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    • Колесо фортуни на BingX з Veles!
    Дата публикации: 06.02.2025
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 06.02.2025
    Читання: 2 минут(ы)
    Просмотры: 24

    Колесо фортуни на BingX з Veles!

    Любите трейдинг і приємні бонуси? Тоді у нас для вас чудова новина! Veles спільно з BingX запускає акцію, в якій кожен може випробувати удачу й отримати щедрі нагороди. Можна виграти до 1000 USDT!

    BingX - одна з найбільш зручних і функціональних бірж для трейдингу. Тут кожен знайде щось для себе. Платформа пропонує широкий вибір активів, зручний інтерфейс і потужні інструменти для аналізу. Швидкі угоди, надійність і комфорт - усе, що потрібно для успішної торгівлі.

    Як взяти участь?

    Усе просто:

    1. Зареєструйтеся на BingX за реферальним посиланням Veles і пройдіть KYC.

    2. Поповніть депозит біржі на 50 USDT і торгуй на BingX.

    3. Крутіть колесо фортуни та забирайте гарантований приз!

    Які призи на тебе чекають?

     1000 USDT на баланс біржі

     100 USDT на баланс біржі 

    ✅ Ваучери по 10 і 20 USDT

     5 USDT на кешбек комісії 

    🔥 Чим більше ви торгуєте - тим більше у вас шансів виграти максимальний приз!

    ⏳ Акція діє тільки для зареєстрованих за реферальним посиланням і обмежена в часі, тому не відкладайте - візьміть участь прямо зараз і поповніть свій баланс без зайвих витрат!

    Терміни проведення акції: з 00:00 06.02.2025 по 23:59 06.03.2025 (UTC+3)

    👉 Крутіть колесо фортуни та забирай свої призи! 

    Принять участие 🚀

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