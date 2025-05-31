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    • Статистика за май: Биткоин-ралли и успехи Veles
    Дата публикации: 31.05.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 31.05.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 80

    Статистика за май: Биткоин-ралли и успехи Veles

    Май 2025 года стал знаковым для крипторынка: Биткоин обновил исторический максимум, превысив $110 000, а альткоины начали демонстрировать признаки восстановления. Платформа Veles продолжила совершенствовать свои инструменты, внедряя новые боты, интеграции и обучающий контент. В этом обзоре мы подводим итоги месяца, делимся ключевыми обновлениями Veles, выделяем самые полезные посты из Telegram-канала и рассказываем о ценном образовательном контенте, включая YouTube-стримы.

    Биткоин на пике, альткоины оживают

    В мае 2025 года крипторынок пережил мощный импульс. Биткоин, пробив отметку в $110 000, укрепил позиции благодаря смягчению торговых напряжений между США и Китаем и позитивным заявлениям Дональда Трампа о поддержке криптовалют. Спотовые BTC-ETF привлекли значительные притоки, а киты активно скупали стейблкоины, готовясь к новым покупкам. Эфириум, получивший обновление Pectra, удерживал уровни выше $1800, а экосистема Solana показала рост TVL, подогревая интерес к DeFi.

    Альткоины, такие как XRP, Cardano и мемкоины вроде DOGE, демонстрировали волатильность, но сохраняли потенциал для краткосрочных движений. Несмотря на отсутствие явного альтсезона, рынок находился в нейтральной зоне, создавая возможности для точечных сделок.

    Новые боты, мобильное приложение и образовательный контент

    В мае Veles сосредоточилась на улучшении интеграции, повышении удобства использования и обучении трейдеров. Вот основные изменения:

    1. Интеграция с Bitget Futures: на бета-версии платформы появилась поддержка Bitget Futures, что позволило расширить возможности для торговли с высокой ликвидностью.

    2. Обновленный конфигуратор: новый интерфейс упростил настройку ботов, добавив проверку данных и графики в реальном времени.

    3. Мобильное приложение для iOS: Бета-тестирование приложения Veles позволило управлять ботами и сделками с телефона.

    4. Новые стратегии и боты: запущены стратегии «Newton» для шортов, «Hillary» для трендовой торговли и «Vortex» для ловли сильных движений, а также подборка высокодоходных ботов с доходностью до 365% годовых. Например, подборка ботов с сигнальным стоп-лоссом (POPCAT, PEPE, RARE) показала доходность до 197% за год.

    5. Архив бектестов: появилась возможность изучать топовые настройки ботов с подпиской PRO.

    Эти нововведения помогли пользователям Veles адаптироваться к волатильному рынку и эффективно использовать его возможности.

    Образовательный контент

    Veles активно поддерживает трейдеров через образовательные материалы в Telegram и прямые эфиры на YouTube. Вот подборка ключевых материалов за май:

    Telegram-посты

    1. Стратегия «Vortex»: Разбор, как ловить мощные тренды с помощью ADX и бектестов на TRX, AVAX, SHIB и RNDR с доходностью до 95%.

    2. Мемкоины и «Shaggy Dog»: Анализ «собачьих» токенов (DOGE, SHIB, BONK) и стратегия для краткосрочных сделок с доходностью до 48%.

    3. CCI и «Охотник за бездной»: Гайд по использованию индикатора CCI для ловли разворотов на волатильных альткоинах.

    4. Дисциплина vs Стратегия: Пост о том, почему отсутствие дисциплины опаснее плохой стратегии, с акцентом на важность контроля эмоций.

    5. Альтсезон: Советы, как избежать ошибок, таких как покупка на хаях или игнорирование доминации BTC.

    YouTube-стримы

    Veles провел несколько прямых эфиров, которые помогли трейдерам глубже разобраться в платформе и рынке:

    Видео-контент: 

    Ролики «Ошибки при запуске ботов» и «Психология автоматизированной торговли» помогли новичкам и опытным трейдерам разобраться с типичными проблемами и психологией работы с ботами.

    Эти материалы стали ценным ресурсом, помогая трейдерам оттачивать навыки и избегать типичных ошибок.

    Статистика за апрель

    • Объём торгов: $1,34 млрд.

    • Прибыль пользователей: $6,83 млн.

    • Пиковый день: 12 мая — $836 тыс. прибыли.

    • Количество закрытых сделок — 2,6 млн.

    Заключение

    Май 2025 года подтвердил силу крипторынка: Биткоин закрепился выше $100 000, а альткоины начали проявлять активность. Veles, внедряя новые боты, интеграции и мобильное приложение, помогала трейдерам извлекать профит из этих движений. Образовательный контент в Telegram и YouTube-стримы стали важной поддержкой, обучая новичков и давая продвинутым пользователям новые инструменты. 

    Следите за нашими новостями в Telegram (VelesFinanceRu, VelesFinanceEducation) и на YouTube, чтобы не пропустить свежие стратегии и аналитику. Готовы ли вы к июньским возможностям? Делитесь прогнозами в сообществе!

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