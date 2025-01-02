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    • Новорічна акція від Bybit і Veles із призовим фондом 105 000 USDT!
    Дата публикации: 02.01.2025
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 02.01.2025
    Читання: 2 минут(ы)
    Просмотры: 530

    Новорічна акція від Bybit і Veles із призовим фондом 105 000 USDT!

    Розпочніть 2025 рік із успішних угод та неймовірних можливостей! Veles і Bybit оголошують старт новорічної акції, яка об’єднує професійних трейдерів і новачків, що прагнуть досягти нових висот.

    Умови акції:

    • Призовий фонд: 105 000 USDT

    • Призові місця: Топ-40 учасників із найкращими результатами

    • Загальний торговий оборот: Досягніть обороту в 500 000 000

    • Період проведення: з 2 січня по 2 лютого 2025 року

    Ця акція — ваш шанс не лише продемонструвати свої торгові навички, а й стати частиною професійної спільноти трейдерів, де вас чекають щедрі призи та визнання.

    Як взяти участь?

    1. Реєструйтеся в конкурсі

    2. Продовжуйте торгувати з Veles і збільшуйте свій оборот, щоб потрапити в топ-40

    3. Слідкуйте за оновленнями на окремій сторінці, щоб дізнатися про додаткові можливості та лідерів рейтингу!

    Якщо у вас ще немає аккаунта на Bybit, то реєструйтеся за посиланням і отримуйте бонуси.

    Чому варто брати участь?

    • Новий рік — нові вершини: З такими партнерами, як Veles і Bybit, ви отримуєте доступ до передових інструментів алгоритмічної торгівлі.

    • Щедрий призовий фонд: 105 000 USDT чекають на переможців! Змагайтеся, і ваша стратегія може принести вам солідну винагороду.

    • Прості умови участі: Підключайте Bybit API, демонструйте активність і збільшуйте шанси на успіх.

    • Технологічні можливості Veles: Використовуйте потужні інструменти Veles, включаючи фірмові бектести для аналізу та оптимізації своїх торгових стратегій, щоб досягти максимальних результатів.

    • Ексклюзивний досвід: Беручи участь в акції, ви приєднуєтесь до одного з найдинамічніших трейдерських спільнот.

    Почніть рік із перемогами!

    2025 рік обіцяє бути успішним і прибутковим, якщо ви почнете його з участі в акції Bybit & Veles. Не пропустіть можливість довести свою майстерність, отримати визнання та виграти грошові призи.

    Беріть участь в акції з 2 січня по 2 лютого і починайте Новий рік із фінансового успіху разом із Bybit і Veles!

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