Редакція від 1 вересня 2026 року

Версія 1.0

Ці Додаткові умови використання Veles Broker (далі — «Умови») є публічною офертою VELES MIDDLE EAST – FZCO (далі — «Оператор») та регулюють використання Veles Broker.

Умови є невід’ємною частиною Користувацької угоди Veles. У всьому, що прямо не врегульовано цими Умовами, застосовується Користувацька угода Veles. У разі суперечності між документами в частині Veles Broker застосовуються ці Умови.

Прийняття цих Умов здійснюється окремо від реєстрації на платформі Veles — під час відкриття Veles Broker.

УВАГА: Veles Broker не є самостійною криптовалютною біржею. Брокерський рахунок Клієнта є субакаунтом в інфраструктурі Bybit у складі майстер-акаунта Оператора. Торгові операції виконуються в інфраструктурі Bybit. Торгівля цифровими активами та деривативами, зокрема з використанням кредитного плеча, може призвести до часткової або повної втрати коштів.

1. Оператор і Сервіс

1.1. Оператор Veles Broker — VELES MIDDLE EAST – FZCO, компанія, зареєстрована в Об’єднаних Арабських Еміратах.

1.2. Оператор бере участь у програмі Bybit Broker і надає Veles Broker через платформу Veles.

1.3. Назва Veles Broker та участь Оператора в програмі Bybit Broker не є заявою про наявність в Оператора окремої ліцензії фінансового регулятора.

1.4. Повні реквізити Оператора наведені наприкінці цих Умов.

2. Брокерський рахунок і розподіл функцій

2.1. Для Клієнта створюється окремий субакаунт в інфраструктурі Bybit, що входить до майстер-акаунта Оператора.

2.2. Брокерський рахунок Veles Broker є окремим від особистого акаунта Клієнта на Bybit. Баланси, позиції, операції, налаштування та статус верифікації особистого акаунта Bybit не переносяться до Veles Broker.

2.3. Доступ до Брокерського рахунку здійснюється через Veles.

2.4. В інфраструктурі Bybit, зокрема, здійснюються:

розміщення та технічний облік цифрових активів на субакаунті;

виконання торгових операцій;

робота книги ордерів і зіставлення заявок;

застосування торгових правил, лімітів і комісій Bybit;

розрахунок маржі, фінансування (funding) та ліквідація позицій;

інші функції біржової інфраструктури.

2.5. Оператор:

надає інтерфейс Veles;

створює та адмініструє субакаунт у межах можливостей програми Bybit Broker;

передає розпорядження Клієнта до інфраструктури Bybit через API;

надає алгоритмічні інструменти;

надає функціональність для ініціювання поповнення та виведення;

проводить необхідні перевірки та надає підтримку.

2.6. Оператор не веде окрему від Bybit біржову або кастодіальну інфраструктуру та не приймає торгових рішень за Клієнта.

2.7. Клієнт розуміє, що його субакаунт є частиною майстер-акаунта Оператора. Перевірка, обмеження, призупинення або блокування майстер-акаунта з боку Bybit може вплинути на субакаунт Клієнта незалежно від дій Клієнта.

2.8. Положення Користувацької угоди Veles про те, що Сервіс не бере участі в поповненні або виведенні коштів і не має доступу до операцій виведення з особистих біржових акаунтів Користувача, не застосовуються до Veles Broker тією мірою, якою вони суперечать цим Умовам.

2.9. До торгових операцій у межах Veles Broker застосовуються чинні правила, торгові параметри та обмеження Bybit у частині, що стосується відповідного інструменту або операції, зокрема правила маржинальної торгівлі, ліквідації, ADL, фінансування (funding), делістингу та управління ризиками. Клієнт зобов’язаний враховувати такі правила під час використання Veles Broker.

2.10. Переказ цифрових активів на Брокерський рахунок не є оплатою таких активів Оператору та сам по собі не надає Оператору права розпоряджатися ними у власних комерційних інтересах, за винятком комісій та інших сум, що підлягають сплаті Оператору відповідно до цих Умов.

2.11. Оператор не використовує цифрові активи Клієнта для власних торгових операцій, надання позик, застави, повторної застави або фінансування власної діяльності Оператора. Використання активів у межах виконання розпоряджень Клієнта, зокрема як маржинального забезпечення в інфраструктурі Bybit, не є використанням активів Оператором у власних комерційних інтересах. Порядок поводження з активами на стороні Bybit визначається застосовними правилами Bybit.

3. Вимоги до Клієнта та обмежені юрисдикції

3.1. Використовуючи Veles Broker, Клієнт протягом усього строку використання Сервісу підтверджує, що:

досяг 18 років або іншого віку повної дієздатності, встановленого застосовним законодавством;

діє від власного імені, у власних інтересах і використовує власні кошти;

не використовує Брокерський рахунок для управління коштами або здійснення операцій в інтересах третіх осіб;

надані ним відомості є достовірними, повними та актуальними;

кошти мають законне походження;

використання Veles Broker не заборонене законодавством, що застосовується до Клієнта;

не використовує Сервіс для відмивання коштів, фінансування тероризму, обходу санкцій, шахрайства або іншої незаконної діяльності.

3.2. Відповідно до API Broker Agreement між Оператором і Bybit до обмежених юрисдикцій (Restricted Jurisdictions) належать Сполучені Штати Америки, Корейська Народно-Демократична Республіка та Ісламська Республіка Іран, включно з їхніми територіями та володіннями, а також території, щодо яких застосовуються санкції Міністерства фінансів США.

3.3. Відповідно до API Broker Agreement до осіб з обмеженнями (Restricted Persons) належать U.S. Persons у значенні застосовних правил, особи та організації, включені до санкційних списків Міністерства фінансів США (зокрема SDN / Blocked Persons), Консолідованого списку фінансових санкцій ЄС і санкційного списку Великої Британії, а також організації, які на 50% або більше належать або контролюються особами чи організаціями з таких списків.

3.4. Veles Broker не надається особам, які є резидентами Об’єднаних Арабських Еміратів.

3.5. Veles Broker також не надається в юрисдикціях, у яких Bybit обмежує надання відповідних послуг. Актуальний перелік визначається правилами Bybit: Країни з обмеженим доступом до сервісу — Bybit.

3.6. Оператор має право застосовувати додаткові обмеження, якщо це необхідно для дотримання вимог Bybit, застосовного законодавства, санкційних режимів, вимог AML/CFT, вимог компетентних органів або внутрішніх процедур управління ризиками Оператора.

3.7. Заборонено використовувати VPN, проксі, підміну геолокації або інші засоби з метою обходу встановлених обмежень.

3.8. Клієнт зобов’язаний підтримувати надані відомості в актуальному стані та повідомляти Оператора про зміни, які можуть вплинути на можливість використання Veles Broker, зокрема про зміну резидентства.

3.9. Клієнту заборонено використовувати Veles Broker для маніпулювання ринком, зокрема здійснювати фіктивні угоди або угоди із самим собою (wash trading), виставляти заявки без наміру їх виконання (spoofing), здійснювати узгоджені угоди чи інші дії, заборонені правилами Bybit або застосовним законодавством, а також використовувати технічні помилки, збої чи особливості роботи Сервісу з метою отримання неправомірної вигоди.

3.10. Порушення пункту 3.9 є підставою для обмеження операцій або припинення обслуговування відповідно до розділу 8 цих Умов.

3.11. Клієнт зобов’язаний забезпечувати конфіденційність облікових даних, безпеку електронної пошти, пристрою та засобів двофакторної автентифікації й негайно повідомити Оператора в разі підозри на компрометацію акаунта, несанкціонований доступ або операцію. До отримання такого повідомлення Оператор має право виходити з того, що дії, належним чином підтверджені засобами автентифікації Клієнта, вчинені Клієнтом, якщо інше не випливає з обставин або імперативних норм застосовного законодавства.

4. KYC, AML і заходи Bybit

4.1. Для використання Veles Broker Клієнт зобов’язаний пройти ідентифікацію та інші перевірки, передбачені Оператором та/або Bybit. Перевірки можуть проводитися з використанням Sumsub або іншого спеціалізованого постачальника.

4.2. Оператор та/або Bybit мають право в будь-який час запросити повторну верифікацію або додаткові відомості та документи, зокрема щодо місця проживання, джерела та походження коштів, податкового статусу й інших обставин, необхідних для KYC/AML, санкційного контролю, запобігання шахрайству та управління ризиками.

4.3. Оператор має право відмовити у відкритті Брокерського рахунку, обмежити окремі операції або припинити обслуговування, якщо:

Клієнт не пройшов необхідну перевірку або не надав запитувані відомості;

надані дані є недостовірними, неповними або суперечливими;

виявлено санкційні, AML/CFT, шахрайські, безпекові або інші істотні комплаєнс-ризики;

є ознаки несанкціонованого доступу або компрометації акаунта;

цього вимагає Bybit, застосовне законодавство або компетентний орган;

подальше обслуговування створює для Оператора істотний правовий, комплаєнс- або операційний ризик.

4.4. До завершення перевірки Оператор має право призупинити торгівлю, поповнення та/або виведення коштів.

4.5. Клієнт розуміє та приймає, що Bybit самостійно застосовує власні правила, процедури KYC/AML, санкційні обмеження, процедури безпеки та системи управління ризиками.

4.6. У межах своїх правил і застосовного законодавства Bybit має право на власний розсуд, без попереднього погодження з Клієнтом або Оператором:

відхилити або обмежити окрему операцію;

скасувати, призупинити або обмежити ордер, угоду чи виведення;

тимчасово обмежити торгівлю або інші функції субакаунта;

заморозити, утримати або обмежити доступ до цифрових активів;

запросити додаткові документи або перевірку;

призупинити або припинити обслуговування субакаунта;

у випадках, передбачених правилами Bybit, закрити або ліквідувати відкриті позиції.

4.7. Зазначені заходи можуть застосовуватися, зокрема, якщо Bybit підозрює порушення своїх правил або застосовного законодавства, санкційний чи AML/CFT-ризик, шахрайство, компрометацію акаунта, недостовірність відомостей про особу, місцезнаходження або резидентство Клієнта чи інший регуляторний, правовий, безпековий або операційний ризик.

4.8. Рішення про застосування зазначених заходів приймається Bybit самостійно. Оператор не може гарантувати скасування, зміну або строк зняття обмежень, установлених Bybit.

4.9. У максимальному обсязі, дозволеному застосовним законодавством, Оператор не несе відповідальності за збитки або обмеження доступу, безпосередньо спричинені самостійними заходами Bybit, якщо такі наслідки не виникли внаслідок порушення Оператором власних зобов’язань, помилки під час адміністрування Брокерського рахунку або інших дій Оператора, відповідальність за які не може бути виключена застосовним законодавством.

4.10. Оператор має право не розкривати причини відмови, обмеження або перевірки, якщо таке розкриття заборонене законом, вимогою Bybit чи компетентного органу або може перешкоджати проведенню перевірки.

4.11. Для цілей KYC/AML, санкційного контролю, запобігання шахрайству та виконання програми Bybit Broker необхідні дані Клієнта можуть передаватися Bybit, Sumsub та іншим залученим постачальникам відповідно до Політики конфіденційності Veles та застосовного законодавства.

5. Поповнення, торгівля та виведення

5.1. Поповнення

5.1.1. Підтримувані активи, мережі, адреси, ліміти та інші умови поповнення зазначаються безпосередньо у Veles Broker.

5.1.2. Клієнт несе відповідальність за правильність активу, мережі, адреси та інших реквізитів переказу. Надсилання непідтримуваного активу, використання неправильної мережі або адреси може призвести до безповоротної втрати коштів.

5.1.3. Оператор не гарантує можливість відновлення помилково надісланих активів і має право утримати фактичні витрати, пов’язані зі спробою їх відновлення.

5.1.4. Оператор має право призупинити зарахування та запросити відомості про походження коштів або відправника.

5.2. Торгівля та алгоритмічні інструменти

5.2.1. Усі торгові рішення приймає Клієнт.

5.2.2. Розпорядження формуються Клієнтом самостійно або алгоритмічними інструментами на підставі параметрів, попередньо обраних або підтверджених Клієнтом. Запуск бота означає доручення автоматично формувати та передавати розпорядження в межах обраної Клієнтом логіки без окремого підтвердження кожної операції.

5.2.3. Усі такі розпорядження вважаються розпорядженнями Клієнта.

5.2.4. Виконання відбувається в інфраструктурі Bybit і залежить від її правил, ліквідності, торгових лімітів, стану ринку та технічних параметрів інструменту.

5.2.5. Оператор не гарантує виконання розпорядження в конкретний момент, за очікуваною ціною, у повному обсязі або без прослизання.

5.2.6. Готові стратегії, пресети, сигнали, статистика та результати бектестів мають інформаційний характер, не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією та не гарантують майбутнього результату.

5.2.7. Перелік доступних активів, торгових інструментів і ринків визначається можливостями Veles Broker та Bybit і може змінюватися. Bybit має право обмежити або припинити підтримку окремого активу чи інструменту, зокрема провести його делістинг.

5.2.8. Якщо припинення підтримки потребує закриття позиції або припинення операцій з активом, застосовуються правила та строки Bybit. Оператор має право повідомити Клієнта про такі зміни за наявності відповідної інформації та технічної можливості.

5.2.9. Маршрутизація розпоряджень. Veles Broker технічно інтегрований з інфраструктурою Bybit. Розпорядження Клієнта, подані через Veles Broker, передаються для виконання на Bybit. У межах Veles Broker Оператор не здійснює маршрутизацію розпоряджень між кількома незалежними торговими майданчиками.

5.2.10. Клієнт розуміє, що ціни, ліквідність, глибина ринку та інші умови виконання на інших торгових майданчиках можуть відрізнятися від умов Bybit. Оператор не гарантує, що ціна виконання конкретної операції на Bybit буде найвигіднішою серед усіх наявних торгових майданчиків. Цей пункт не обмежує обов’язки Оператора, які не можуть бути виключені застосовним законодавством.

5.2.11. У разі зупинення торгів, делістингу, зміни специфікації контракту, примусової конвертації, розрахунку (settlement) або інших обов’язкових дій Bybit застосовуються фактичні правила та процедури Bybit, чинні щодо відповідного інструменту.

5.3. Виведення

5.3.1. Заявка на виведення створюється через Veles Broker.

5.3.2. Для підтвердження виведення використовується двофакторна автентифікація. Оператор має право проводити додаткові перевірки безпеки та KYC/AML-перевірки у випадках, передбачених цими Умовами.

5.3.3. Оператор має право призупинити виведення на період перевірки, на вимогу Bybit або компетентного органу, у разі підозри на компрометацію акаунта або з інших підстав, передбачених цими Умовами.

5.3.4. Клієнт відповідає за правильність адреси та мережі виведення.

5.3.5. Строк обробки належним чином оформленої заявки на виведення становить до 14 робочих днів з моменту її отримання Оператором. Перебіг строку призупиняється на період додаткової KYC/AML-, безпекової або іншої обов’язкової перевірки, а також на період обмежень з боку Bybit, відповідної блокчейн-мережі або компетентного органу. Під час виведення стягується мережева комісія, що діє для обраної мережі на момент обробки виведення. Розмір комісії може змінюватися залежно від умов відповідної мережі.

5.3.6. З метою безпеки Оператор має право застосовувати додаткові обмеження на виведення, зокрема тимчасовий період очікування після зміни пароля, електронної пошти, номера телефону, 2FA або інших критично важливих даних акаунта, ліміти, додаткове підтвердження особи або адреси виведення.

5.3.7. Заявка на виведення вважається отриманою Оператором після її належного створення та проходження всіх обов’язкових підтверджень, передбачених інтерфейсом. Неповна, некоректна або непідтверджена заявка не вважається прийнятою до обробки.

5.3.8. Після передання коректної блокчейн-транзакції до відповідної мережі Оператор не може гарантувати її скасування, повернення або зміну. Фактичний час зарахування залежить від блокчейн-мережі та сторони-одержувача.

5.4. Помилки обліку

5.4.1. Якщо внаслідок технічної помилки, дублювання, некоректного відображення даних, помилки Bybit, блокчейн-мережі або іншого збою на Брокерському рахунку помилково відображені кошти, позиція, прибуток, збиток або операція, Оператор має право після перевірки привести дані Брокерського рахунку у відповідність до фактичного результату операції.

5.4.2. Помилкове відображення або зарахування коштів не надає Клієнту права вимагати збереження такого помилкового балансу або розпоряджатися сумою, яка за фактичними даними операції йому не належить.

5.4.3. Клієнт не має права свідомо виводити, переказувати, використовувати для торгівлі або іншим чином розпоряджатися коштами, щодо яких йому відомо або за розумної обачності мало бути відомо, що вони були зараховані чи відображені помилково.

5.4.4. Якщо помилково зараховані кошти були використані або виведені Клієнтом, Оператор має право вимагати повернення відповідної суми та, у випадках, дозволених застосовним законодавством, здійснити зарахування зустрічних вимог за рахунок доступного залишку на Брокерському рахунку.

5.5. Облік операцій

5.5.1. Відомості про здійснені торгові операції, ціну й обсяг виконання, комісії, фінансування (funding), ліквідацію та інші біржові події формуються на підставі даних, отриманих з інфраструктури Bybit.

5.5.2. У разі розбіжності між відображенням в інтерфейсі Veles і фактичними даними виконання Bybit основним джерелом відомостей про виконання операції є дані Bybit. Дані систем Veles використовуються для підтвердження дій і розпоряджень Клієнта, переданих через Сервіс.

6. Комісії

6.1. Станом на дату цієї редакції для торгівлі ф’ючерсами у Veles Broker торговельна комісія розраховується від обсягу виконаної угоди:

0,075% — у разі виконання ордера з негайним вилученням ліквідності (taker);

— у разі виконання ордера з негайним вилученням ліквідності (taker); 0,025% — у разі виконання ордера з додаванням ліквідності (maker).

Актуальні розміри торговельних комісій зазначаються в інтерфейсі Veles Broker. До конкретної операції застосовується ставка, що діє в Сервісі на момент виконання відповідної угоди, з урахуванням фактичного типу виконання ордера. Якщо ставка, зазначена в цьому пункті, відрізняється від актуальної ставки в інтерфейсі Veles Broker, застосовується ставка, що діє в Сервісі, за умови що її зміну введено відповідно до пунктів 6.3–6.4 цих Умов.

6.2. Додатково до торговельної комісії можуть застосовуватися фінансування (funding) та мережева комісія під час виведення. Розмір фінансування та мережевої комісії визначається відповідно умовами Bybit і відповідної блокчейн-мережі на момент здійснення операції.

6.3. Оператор має право змінювати власні комісії з повідомленням не менше ніж за 30 календарних днів до набрання зміною чинності.

Якщо зміна необхідна внаслідок зміни обов’язкових умов Bybit, вимог застосовного законодавства, компетентного органу або інших обставин, які Оператор не може розумно контролювати, відповідна зміна може застосовуватися з більш ранньої дати.

6.4. Зміни фінансування (funding), мережевих комісій та інших параметрів, що встановлюються Bybit або блокчейн-мережами, застосовуються з дати їх зміни відповідною стороною.

6.5. Зарахування зустрічних вимог. За наявності документально підтвердженої та такої, що підлягає сплаті, заборгованості Клієнта перед Оператором, яка безпосередньо виникла у зв’язку з використанням Veles Broker, Оператор має право у випадках і межах, дозволених застосовним законодавством та правилами Bybit, здійснити зарахування такої заборгованості за рахунок доступного залишку на Брокерському рахунку. На запит Клієнта Оператор має право надати інформацію про підставу та розмір здійсненого зарахування в обсязі, який може бути розкритий з урахуванням застосовного законодавства, вимог компетентних органів і правил Bybit. Цей пункт не обмежує право Клієнта оскаржити підставу або розмір заборгованості в порядку, передбаченому розділом 9 цих Умов.

7. Ризики та відповідальність

7.1. Використання Veles Broker пов’язане з високим рівнем ризику. Перелік ризиків у цьому розділі не є вичерпним.

7.2. Ринковий ризик. Вартість цифрових активів може швидко та істотно змінюватися. Клієнт може втратити частину або всі кошти, що використовуються для торгівлі.

7.3. Кредитне плече, ліквідація, ADL і фінансування. Використання кредитного плеча збільшує розмір і швидкість можливих збитків. У разі недостатності маржі Bybit має право примусово закрити позицію відповідно до своїх правил; фактична ціна закриття може відрізнятися від розрахункової. Правила Bybit можуть передбачати застосування страхового фонду та механізму автоматичного зниження кредитного плеча (auto-deleveraging, ADL), за якого позиція Клієнта може бути повністю або частково закрита без окремого розпорядження Клієнта. Безстрокові деривативи можуть передбачати періодичні платежі фінансування (funding), розмір яких може істотно вплинути на результат позиції та баланс Клієнта.

7.4. Прослизання та ліквідність. Ордер може бути виконаний за ціною, що відрізняється від очікуваної, виконаний частково або не виконаний унаслідок волатильності, недостатньої ліквідності, розміру позиції, технічних обмежень або інших ринкових умов.

7.5. Алгоритмічна торгівля, бектести та матеріали третіх осіб. Боти автоматично виконують обрану Клієнтом логіку. Помилка в налаштуваннях, сигналі, даних, API або інший технічний збій може призвести до серії збиткових операцій. Бектести, готові стратегії, пресети, сигнали, статистика та матеріали третіх осіб ґрунтуються на історичних або інших обмежених даних, можуть містити помилки та не гарантують майбутнього результату.

7.6. Технологічний ризик і безпека. Збої або недоступність Veles, Bybit, API, блокчейн-мереж, мережі Інтернет, обладнання чи програмного забезпечення можуть призвести до затримки або неможливості здійснення операції. Компрометація електронної пошти, пароля, пристрою, SIM-картки, 2FA або інших засобів доступу може призвести до несанкціонованих операцій.

7.7. Ризик Bybit і структури майстер-акаунта. Робота Veles Broker залежить від інфраструктури Bybit. Bybit має право відповідно до своїх правил і застосовного законодавства змінювати торгові параметри, комісії та ліміти, призупиняти торгівлю, поповнення й виведення, проводити перевірки, обмежувати або блокувати субакаунт чи майстер-акаунт, закривати або ліквідовувати позиції та застосовувати інші заходи. Такі заходи можуть вплинути на Клієнта незалежно від його власних дій. Збої, кібератаки, неплатоспроможність, припинення діяльності або інші проблеми Bybit також можуть призвести до обмеження доступу до активів або неможливості здійснення операцій.

7.8. Ризик стейблкоїнів, блокчейн-мереж і помилкових переказів. Стейблкоїн може втратити прив’язку до базового активу, бути заморожений емітентом або стати недоступним в окремій мережі. Блокчейн-транзакції, як правило, є незворотними. Помилка в адресі, мережі, активі або інших реквізитах може призвести до безповоротної втрати коштів.

7.9. Регуляторний і податковий ризик. Законодавство, санкційні режими та вимоги Bybit можуть змінюватися й призвести до додаткових перевірок, обмеження операцій, припинення обслуговування окремих юрисдикцій або припинення Veles Broker. Клієнт самостійно відповідає за дотримання застосовних до нього правових, податкових та звітних обов’язків, якщо інше прямо не передбачено законом.

7.10. Ризик виведення. Виведення не є миттєвим. Строк обробки може становити до 14 робочих днів і може бути збільшений на період KYC/AML, санкційної, антишахрайської, безпекової або іншої обов’язкової перевірки, а також унаслідок обмежень Bybit, блокчейн-мережі або компетентного органу.

7.11. Ризик концентрації та відсутність гарантій. Розміщення значної частини активів у межах однієї інфраструктури збільшує потенційні наслідки збою, блокування, неплатоспроможності або іншої несприятливої події. Veles Broker не є банківським вкладом. На цифрові активи в межах Veles Broker не поширюється державна система страхування банківських вкладів або інша аналогічна гарантія збереження коштів, якщо інше прямо не передбачено імперативними нормами застосовного законодавства. Оператор не гарантує повернення коштів, збереження вартості цифрових активів, дохідність або досягнення певного торгового результату.

7.12. Клієнт самостійно визначає прийнятний для себе рівень ризику та має використовувати лише кошти, втрату яких він здатний понести.

7.13. У максимальному обсязі, дозволеному застосовним законодавством, Оператор не несе відповідальності за збитки в тій частині, у якій вони виникли внаслідок:

ринкових рухів;

ліквідації, ADL, фінансування (funding) або зміни маржинальних вимог;

прослизання або недостатньої ліквідності;

самостійних дій, рішень або обмежень Bybit;

збоїв, кібератак або інших подій на стороні Bybit чи інших незалежних постачальників;

роботи блокчейн-мереж;

дій емітентів цифрових активів;

помилок Клієнта під час налаштування інструментів, торгівлі, поповнення або виведення;

надання Клієнтом доступу третім особам;

компрометації облікових даних або пристрою Клієнта, якщо така компрометація не спричинена порушенням безпеки на стороні Оператора;

виконання вимог закону, компетентного органу або Bybit;

обставин поза межами розумного контролю Оператора.

Цей пункт не виключає відповідальність Оператора тією мірою, якою шкода безпосередньо спричинена доведеним порушенням власних зобов’язань Оператора і така відповідальність не може бути виключена цими Умовами або застосовним законодавством.

7.14. У максимальному обсязі, дозволеному застосовним законодавством, Оператор не відповідає за непрямі збитки, упущену вигоду або нереалізований прибуток.

7.15. Якщо інше не передбачено імперативними нормами застосовного права, сукупна відповідальність Оператора за вимогами, пов’язаними з Veles Broker, обмежується сумою комісій, фактично сплачених відповідним Клієнтом за використання Veles Broker протягом 6 місяців, що передували події, яка стала підставою для вимоги.

7.16. Обмеження відповідальності, передбачені цими Умовами, не застосовуються до шахрайства, умисного порушення або грубої необережності Оператора, а також до іншої відповідальності, яка не може бути виключена або обмежена застосовним законодавством.

7.17. Загальні положення про відповідальність, які не суперечать цьому розділу, визначаються Користувацькою угодою Veles.

7.18. Відшкодування Оператору. У максимальному обсязі, дозволеному застосовним законодавством, Клієнт зобов’язаний відшкодувати Оператору документально підтверджені прямі збитки, штрафи, санкції та розумні витрати на зовнішніх консультантів або представників, фактично понесені Оператором і безпосередньо спричинені умисними діями або грубою необережністю, що полягають у:

порушенні Клієнтом застосовних санкційних, AML/CFT- або інших обов’язкових вимог;

наданні завідомо недостовірних відомостей про особу, резидентство, походження коштів або інші обставини, істотні для надання Veles Broker;

вчиненні Клієнтом дій, заборонених пунктами 3.7 і 3.9 цих Умов;

використанні Veles Broker від імені або в інтересах третьої особи з порушенням цих Умов.

Відшкодування допускається лише тією мірою, якою між відповідним порушенням Клієнта та витратами або збитками Оператора існує прямий причинний зв’язок. Цей пункт не надає Оператору права стягувати з Клієнта непрямі або гіпотетичні збитки та не обмежує права Клієнта, які не можуть бути обмежені застосовним законодавством.

8. Призупинення, припинення та зміна Умов

8.1. Оператор має право повністю або частково призупинити операції за Брокерським рахунком за наявності підстав, передбачених цими Умовами, Користувацькою угодою Veles, вимогами Bybit або застосовним законодавством.

8.2. Оператор має право закрити відкриті позиції Клієнта, якщо це необхідно для виконання обов’язкової вимоги Bybit або компетентного органу, припинення Сервісу, запобігання від’ємному балансу, захисту акаунта або усунення наслідків істотного порушення Клієнтом цих Умов. Клієнт несе ризик ринкових наслідків такого закриття, якщо воно спричинене його діями, бездіяльністю або порушенням.

8.3. Клієнт має право припинити використання Veles Broker після закриття відкритих позицій, завершення необхідних перевірок і виведення доступного залишку коштів.

8.4. Оператор має право припинити обслуговування окремого Клієнта з повідомленням за 7 календарних днів, а в разі істотного порушення, санкційного або AML/CFT-ризику, вимоги Bybit, закону чи компетентного органу — негайно.

8.5. Оператор має право припинити Veles Broker для всіх Клієнтів з повідомленням за 30 календарних днів. Якщо припинення спричинене діями Bybit, вимогами закону, компетентного органу або іншими обставинами поза межами розумного контролю Оператора, застосовується строк, який дозволяють такі обставини.

8.6. Оператор має право змінювати ці Умови. Якщо зміна істотно впливає на права або обов’язки Клієнта, нова редакція набирає чинності не раніше ніж через 30 календарних днів після повідомлення Клієнта шляхом публікації на сайті Veles, розміщення в інтерфейсі Veles Broker та/або надсилання повідомлення на електронну пошту Клієнта, якщо інший строк не вимагається імперативними нормами застосовного законодавства.

Не потребують попереднього 30-денного повідомлення зміни, які:

необхідні для виконання закону, вимоги компетентного органу або Bybit;

пов’язані з усуненням загрози безпеці;

обмежують обслуговування забороненої юрисдикції або особи;

істотно не погіршують становище Клієнта;

є редакційними, технічними або роз’яснювальними.

Такі зміни можуть набирати чинності раніше, зокрема негайно, тією мірою, якою це необхідно або дозволено застосовним законодавством.

8.7. Якщо Клієнт не погоджується зі змінами, він зобов’язаний до набрання ними чинності припинити використання Veles Broker, закрити позиції та ініціювати виведення доступних коштів. Подальше використання Сервісу після набрання новою редакцією чинності означає її прийняття, якщо застосовне законодавство не вимагає окремої явно вираженої згоди.

8.8. Оператор має право вимагати повторного прийняття нової редакції.

8.9. У разі отримання достовірної інформації про смерть або втрату дієздатності Клієнта Оператор має право обмежити операції за Брокерським рахунком до встановлення особи, яка має законне право розпоряджатися активами. Доступ до активів або їх передача здійснюється після надання необхідних документів з урахуванням застосовного законодавства та процедур Bybit. Оператор не гарантує строк завершення такої процедури, якщо він залежить від Bybit, компетентних органів або перевірки наданих документів.

9. Прийняття та прикінцеві положення

9.1. До відкриття Veles Broker Клієнту надається можливість ознайомитися з цими Умовами.

9.2. Клієнт приймає Умови шляхом:

проставлення позначки про згоду з Умовами, яка не встановлена заздалегідь; натискання кнопки «Прийняти та відкрити рахунок» або іншої кнопки з однозначно аналогічним змістом.

9.3. Прийняття означає повне та безумовне прийняття цих Умов, включно з положеннями розділу 7 «Ризики та відповідальність», а також усіх підтверджень Клієнта, що містяться в них.

9.4. Для підтвердження прийняття Оператор має право фіксувати та зберігати ідентифікатор Клієнта, редакцію Умов, дату й час, IP-адресу, відомості про пристрій і браузер, статус KYC та інші технічні дані.

9.5. Повідомлення, пов’язані з Veles Broker, можуть надсилатися на електронну пошту Клієнта, зазначену в акаунті Veles, та/або розміщуватися в особистому кабінеті.

9.6. У всьому, що прямо не врегульовано цими Умовами, зокрема щодо персональних даних, інтелектуальної власності, юридично значущих повідомлень і форс-мажору, застосовуються Користувацька угода Veles та Політика конфіденційності Veles.

9.7. Ці Умови регулюються федеральним законодавством Об’єднаних Арабських Еміратів і, у застосовній частині, законодавством Емірату Дубай. Спори, не врегульовані шляхом переговорів, підлягають розгляду компетентними судами Дубая, Об’єднані Арабські Емірати, якщо імперативними нормами застосовного законодавства не передбачено інше.

9.8. Клієнт має право надсилати звернення та претензії з питань Veles Broker на:

9.9. Для прискорення розгляду претензії Клієнту рекомендується зазначити:

ідентифікатор акаунта;

опис спірної ситуації;

дату та приблизний час події;

відповідний ордер, операцію або хеш транзакції, якщо застосовно;

суму вимоги та спосіб її розрахунку;

документи та інші матеріали, що підтверджують викладені обставини.

Відсутність окремих відомостей не перешкоджає поданню претензії, однак може збільшити строк її розгляду.

9.10. Оператор підтверджує отримання претензії протягом 7 календарних днів з моменту її отримання та розглядає її без невиправданої затримки. Оператор прагне завершити розгляд претензії протягом 28 календарних днів. Якщо через виняткові обставини завершити розгляд у зазначений строк неможливо, Оператор повідомляє Клієнта про статус і причини затримки та завершує розгляд не пізніше ніж протягом 56 календарних днів з моменту отримання претензії, якщо триваліший строк не зумовлений обов’язковою вимогою застосовного законодавства або компетентного органу.

Якщо розгляд залежить від Bybit, блокчейн-мережі, платіжного постачальника, KYC/AML-постачальника, компетентного органу або потребує розширеної перевірки, Оператор має право запросити додаткову інформацію та повідомляти Клієнта про перебіг розгляду.

9.11. Подання претензії не призупиняє автоматично відкриті позиції, ордери, фінансування (funding), ліквідацію, зміну ринкової вартості активів або інші торгові процеси. Клієнт самостійно вживає заходів для управління поточним ринковим ризиком, якщо доступ до відповідних функцій не обмежений.

9.12. До звернення до суду Сторони прагнуть врегулювати спір шляхом подання письмової претензії та обміну інформацією, необхідною для перевірки обставин. Цей пункт не обмежує право сторони звернутися до суду або іншого компетентного органу, якщо таке право не може бути обмежене договором.

9.13. Ці Умови разом із Користувацькою угодою Veles та Політикою конфіденційності Veles регулюють використання Veles Broker. Маркетингові матеріали, публікації, навчальні матеріали та повідомлення служби підтримки не змінюють ці Умови та не створюють гарантій дохідності, збереження коштів або певного результату, якщо відповідне зобов’язання прямо не закріплено в цих Умовах або іншій письмовій угоді Оператора.

9.14. Якщо окреме положення цих Умов визнано недійсним, незаконним або таким, що не підлягає виконанню, це не впливає на чинність інших положень у максимальному обсязі, дозволеному застосовним законодавством.

Реквізити Оператора