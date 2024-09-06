Как выбрать биржу для торговли криптовалютой в 2024 году

С ростом популярности криптовалют и увеличением числа доступных платформ, выбор подходящей биржи становится всё более сложной задачей. Согласно данным Statista, на текущий день существует порядка 10,000 криптобирж.

В данном материале мы рассмотрим ключевые факторы, на которые следует учесть при выборе биржи, а также предоставим список подходящих бирж для клиентов из России.

Выбор биржи: основные критерии

Репутация

Репутация биржи — приоритетный критерий, который следует учитывать. Под хорошей репутацией подразумеваются аудиты, рейтинги и отзывы. Используйте независимые сайты и форумы, такие как Trustpilot, Reddit и CoinGecko. Это поможет определить надежность биржи и как она справляется с проблемами пользователей. Репутация взаимосвязана с:

Ликвидностью рынка: Высокий уровень ликвидности позволяет зайти в сделку по заявленной цене и более оперативно.

Развитием экосистемы: В результате пользователи получают обширные инструменты и услуги для более разнообразной торговли.

Стоимость транзакций: С большим числом пользователей транзакции могут быть значительно снижены.

Кроме того, репутация биржи может опосредованно влиять на ее законность и контроль. Биржи с проверенной репутацией, соблюдающие законы и подвергающиеся регуляции со стороны надзорных органов, имеют возможность получить соответствующие сертификаты, подтверждающие их легальность и способствующие увеличению доверия в них.

Удобство использования в интерфейсе и инструментах

На успех вашей торговли во многом могут повлиять интерфейс и представленные инструменты. Данные критерии важны как для новичков, так и для профессиональных участников рынка. Для того, чтобы ознакомиться с платформой, многие биржи предлагают демо версии. Это позволяет торговать на виртуальные активы и привыкнуть к интерфейсу.

Следует также обратить внимание на доступность приложения биржи, а также его работоспособность.

Валютные пары для торговли

Под парами подразумевается комбинация двух активов, обмениваемых между собой на бирже. Например, популярная пара BTC/USDT отображает стоимость одного Биткоина в долларах США.

Торговые пары на бирже дают возможность трейдерам гибко управлять своим инвестиционным. Наличие различных торговых пар в портфеле поможет снизить риски и увеличить потенциальную прибыль.

Познание взаимосвязей между различными торговыми парами помогает трейдеру принимать обоснованные решения о сделках с активами. Данные о том, как одна торговая пара коррелирует с другой, способствует принятию правильных решений о времени и характере сделок с активами. Эти знания лежат в основе арбитражных стратегий.

Выбор торговых пар напрямую влияет на выбор криптобиржи. На некоторых платформах доступ к торговым парам ограничен, в то время как другие предлагают значительно более разнообразный ассортимент активов.

Объем торгов

Объем торгов на бирже – это один из ключевых показателей, который следует учитывать. Объем торгов показывает, насколько активно пользователи торгуют на бирже, и это может влиять на ликвидность и стабильность цен.

Большой объем торгов обычно свидетельствует о высокой ликвидности, что означает, что вы сможете быстро купить или продать криптовалюту по рыночной цене. Малый объем торгов может привести к тому, что вы не сможете выполнить свои ордера по желаемой цене, что может привести к расходам, особенно в условиях высокой волатильности рынка.

Расходы на транзакций

Цена операций на бирже может зависеть от ряда факторов, таких как объем сделки, использование кредитного плеча и метод расчета комиссии. Рассмотрим эти аспекты более подробно:

Тип финансового инструмента: Некоторые инструменты, такие как кредитное плечо, могут демонстрировать большую волатильность, что может привести к установлению более высоких тарифов за операции с ними.

Объем сделок: Стоимость транзакции часто зависит от ее размера. Брокеры могут предлагать скидки на комиссии для крупных сделок, чтобы привлечь больше клиентов.

Метод расчета комиссии: Разные брокеры используют различные подходы. Некоторые устанавливают фиксированную плату вне зависимости от суммы сделки, в то время как другие взимают процент от общего объема операции.

Определение того, что считается низкой комиссией, может сильно различаться. На новых биржах комиссии в среднем от 0,05% до 0,1% от суммы сделки.

Варианты пополнения и вывода средств

Для осуществления сделок с криптовалютой необходимо обменивать ее на другие валюты, такие как доллары или рубли. Для торговли на криптобирже нужно иметь средства на счете, а пополнение и вывод можно производить различными способами:

- Банковский перевод/карта: перевод средств с банковского счета на счет биржи.

- Криптовалютный перевод: отправка средств с криптокошелька на биржевой аккаунт.

- P2P-транзакции: многие биржи сейчас поддерживают пиринговые сделки, включая P2P-арбитраж.

Необходимо учитывать, что каждая биржа устанавливает свои правила для пополнения и вывода средств. Некоторые из них могут быть доступны только в определенных странах или регионах. Кроме того, существуют ограничения по минимальным и максимальным суммам, срокам обработки транзакций и комиссиям.

Безопасность и надежность

Эти факторы играют ключевую роль в защите средств, доступности торговли и проведении транзакций с криптовалютой.

Лицензирование и регулирование: Наличие лицензии необходимо по требованиям финансовых органов, таких как ФСФР в России, SEC или FINRA в США, а также FCA в Великобритании.

Безопасность транзакций: Защищенные процедуры аутентификации и шифрования являются основой для безопасных транзакций. Это включает в себя двухфакторную аутентификацию, SSL-шифрование и другие меры. Также важна система мониторинга расходов для предотвращения мошенничества.

Подтверждение резервов: Наличие у биржи резервного или страхового фонда на случай возникновения критической ситуации, например, обнаружения уязвимости в системе или хакерской атаки.

Список надежных бирж для пользователей из России

Binance - Регистрация

Описание: Binance является одной из крупнейших и наиболее популярных криптовалютных бирж в мире.

Преимущества: Большой объем торгов, поддержка множества криптовалют, надежная система безопасности.

OKX - Регистрация

Описание: OKX входит в число топовых криптобирж и продолжает работать в России.

Преимущества: высокая ликвидность и разнообразие торговых инструментов, включая спотовую торговлю, фьючерсы и опционы.

Bybit - Регистрация

Описание: Bybit — это крупная целая криптовалютная экосистема с доступом к множеству цифровых активов и сервисам Web3.

Преимущества: множество разнообразных продуктов и сервисов на одной платформе.

Заключение

Какими бы ни были ваши предпочтения в виде интерфейса, торговых инструментов, криптовалютных пар и т.п., в приоритете безопасность ваших активов. Проведите тщательное исследование, прежде чем принять решение.

Следует также иметь в виду, что биржа не является хорошим способом хранения криптовалюты. Если пользователь планирует лишь купить на долгосрочный период bitcoin (btc), ethereum (eth) или другие цифровые активы, лучше выбрать холодный кошелек или другие способы.

Часто задаваемые вопросы

1. Как проверить объем торгов биржи?

Вы можете использовать агрегаторы, такие как Coinmarketcap и CoinGecko, чтобы проверить объем торгов и рейтинг биржи. Однако, будьте осторожны, так как компании могут совершать фейковые сделки для завышения торгового оборота.

2. Как обезопасить свои средства на криптовалютной бирже?

Используйте двухфакторную аутентификацию, храните криптовалюту на холодных кошельках, если не планируете активно торговать, и выбирайте биржи с хорошей репутацией и высоким уровнем безопасности.

3. Какой бонус можно получить при регистрации на крипто бирже?

Как правило, биржи предоставляют скидочные купоны на торговлю и покупку криптовалют. Со стороны Veles мы также предоставляем бонус “Неделя без комиссий” за регистрацию у наших бирж-партнеров (см. главная страница).

4. Как я могу пополнить аккаунт Veles?

Пополнение баланса осуществляется через ваш личный кабинет Veles, посредством криптовалютного перевода. Мы не взимаем комиссии за пополнение вашего счета. Ваши средства на платформе списываются лишь в качестве комиссии с прибыльных сделок и составляет 20% (не более 50usdt/месяц за каждый вид торговли).