Як вибрати біржу для торгівлі криптовалютою у 2024 році

Зі зростанням популярності криптовалют і збільшенням кількості доступних платформ, вибір відповідної біржі стає дедалі складнішим завданням. Згідно з даними Statista, на поточний день існує близько 10,000 криптобірж.

У цьому матеріалі ми розглянемо ключові фактори, на які слід врахувати під час вибору біржі, а також надамо список відповідних бірж для клієнтів з Росії.

Вибір біржі: основні критерії

Репутація

Репутація біржі - пріоритетний критерій, який слід враховувати. Під хорошою репутацією маються на увазі аудити, рейтинги та відгуки. Використовуйте незалежні сайти і форуми, такі як Trustpilot, Reddit і CoinGecko. Це допоможе визначити надійність біржі і як вона справляється з проблемами користувачів. Репутація взаємопов’язана з:

Ліквідністю ринку: Високий рівень ліквідності дає змогу зайти в угоду за заявленою ціною і більш оперативно.

Розвитком екосистеми: У результаті користувачі отримують великі інструменти та послуги для більш різноманітної торгівлі.

Вартість транзакцій: З великою кількістю користувачів транзакції можуть бути значно знижені.

Крім того, репутація біржі може опосередковано впливати на її законність і контроль. Біржі з перевіреною репутацією, які дотримуються законів і піддаються регуляції з боку наглядових органів, мають можливість отримати відповідні сертифікати, що підтверджують їхню легальність і сприяють збільшенню довіри до них.

Зручність використання в інтерфейсі та інструментах

На успіх вашої торгівлі багато в чому можуть вплинути інтерфейс і представлені інструменти. Ці критерії важливі як для новачків, так і для професійних учасників ринку. Для того, щоб ознайомитися з платформою, багато бірж пропонують демо версії. Це дає змогу торгувати на віртуальні активи і звикнути до інтерфейсу.

Слід також звернути увагу на доступність додатка біржі, а також його працездатність.

Валютні пари для торгівлі

Під парами мається на увазі комбінація двох активів, що обмінюються між собою на біржі. Наприклад, популярна пара BTC/USDT відображає вартість одного біткоїна в доларах США.

Торгові пари на біржі дають можливість трейдерам гнучко управляти своїм інвестиційним портфелем. Наявність різних торгових пар у портфелі допоможе знизити ризики і збільшити потенційний прибуток.

Пізнання взаємозв’язків між різними торговими парами допомагає трейдеру ухвалювати обґрунтовані рішення про угоди з активами. Дані про те, як одна торгова пара корелює з іншою, сприяють ухваленню правильних рішень про час і характер угод з активами. Ці знання лежать в основі арбітражних стратегій.

Вибір торгових пар безпосередньо впливає на вибір криптобіржі. На деяких платформах доступ до торговельних пар обмежений, тоді як інші пропонують значно різноманітніший асортимент активів.

Обсяг торгів

Обсяг торгів на біржі - це один із ключових показників, який слід враховувати. Обсяг торгів показує, наскільки активно користувачі торгують на біржі, і це може впливати на ліквідність і стабільність цін.

Великий обсяг торгів зазвичай свідчить про високу ліквідність, що означає, що ви зможете швидко купити або продати криптовалюту за ринковою ціною. Малий обсяг торгів може призвести до того, що ви не зможете виконати свої ордери за бажаною ціною, що може призвести до витрат, особливо в умовах високої волатильності ринку.

Витрати на транзакції

Ціна операцій на біржі може залежати від низки факторів, як-от обсяг угоди, використання кредитного плеча і метод розрахунку комісії. Розглянемо ці аспекти більш детально:

Тип фінансового інструменту: Деякі інструменти, такі як кредитне плече, можуть демонструвати більшу волатильність, що може призвести до встановлення більш високих тарифів за операції з ними.

Обсяг угод: Вартість транзакції часто залежить від її розміру. Брокери можуть пропонувати знижки на комісії для великих угод, щоб залучити більше клієнтів.

Метод розрахунку комісії: Різні брокери використовують різні підходи. Деякі встановлюють фіксовану плату незалежно від суми угоди, тоді як інші стягують відсоток від загального обсягу операції.

Визначення того, що вважається низькою комісією, може сильно відрізнятися. На нових біржах комісії в середньому від 0,05% до 0,1% від суми угоди.

Варіанти поповнення та виведення коштів

Для здійснення угод з криптовалютою необхідно обмінювати її на інші валюти, як-от долари або рублі. Для торгівлі на криптобіржі потрібно мати кошти на рахунку, а поповнення і виведення можна здійснювати різними способами:

- Банківський переказ/карта: переказ коштів з банківського рахунку на рахунок біржі.

- Криптовалютний переказ: надсилання коштів із криптогаманця на біржовий акаунт.

- P2P-транзакції: багато бірж зараз підтримують пірингові угоди, включно з P2P-арбітражем.

Необхідно враховувати, що кожна біржа встановлює свої правила для поповнення і виведення коштів. Деякі з них можуть бути доступні тільки в певних країнах або регіонах. Крім того, існують обмеження щодо мінімальних і максимальних сум, термінів опрацювання транзакцій і комісій.

Безпека та надійність

Ці фактори відіграють ключову роль у захисті коштів, доступності торгівлі та проведенні транзакцій з криптовалютою.

Ліцензування та регулювання: Наявність ліцензії необхідна за вимогами фінансових органів, таких як ФСФР у Росії, SEC або FINRA у США, а також FCA у Великобританії.

Безпека транзакцій: Захищені процедури аутентифікації та шифрування є основою для безпечних транзакцій. Це включає в себе двофакторну аутентифікацію, SSL-шифрування та інші заходи. Також важлива система моніторингу витрат для запобігання шахрайству.

Підтвердження резервів: Наявність у біржі резервного або страхового фонду на випадок виникнення критичної ситуації, наприклад, виявлення вразливості в системі або хакерської атаки.

Висновок

Якими б не були ваші вподобання у вигляді інтерфейсу, торгових інструментів, криптовалютних пар тощо, у пріоритеті - безпека ваших активів. Проведіть ретельне дослідження, перш ніж прийняти рішення.

Слід також мати на увазі, що біржа не є хорошим способом зберігання криптовалюти. Якщо користувач планує лише купити на довгостроковий період bitcoin (btc), ethereum (eth) або інші цифрові активи, краще вибрати холодний гаманець або інші способи.

Запитання, які часто ставлять

1. Як перевірити обсяг торгів біржі?

Ви можете використовувати агрегатори, такі як Coinmarketcap і CoinGecko, щоб перевірити обсяг торгів і рейтинг біржі. Однак, будьте обережні, оскільки компанії можуть здійснювати фейкові угоди для завищення торгового обороту.

2. Як убезпечити свої кошти на криптовалютній біржі?

Використовуйте двофакторну автентифікацію, зберігайте криптовалюту на холодних гаманцях, якщо не плануєте активно торгувати, і обирайте біржі з гарною репутацією і високим рівнем безпеки.

3. Який бонус можна отримати під час реєстрації на крипто біржі?

Як правило, біржі надають купони на знижку на торгівлю і купівлю криптовалют. З боку Veles ми також надаємо бонус «Тиждень без комісій» за реєстрацію у наших бірж-партнерів (див. головна сторінка).