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    • Грандіозний шанс для трейдерів
    Дата публикации: 25.06.2025
    Время на чтение: 3 минут(ы)
    Дата: 25.06.2025
    Читання: 3 минут(ы)
    Просмотры: 10

    Грандіозний шанс для трейдерів

    З 23 червня по 25 липня 2025 року Bybit проводить масштабний торговий конкурс з призовим фондом в 500 000 USDT! Veles Finance запрошує всіх трейдерів приєднатися до цієї події і боротися за перемогу разом з нами.

    Як взяти участь?

    1️⃣ Зареєструйтеся на платформі Veles Finance, якщо ще не з нами.

    2️⃣ Створіть торгового робота — ваш інструмент для успішної торгівлі.

    3️⃣ Перейдіть за нашим посиланням і зареєструйтеся в конкурсі:

    Офіційне посилання на конкурс

    4️⃣ Торгуйте, перемагайте і діліться успіхами з нашою спільнотою!

    Чому варто брати участь?

    ✅ Великий призовий фонд — шанс виграти частину $500 000.

    ✅ Підтримка Veles Finance — ми допоможемо вам розкрити потенціал ваших стратегій.

    ✅ Досвід і зростання — участь у таких конкурсах прокачує навички та відкриває нові можливості.

    Не пропустіть шанс проявити себе і заробити солідний приз! Підключайтеся до Veles Finance, дотримуйтесь простих кроків і підкорюйте ринок разом з нами.

    Удачі в конкурсі! Нехай переможе найсильніший! 💜

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    $5 на баланс Veles

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