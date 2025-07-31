Статистика за июль 2025: алхимия Veles
Июль 2025 года превратился в настоящую алхимическую лабораторию для крипторынка: Биткоин выковал новый рекорд в $112,000, альткоины и мем-коины искрили потенциалом, а макроэкономические сдвиги добавляли огня. Veles, подобно искусному алхимику, тестировал новые инструменты, стратегии и образовательные подходы, помогая трейдерам превращать волатильность в прибыль.
Разберём, как рынок проверял наши нервы, а Veles — свои решения, и какие перспективы ждут нас впереди!
Рынок в июле: тренды и возможности
Крипторынок в июле был настоящим испытанием: Биткоин взлетел до $122,000, подпитываемый ожиданиями смягчения политики ФРС и притоками капитала. Однако коррекции и разговоры о регулировании криптовалюты в США добавили интриги. Альткоины, такие как The Graph (GRT), Stellar (XLM), Skale Network (SKL), и мем-коины вроде SUNDOG и PUMP, стали ареной для смелых трейдов, сочетая риски с шансами на быстрый рост. Veles направлял трейдеров через этот хаос, предлагая точные бэктесты, автоматизированные стратегии и аналитику для осмысленных решений.
Новости Veles
Торговые успехи:
Сделки месяца:
HOOKUSDT: +35.10% (Long, 5x, 01.07.2025, Bomberman).
TAIUSDT: +10.97% (Long, 10x, 03.07.2025, Edison).
HIFIUSDT: +18.02% (Long, 5x, 10.07.2025, Bomberman).
SLPUSDT: +17.00% (Long, 10x, 13.07.2025, Edison).
XAIUSDT: +14.29% (Long, 10x, 18.07.2025, Edison).
SKLUSDT: +16.32% (Long, 10x, 23.07.2025, Edison).
SWELLUSDT: +23.59% (Long, 10x, 27.07.2025, Edison).
GRTUSDT: +23.27% (Long, 5x, 29.07.2025, Bomberman).
BSWUSDT: +62.61% (Long, 5x, 30.07.2025, Bomberman).
Были и интересные подборки избранных бэктестов:
PUMP (листинг 12.07.2025):
Боты показали:
ADX Classic Grid: +3.5% за 3 дня.
5 Ord + Stop: +18.12% за 3 дня.
DCA Auto Grid: +23.84% за 3 дня.
Обновления платформы:
Новый конфигуратор с прогресс-баром и визуализацией сетки ордеров (03.07.2025),
Полная интеграция с Bitget и упрощенное подключение API (18.07.2025).
TEST bot для безопасного тестирования стратегий (22.07.2025).
Стратегия Gauss с индикаторами Боллинджера, Williams %R, CMO, ROC (17.07.2025).
Комьюнити и конкурсы:
Конкурс с Bitget: призовой фонд до $5,000, 15 дней бесплатного бэктестинга для первых 50 участников (15.07.2025).
Опрос пользователей о рекомендациях ботов (07.07.2025).
YouTube-канал Veles достиг 16,000 подписчиков (17.07.2025).
Технические работы: краткосрочное ограничение доступа к кабинету (14.07.2025), восстановлено в тот же день.
Кадры:
Набор QA-специалистов, разработчиков (Kotlin/Java, Rust, iOS, Frontend) и сотрудников поддержки (04.07.2025).
Стримы и статьи
Стримы:
Запуск ботов и настройка стратегий (03.07.2025).
Среднесрочная торговля: выбор активов и тайминга (10.07.2025).
Внутридневной трейдинг: быстрые сделки и минимизация рисков (17.07.2025).
Подготовка к альтсезону: как не упустить возможности (24.07.2025).
Подкаст с CTO Veles Русланом Молчановым и Андреем Ярдом: психология трейдинга и эмоции (20.07.2025).
Veles Education: посты о FOMO, управлении рисками, микроцелях, самосаботаже и важности фиксации прибыли.
Статистика платформы за июль
-
Объём торгов: $1,72 млрд.
-
Прибыль пользователей: $7.65 млн.
-
Пиковый день: 17 июля — $585 тыс. прибыли.
-
Количество закрытых сделок: 3,07 млн.
Июль показал, что алхимия рынка требует терпения и точных экспериментов. Пусть август станет для вас временем, когда каждый тест превратится в золотую сделку! Используйте силу Veles — тестируйте стратегии, следите за трендами и сохраняйте спокойствие. Успешной торговли, и до встречи на новых вершинах!