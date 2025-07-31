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    • Статистика за июль: алхимия Veles
    Дата публикации: 31.07.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 31.07.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 117

    Статистика за июль: алхимия Veles

    Июль 2025 года превратился в настоящую алхимическую лабораторию для крипторынка: Биткоин выковал новый рекорд в $112,000, альткоины и мем-коины искрили потенциалом, а макроэкономические сдвиги добавляли огня. Veles, подобно искусному алхимику, тестировал новые инструменты, стратегии и образовательные подходы, помогая трейдерам превращать волатильность в прибыль.

    Разберём, как рынок проверял наши нервы, а Veles — свои решения, и какие перспективы ждут нас впереди!

    Рынок в июле: тренды и возможности

    Крипторынок в июле был настоящим испытанием: Биткоин взлетел до $122,000, подпитываемый ожиданиями смягчения политики ФРС и притоками капитала. Однако коррекции и разговоры о регулировании криптовалюты в США добавили интриги. Альткоины, такие как The Graph (GRT), Stellar (XLM), Skale Network (SKL), и мем-коины вроде SUNDOG и PUMP, стали ареной для смелых трейдов, сочетая риски с шансами на быстрый рост. Veles направлял трейдеров через этот хаос, предлагая точные бэктесты, автоматизированные стратегии и аналитику для осмысленных решений.

    Новости Veles


    Торговые успехи:

    Сделки месяца:

    HOOKUSDT: +35.10% (Long, 5x, 01.07.2025, Bomberman).

    TAIUSDT: +10.97% (Long, 10x, 03.07.2025, Edison).

    HIFIUSDT: +18.02% (Long, 5x, 10.07.2025, Bomberman).

    SLPUSDT: +17.00% (Long, 10x, 13.07.2025, Edison).

    XAIUSDT: +14.29% (Long, 10x, 18.07.2025, Edison).

    SKLUSDT: +16.32% (Long, 10x, 23.07.2025, Edison).

    SWELLUSDT: +23.59% (Long, 10x, 27.07.2025, Edison).

    GRTUSDT: +23.27% (Long, 5x, 29.07.2025, Bomberman).

    BSWUSDT: +62.61% (Long, 5x, 30.07.2025, Bomberman).

    Были и интересные подборки избранных бэктестов:

    24.07

    18.07

    15.07

    04.07

    PUMP (листинг 12.07.2025):
    Боты показали:
    ADX Classic Grid: +3.5% за 3 дня.

    5 Ord + Stop: +18.12% за 3 дня.

    DCA Auto Grid: +23.84% за 3 дня.

    Обновления платформы:

    Новый конфигуратор с прогресс-баром и визуализацией сетки ордеров (03.07.2025),

    Полная интеграция с Bitget и упрощенное подключение API (18.07.2025).

    TEST bot для безопасного тестирования стратегий (22.07.2025).

    Стратегия Gauss с индикаторами Боллинджера, Williams %R, CMO, ROC (17.07.2025).

    Комьюнити и конкурсы:

    Конкурс с Bitget: призовой фонд до $5,000, 15 дней бесплатного бэктестинга для первых 50 участников (15.07.2025).

    Опрос пользователей о рекомендациях ботов (07.07.2025).

    YouTube-канал Veles достиг 16,000 подписчиков (17.07.2025).

    Технические работы: краткосрочное ограничение доступа к кабинету (14.07.2025), восстановлено в тот же день.

    Кадры:

    Набор QA-специалистов, разработчиков (Kotlin/Java, Rust, iOS, Frontend) и сотрудников поддержки (04.07.2025).

    Стримы и статьи 

    Стримы:

    Запуск ботов и настройка стратегий (03.07.2025).

    Среднесрочная торговля: выбор активов и тайминга (10.07.2025).

    Внутридневной трейдинг: быстрые сделки и минимизация рисков (17.07.2025).

    Подготовка к альтсезону: как не упустить возможности (24.07.2025).

    Статьи и подкасты:

    Подкаст с CTO Veles Русланом Молчановым и Андреем Ярдом: психология трейдинга и эмоции (20.07.2025).

    Veles Education: посты о FOMO, управлении рисками, микроцелях, самосаботаже и важности фиксации прибыли.

    Статистика платформы за июль

    • Объём торгов: $1,72 млрд.

    • Прибыль пользователей: $7.65 млн.

    • Пиковый день: 17 июля — $585 тыс. прибыли.

    • Количество закрытых сделок: 3,07 млн.

    Июль показал, что алхимия рынка требует терпения и точных экспериментов. Пусть август станет для вас временем, когда каждый тест превратится в золотую сделку! Используйте силу Veles — тестируйте стратегии, следите за трендами и сохраняйте спокойствие. Успешной торговли, и до встречи на новых вершинах! 

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    $5 на баланс Veles

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