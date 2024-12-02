Bybit надає кілька варіантів для поповнення рахунку, включно з використанням кредитних/дебетових карток, сторонніх сервісів, депозитів у фіатній валюті та P2P-майданчика. Розглянемо кожен із них докладніше.

Варіанти поповнення гаманця на Bybit

Для поповнення доступні 4 варіанти, розглянемо кожен із них докладніше:

За допомогою кредитної/дебетової картки

Ви можете придбати криптовалюту безпосередньо за допомогою банківських карт. Для цього:

Відкрийте свій акаунт Bybit. Зайдіть у розділ «Купити криптовалюту». Виберіть опцію «Купівля за допомогою кредитної/дебетової картки». Потім вкажіть суму і валюту покупки. Після чого виберіть постачальника послуг і дотримуйтесь подальших інструкцій для завершення транзакції.

Примітка:

- Для здійснення угоди необхідно пройти верифікацію KYC.

- Комісії та доступні валюти залежать від обраного варіанта депозиту.

- У деяких регіонах може бути недоступне поповнення карткою.

Поповнення через сторонні сервіси

Поповнення рахунку на криптовалютній біржі Bybit через сторонні сервіси - це зручний спосіб перевести фіатні гроші в криптовалюту. Цей метод актуальний для користувачів, які стикаються з обмеженнями на банківські перекази або шукають альтернативні варіанти поповнення. Розглянемо процес поповнення через такі платформи, як Payeer, AdvCash та інші, покроково:

Приклади популярних сервісів:

AdvCash

Payeer

Mercuryo

MoonPay

Ці платформи пропонують оперативні та безпечні інструменти для конвертації валют і переказу коштів на біржі, включно з Bybit.

Покрокова інструкція з поповнення через сторонні сервіси:

1. Реєстрація на сторонньому сервісі

Створіть акаунт на обраній платформі (наприклад, AdvCash, Payeer).

Пройдіть верифікацію особистості, якщо вона необхідна для роботи з фіатом.

2. Авторизація на Bybit

Зайдіть на свій обліковий запис Bybit.

Переконайтеся, що ви пройшли KYC-верифікацію, щоб працювати з фіатними поповненнями та використовувати сторонні сервіси.

3. Перейдіть у розділ «Поповнення»

На біржі Bybit виберіть вкладку «Купити криптовалюту» або «Поповнити рахунок».

Вкажіть, що хочете використовувати сторонній сервіс для поповнення.

4. Виберіть валюту та суму

Виберіть фіатну валюту, яку ви хочете використовувати (наприклад, рублі, долари або євро).

Вкажіть суму на яку хочете поповнити рахунок.

5. Виберіть сервіс

На Bybit зазвичай доступні кілька сторонніх сервісів, таких як:

AdvCash

Payeer

Mercuryo

MoonPay

6. Перейдіть на сайт сервісу

Після вибору сервісу ви будете перенаправлені на його сайт для завершення операції. Тут:

Вкажіть реквізити картки або інші дані залежно від способу оплати.

Підтвердіть транзакцію.

7. Завершіть переказ

Після успішної оплати кошти автоматично надійдуть на ваш біржовий рахунок. Найчастіше цей процес займає від кількох хвилин до години.

Особливості роботи з популярними сервісами:

AdvCash

Комісії: мінімальні, в межах 0.5-1%.

Підтримка валют: RUB, USD, EUR та інші.

Швидкість: кошти зараховуються миттєво.

Зручність: інтеграція з Bybit дає змогу проводити транзакції без додаткових кроків.

Payeer

Комісії: 0.95-2%.

Особливості: зручний для користувачів, які працюють з мультивалютними гаманцями.

Швидкість: до 15 хвилин.

Перевага: високий рівень захисту і можливість обмінювати різні валюти всередині платформи.

Mercuryo

Комісії: вищі за середні - до 3%.

Особливості: простота використання, але потрібна верифікація.

Швидкість: миттєві перекази.

Зручність: підтримка понад 40 фіатних валют.

MoonPay

Комісії: 2-3.5%, залежать від суми переказу.

Підтримка валют: EUR, USD, GBP та інші.

Переваги: дає змогу використовувати банківські картки та Apple Pay.

Швидкість: миттєве зарахування.

Примітка: Комісії та ліміти залежать від обраного сервісу.

Поповнення через депозит у фіаті

Є можливість внести депозит у фіатній валюті і потім обміняти його на криптовалюту:

Зайдіть у розділ «Активи», потім у «Депозит». Виберіть потрібну фіатну валюту для депозиту. Завершіть угоду за інструкцією.

Примітка:

- Для цього методу потрібна верифікація облікового запису.

- Періодично біржі обмежують депозити у фіатній валюті.

Купівля криптовалюти за допомогою Bestchange

Покрокова інструкція з поповнення Bybit через BestChange:

1. Реєстрація на Bybit

2. визначте, яку криптовалюту хочете використовувати для поповнення

Виберіть криптовалюту, яку будете переказувати на Binance.

3. Зайдіть на сайт BestChange

4. Налаштуйте параметри пошуку обмінника

Зліва в колонці «Віддаєте» виберіть спосіб оплати, наприклад:

Банківська картка (Сбербанк, Тінькофф, ВТБ та ін.).

Електронні гаманці (QIWI, Payeer та ін.).

Готівка.

У колонці «Отримуєте» виберіть криптовалюту, яку хочете відправити на Binance (наприклад, USDT TRC-20).

BestChange покаже список обмінників, що працюють із вашим запитом, упорядкованих за курсом.

5. Виберіть відповідний вам обмінник

Зверніть увагу на:

Курс обміну (чим нижчий, тим вигідніше).

Резерви (щоб суми вистачило для вашого поповнення).

Рейтинг та відгуки (віддавайте перевагу обмінникам із позитивними оцінками та відгуками).

Швидкість обробки транзакції.

6. Перейдіть на сайт обраного обмінника

Натисніть на обмінник зі списку, і BestChange перенаправить вас на його офіційний сайт.

7. Вкажіть реквізити Bybit

Відкрийте особистий кабінет Bybit.

Зайдіть у розділ «Гаманець» → «Огляд гаманця» → «Поповнити».

Виберіть криптовалюту (наприклад, USDT).

Вкажіть мережу (наприклад, TRC-20).

Скопіюйте біржову адресу вашого гаманця.

8. Завершіть операцію на сайті обмінника

Введіть суму, яку необхідно обміняти.

Вкажіть адресу криптовалютного гаманця Bybit, скопійовану раніше.

Заповніть дані про оплату (картка, гаманець тощо).

Підтвердіть операцію.

9. Очікуйте завершення транзакції

Після успішної оплати обмінник відправить криптоактиви на адресу вашого гаманця Bybit. Цей процес може займати від кількох хвилин до години залежно від рівня навантаження мережі та умов обмінника.

Купівля криптовалюти через P2P

P2P-платформа біржі Bybit дає можливість купувати криптовалюту в інших користувачів:

Зайдіть у розділ «P2P-торгівля». Виберіть відповідне оголошення для купівлі (метод оплати, валюту, суму) Переведіть покупцеві фіатні кошти на його платіжні реквізити. Дочекайтеся підтвердження оплати й отримайте свою криптовалюту.

Примітка: Комісії за транзакції на P2P-платформі не стягуються, водночас можуть стягуватися комісії з боку використовуваних платіжних засобів.

Переказ між своїми біржовими рахунками

Після поповнення рахунку криптовалютою, кошти надійдуть на Акаунт фінансування в розділ Активи, звідти їх можна переказати на Єдиний торговельний акаунт, для цього потрібно перейти до вкладки Переказ, вибрати потрібний акаунт, монету і суму.

Які комісії та ліміти на біржі Bybit

Комісії на Bybit залежать від обраного методу поповнення і торгівлі:

Торгові комісії: Для спотової торгівлі комісія мейкера становить 0,10%, тейкера - 0,10%.

Комісії за введення і виведення коштів: Варіюються від використовуваного блокчейна і є фіксованими для будь-якої суми.

Ліміти: Ліміти на введення і виведення коштів визначаються від рівня верифікації акаунта та обраного методу (див. таблицю)

Висновок

Bybit надає різноманітні методи для поповнення рахунку, тим самим даючи змогу вибрати найбільш зручний і вигідний варіант. Перед здійсненням транзакцій рекомендується знати актуальні комісії та ліміти, а також пройти верифікацію особистості для доступу до всього функціоналу та забезпечення безпеки операцій.

FAQ

1. Чи потрібно проходити верифікацію для поповнення рахунку на Bybit?

Для поповнення криптовалютою верифікація не обов'язкова. Однак для поповнення фіатними валютами та використання деяких сервісів може знадобитися верифікація.

2. У якому розмірі стягуються комісії при поповненні рахунку з банківської картки?

Комісії в цьому випадку залежатимуть не від біржі, а від обраного постачальника послуг і можуть варіюватися. Більш детальна інформацію про комісії знаходиться на сторінці ордера перед підтвердженням транзакції.

3. Які існують ліміти на біржі Bybit, щоб поповнити рахунок?

Ліміти існують і залежать від рівня верифікації акаунта та обраного методу поповнення. Для повного ознайомлення можна звернутися до актуальної інформації на офіційній сторінці Bybit.

4. Як довго обробляється поповнення рахунку?

Період зарахування коштів залежатиме від методу, який ви обрали. Криптовалютні депозити зазвичай зараховуються після необхідної кількості підтверджень у мережі, а фіатні депозити можуть перебувати в обробці впродовж кількох хвилин-кількох днів.

5. Поповнювати рахунок на Bybit безпечно?

Bybit застосовує сучасні заходи щодо забезпечення безпеки та захисту коштів користувачів. Однак рекомендується дотримуватися загальних правил безпеки: використовувати двофакторну автентифікацію, перевіряти автентичність сайтів і бути пильним до фішингових атак.