустимый для себя уровень риска и должен использовать только средства, потерю которых способен понести.

7.13. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Оператор не несёт ответственности за убытки в той части, в которой они возникли вследствие:

рыночных движений;

ликвидации, ADL, funding или изменения маржинальных требований;

проскальзывания или недостаточной ликвидности;

самостоятельных действий, решений или ограничений Bybit;

сбоев, кибератак или иных событий на стороне Bybit или иных независимых поставщиков;

работы blockchain-сетей;

действий эмитентов цифровых активов;

ошибок Клиента при настройке инструментов, торговле, пополнении или выводе;

передачи Клиентом доступа третьим лицам;

компрометации учётных данных или устройства Клиента, если такая компрометация не вызвана нарушением безопасности на стороне Оператора;

исполнения требований закона, компетентного органа или Bybit;

обстоятельств вне разумного контроля Оператора.

Настоящий пункт не исключает ответственность Оператора в той степени, в которой ущерб непосредственно вызван доказанным нарушением собственных обязательств Оператора и такая ответственность не может быть исключена настоящими Условиями или применимым законодательством.

7.14. Оператор не отвечает за косвенные убытки, упущенную выгоду или нереализованную прибыль в максимальной степени, допускаемой применимым законодательством.

7.15. Если иное не предусмотрено обязательными нормами применимого права, совокупная ответственность Оператора по требованиям, связанным с Veles Broker, ограничивается суммой комиссий, фактически уплаченных соответствующим Клиентом за использование Veles Broker за 6 месяцев, предшествующих событию, послужившему основанием требования.

7.16. Ограничения ответственности, предусмотренные настоящими Условиями, не применяются к мошенничеству, умышленному нарушению или грубой неосторожности Оператора, а также к иной ответственности, которая не может быть исключена или ограничена применимым законодательством.

7.17. Общие положения об ответственности, не противоречащие настоящему разделу, определяются Пользовательским соглашением Veles.

7.18. Возмещение Оператору. В максимальной степени, допускаемой применимым законодательством, Клиент обязан возместить Оператору документально подтверждённые прямые убытки, штрафы, санкции и разумные расходы на внешних консультантов или представителей, фактически понесённые Оператором и непосредственно вызванные умышленным либо совершённым вследствие грубой неосторожности:

нарушением Клиентом применимых санкционных, AML/CFT- или иных обязательных требований;

предоставлением заведомо недостоверных сведений о личности, резидентстве, происхождении средств или иных обстоятельствах, существенных для предоставления Veles Broker;

совершением Клиентом действий, запрещённых пунктами 3.7 и 3.9 настоящих Условий;

использованием Veles Broker от имени или в интересах третьего лица в нарушение настоящих Условий.

Возмещение допускается только в той части, в которой между соответствующим нарушением Клиента и расходами или убытками Оператора имеется прямая причинная связь. Настоящий пункт не предоставляет Оператору право взыскивать с Клиента косвенные или предположительные убытки и не ограничивает права Клиента, которые не могут быть ограничены применимым законодательством.

8. Приостановка, прекращение и изменение Условий

8.1. Оператор вправе полностью или частично приостановить операции по Брокерскому счёту при наличии оснований, предусмотренных настоящими Условиями, Пользовательским соглашением Veles, требованиями Bybit или применимым законодательством.

8.2. Оператор вправе закрыть открытые позиции Клиента, если это необходимо для исполнения обязательного требования Bybit или компетентного органа, прекращения Сервиса, предотвращения отрицательного баланса, защиты аккаунта либо устранения последствий существенного нарушения Клиентом настоящих Условий. Клиент несёт риск рыночных последствий такого закрытия, если оно вызвано его действиями, бездействием или нарушением.

8.3. Клиент вправе прекратить использование Veles Broker после закрытия открытых позиций, завершения необходимых проверок и вывода доступного остатка средств.

8.4. Оператор вправе прекратить обслуживание отдельного Клиента с уведомлением за 7 календарных дней, а при существенном нарушении, санкционном или AML/CFT-риске, требовании Bybit, закона или компетентного органа — немедленно.

8.5. Оператор вправе прекратить Veles Broker для всех Клиентов с уведомлением за 30 календарных дней. Если прекращение вызвано действиями Bybit, требованиями закона, компетентного органа или иными обстоятельствами вне разумного контроля Оператора, применяется срок, который позволяют такие обстоятельства.

8.6. Оператор вправе изменять настоящие Условия. Если изменение существенно влияет на права или обязанности Клиента, новая редакция вступает в силу не ранее чем через 30 календарных дней после уведомления Клиента путём публикации на сайте Veles, размещения в интерфейсе Veles Broker и/или направления сообщения на e-mail Клиента, если иной срок не требуется обязательными нормами применимого законодательства.

Не требуют предварительного 30-дневного уведомления изменения, которые:

необходимы для исполнения закона, требования компетентного органа или Bybit;

связаны с устранением угрозы безопасности;

ограничивают обслуживание запрещённой юрисдикции или лица;

не ухудшают существенно положение Клиента;

являются редакционными, техническими либо разъясняющими.

Такие изменения могут вступать в силу ранее, в том числе немедленно, в той мере, в которой это необходимо или допускается применимым законодательством.

8.7. Если Клиент не согласен с изменениями, он обязан до их вступления в силу прекратить использование Veles Broker, закрыть позиции и инициировать вывод доступных средств. Продолжение использования Сервиса после вступления новой редакции в силу означает её принятие, если применимое законодательство не требует отдельного явно выраженного согласия.

8.8. Оператор вправе потребовать повторный акцепт новой редакции.

8.9. При получении достоверной информации о смерти или утрате дееспособности Клиента Оператор вправе ограничить операции по Брокерскому счёту до установления лица, имеющего законное право распоряжаться активами. Доступ к активам или их передача осуществляется после предоставления необходимых документов с учётом применимого законодательства и процедур Bybit. Оператор не гарантирует срок завершения такой процедуры, если он зависит от Bybit, компетентных органов или проверки представленных документов.

9. Акцепт и заключительные положения

9.1. До открытия Veles Broker Клиенту предоставляется возможность ознакомиться с настоящими Условиями.

9.2. Клиент принимает Условия путём:

проставления непредустановленной отметки о согласии с Условиями; нажатия кнопки «Принять и открыть счёт» либо иной кнопки с однозначно аналогичным смыслом.

9.3. Акцепт означает полное и безоговорочное принятие настоящих Условий, включая положения раздела 7 «Риски и ответственность», и всех содержащихся в них подтверждений Клиента.

9.4. Оператор вправе фиксировать и хранить для подтверждения акцепта идентификатор Клиента, редакцию Условий, дату и время, IP-адрес, сведения об устройстве и браузере, статус KYC и иные технические данные.

9.5. Уведомления, связанные с Veles Broker, могут направляться на e-mail Клиента, указанный в аккаунте Veles, и/или размещаться в личном кабинете.

9.6. Во всём, что прямо не урегулировано настоящими Условиями, включая вопросы персональных данных, интеллектуальной собственности, юридически значимых сообщений и форс-мажора, применяются Пользовательское соглашение Veles и Политика конфиденциальности Veles.

9.7. Настоящие Условия регулируются федеральным законодательством Объединённых Арабских Эмиратов и законодательством Эмирата Дубай в применимой части. Споры, не урегулированные путём переговоров, подлежат рассмотрению компетентными судами Дубая, Объединённые Арабские Эмираты, если обязательными нормами применимого законодательства не предусмотрено иное.

9.8. Клиент вправе направлять обращения и претензии по вопросам Veles Broker на:

9.9. Для ускорения рассмотрения претензии Клиенту рекомендуется указать:

идентификатор аккаунта;

описание спорной ситуации;

дату и приблизительное время события;

соответствующий ордер, операцию или transaction hash, если применимо;

сумму требования и способ её расчёта;

документы и иные материалы, подтверждающие изложенные обстоятельства.

Отсутствие отдельных сведений не препятствует направлению обращения, однако может увеличить срок его рассмотрения.

9.10. Оператор подтверждает получение претензии в течение 7 календарных дней с момента её получения и рассматривает её без неоправданной задержки. Оператор стремится завершить рассмотрение претензии в течение 28 календарных дней. Если вследствие исключительных обстоятельств рассмотрение невозможно завершить в указанный срок, Оператор уведомляет Клиента о статусе и причинах задержки и завершает рассмотрение не позднее 56 календарных дней с момента получения претензии, если более длительный срок не обусловлен обязательным требованием применимого законодательства или компетентного органа.

Если рассмотрение зависит от Bybit, blockchain-сети, платёжного провайдера, KYC/AML-провайдера, компетентного органа либо требует проведения расширенной проверки, Оператор вправе запросить дополнительную информацию и уведомляет Клиента о ходе рассмотрения.

9.11. Направление претензии не приостанавливает автоматически открытые позиции, ордера, funding, ликвидацию, изменение рыночной стоимости активов или иные торговые процессы. Клиент самостоятельно принимает меры по управлению текущим рыночным риском, если доступ к соответствующим функциям не ограничен.

9.12. До обращения в суд Стороны стремятся урегулировать спор путём направления письменной претензии и обмена информацией, необходимой для проверки обстоятельств. Настоящий пункт не ограничивает право стороны обратиться в суд или иной компетентный орган, если такое право не может быть ограничено договором.

9.13. Настоящие Условия совместно с Пользовательским соглашением Veles и Политикой конфиденциальности Veles регулируют использование Veles Broker. Маркетинговые материалы, публикации, обучающие материалы и сообщения поддержки не изменяют настоящие Условия и не создают гарантии доходности, сохранности средств или определённого результата, если соответствующее обязательство прямо не закреплено в настоящих Условиях или ином письменном соглашении Оператора.

9.14. Если отдельное положение настоящих Условий признано недействительным, незаконным или неисполнимым, это не влияет на действительность остальных положений в максимально допустимой применимым законодательством степени.

Реквизиты Оператора