Статистика за май: Биткоин-ралли и успехи Veles

Май 2025 года стал знаковым для крипторынка: Биткоин обновил исторический максимум, превысив $110 000, а альткоины начали демонстрировать признаки восстановления. Платформа Veles продолжила совершенствовать свои инструменты, внедряя новые боты, интеграции и обучающий контент. В этом обзоре мы подводим итоги месяца, делимся ключевыми обновлениями Veles, выделяем самые полезные посты из Telegram-канала и рассказываем о ценном образовательном контенте, включая YouTube-стримы.

Биткоин на пике, альткоины оживают

В мае 2025 года крипторынок пережил мощный импульс. Биткоин, пробив отметку в $110 000, укрепил позиции благодаря смягчению торговых напряжений между США и Китаем и позитивным заявлениям Дональда Трампа о поддержке криптовалют. Спотовые BTC-ETF привлекли значительные притоки, а киты активно скупали стейблкоины, готовясь к новым покупкам. Эфириум, получивший обновление Pectra, удерживал уровни выше $1800, а экосистема Solana показала рост TVL, подогревая интерес к DeFi.

Альткоины, такие как XRP, Cardano и мемкоины вроде DOGE, демонстрировали волатильность, но сохраняли потенциал для краткосрочных движений. Несмотря на отсутствие явного альтсезона, рынок находился в нейтральной зоне, создавая возможности для точечных сделок.

Новые боты, мобильное приложение и образовательный контент

В мае Veles сосредоточилась на улучшении интеграции, повышении удобства использования и обучении трейдеров. Вот основные изменения:

1. Интеграция с Bitget Futures: на бета-версии платформы появилась поддержка Bitget Futures, что позволило расширить возможности для торговли с высокой ликвидностью.

2. Обновленный конфигуратор: новый интерфейс упростил настройку ботов, добавив проверку данных и графики в реальном времени.

3. Мобильное приложение для iOS: Бета-тестирование приложения Veles позволило управлять ботами и сделками с телефона.

4. Новые стратегии и боты: запущены стратегии «Newton» для шортов, «Hillary» для трендовой торговли и «Vortex» для ловли сильных движений, а также подборка высокодоходных ботов с доходностью до 365% годовых. Например, подборка ботов с сигнальным стоп-лоссом (POPCAT, PEPE, RARE) показала доходность до 197% за год.

5. Архив бектестов: появилась возможность изучать топовые настройки ботов с подпиской PRO.

Эти нововведения помогли пользователям Veles адаптироваться к волатильному рынку и эффективно использовать его возможности.

Образовательный контент

Veles активно поддерживает трейдеров через образовательные материалы в Telegram и прямые эфиры на YouTube. Вот подборка ключевых материалов за май:

Telegram-посты

Стратегия «Vortex»: Разбор, как ловить мощные тренды с помощью ADX и бектестов на TRX, AVAX, SHIB и RNDR с доходностью до 95%. Мемкоины и «Shaggy Dog»: Анализ «собачьих» токенов (DOGE, SHIB, BONK) и стратегия для краткосрочных сделок с доходностью до 48%. CCI и «Охотник за бездной»: Гайд по использованию индикатора CCI для ловли разворотов на волатильных альткоинах. Дисциплина vs Стратегия: Пост о том, почему отсутствие дисциплины опаснее плохой стратегии, с акцентом на важность контроля эмоций. Альтсезон: Советы, как избежать ошибок, таких как покупка на хаях или игнорирование доминации BTC.

YouTube-стримы

Veles провел несколько прямых эфиров, которые помогли трейдерам глубже разобраться в платформе и рынке:

Видео-контент:

Ролики «Ошибки при запуске ботов» и «Психология автоматизированной торговли» помогли новичкам и опытным трейдерам разобраться с типичными проблемами и психологией работы с ботами.

Эти материалы стали ценным ресурсом, помогая трейдерам оттачивать навыки и избегать типичных ошибок.

Статистика за апрель

Объём торгов: $1,34 млрд.

Прибыль пользователей: $6,83 млн.

Пиковый день: 12 мая — $836 тыс. прибыли.

Количество закрытых сделок — 2,6 млн.

Заключение

Май 2025 года подтвердил силу крипторынка: Биткоин закрепился выше $100 000, а альткоины начали проявлять активность. Veles, внедряя новые боты, интеграции и мобильное приложение, помогала трейдерам извлекать профит из этих движений. Образовательный контент в Telegram и YouTube-стримы стали важной поддержкой, обучая новичков и давая продвинутым пользователям новые инструменты.

Следите за нашими новостями в Telegram (VelesFinanceRu, VelesFinanceEducation) и на YouTube, чтобы не пропустить свежие стратегии и аналитику. Готовы ли вы к июньским возможностям? Делитесь прогнозами в сообществе!